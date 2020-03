Weyher Theater hofft auf Premiere

Weyhe - Von Anke Seidel. Noch am Sonntag haben die Schauspieler und Musiker des Weyher Theaters für die Premiere ihrer neuen Musical-Komödie „Nicht nur Träume können fliegen“ geprobt. Dafür, dass ihr Publikum am Mittwoch eine mitreißende Vorstellung erleben kann, geben sie alles. Doch ob sich der Vorhang wie erhofft tatsächlich heben kann, ist zurzeit noch unklar.

Wegen der Corona-Gefahr musste das Weyher Theater seine Vorstellungen am Freitag und am Sonnabend bereits absagen – und damit auf rund 600 Besucher verzichten. Die wiederum auf einen schönen Theaterabend: „Ich, Heinz Erhardt – Für immer ein Schelm“ stand an beiden Tagen auf dem Programm. Dafür bietet das Weyher Theater jetzt Ersatztermine am 24. und 25. Juni, jeweils um 20 Uhr.

Bisher ist die Lage unverändert: „Aufgrund der aktuellen Entwicklung bleibt unser Theater vorerst bis einschließlich Dienstag, 17. März, geschlossen“, teilen die Theater-Macher auf ihrer Internetseite mit. Heute, so Dramaturg Frank Pinkus, soll darüber beraten werden, wie es weitergehen soll. „Wir entscheiden wochenweise“, erklärt Frank Pinkus. Denn das Team vom Weyher Theater hofft, sein Publikum bald wieder unterhalten zu dürfen.

Rund 60 Mitarbeiter hat das Haus, das sich als größtes Privattheater Norddeutschlands einen Namen gemacht hat. Öffentliche Zuschüsse und Subventionen bekommt es nicht. Es ist also im Krisenfall – wie jetzt bei Corona – finanziell auf sich allein gestellt.

Deshalb hat es in den vergangenen Tagen schon Befürchtungen gegeben, die Corona-Krise könne das Weyher Theater in seiner Existenz gefährden. „Völliger Blödsinn!“, betont Frank Pinkus – und verspricht: „Wir werden das Theater wieder öffnen!“ Nur wann und wie, sei zurzeit noch unklar. Der Dramaturg klärt auf: Dem Weyher Theater gehe es nicht anders als anderen Theatern auch. Wenn sie über Monate geschlossen bleiben müssten, dann wäre das eine Gefahr.

Am liebsten würde das Ensemble für die neue Musical-Komödie (acht Schauspieler und drei Musiker) am Mittwoch wie geplant vor vollem Haus die Premiere des neuen Stückes feiern – aber nur, wenn das absolut ohne Risiko möglich ist.

Frank Pinkus hat den Text für „Nicht nur Träume können fliegen“ geschrieben. Die Musik kommt von Kevin und Patrick Kuhlmann. „So eine Produktion gab es schon einmal in unserem Haus, nämlich 2002 mit dem Musical ,Why not?', das mit 149 Vorstellungen zu den erfolgreichsten Stücken unseres Hauses gehört“, lassen die Theater-Macher ihre Fans wissen – und hoffen auch in der Zukunft auf das, was sie über die Jahrzehnte immer wieder erleben durften: ausverkaufte Vorstellungen.