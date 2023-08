Weyher Theater führt „Heiner, Sascha und die anderen“ auf dem Marktplatz auf

Von: Rainer Jysch

Kreuzfahrt-Feeling auf der Weyher Theaterbühne: Die musikalische Komödie „Heiner, Sascha und die anderen“ ging am Freitag auf dem Kirchweyher Marktplatz „open air“ über die Bühne. Vor der Theaterband agieren, tanzen und singen: Inga Jamry (v.l.), Kay Kruppa, Lisa Herrmann, Marco Linke, Sarah Kluge und David Gundlach. © Rainer Jysch

Nach 2021 ist die große Open-Air-Bühne des Weyher Theaters auf dem Marktplatz erneut Schauplatz für eine gelungene Mixtur aus Komödien-Spaß und Gute-Laune-Musik geworden. Am Freitag amüsierten sich die mehr als 500 Premierengäste – nur begleitet von einem harmlosen Regenschauer - und ließen sich von dem Stück mitreißen, sangen textsicher mit und klatschten rhythmisch im Takt der Musik.

Kirchweyhe – Mit dem gleichen Konzept war vor zwei Jahren an dieser Stelle das Stück „Sonne, Sand und Sylt“ mit sehr erfolgreichen Aufführungen über die Bühne gegangen. Das aktuelle Sommer-Stück stammt ebenfalls aus der Feder von Frank Pinkus und Theaterintendant Kay Kruppa. Ein Blick auf die Marktplatz-Szenerie lässt die aufwendigen Vorarbeiten erahnen, die mit dem Bau von Bühne und Tribünenanlage, der Dekorationen und der Licht- und Soundtechnik verbunden waren.

Ort der Handlung ist das Sonnendeck des Kreuzfahrtschiffes „Toscabella“, das sich mit mehr als 2000 Passagieren und 674 Besatzungsmitgliedern von Bremerhaven auf den Weg nach Lissabon macht. Als Gastgeber fungiert Chefstewart Sascha Hahn (gespielt von Marco Linke), der auf dieser Reise zugleich den Eventmanager vertritt. Fünf der Passagiere lernt man während der Reise kennen. Da ist zunächst die attraktive Fitness-Trainerin Jule Neumann (Lisa Herrmann), die den Chefstewart ganz ungeniert anhimmelt und zu diesem Zweck schon mehrere Reisen auf dem Schiff gebucht hatte.

Jule Neumann (Lisa Herrmann) stolziert auf Deck 12 des Kreuzfahrtschiffes „Toscabella“ an den anderen Passagieren (v.l.) Ingo Zylinski (David Gundlach) und Heiner Bartels (Kay Kruppa) sowie dem Chefsteward Sascha Hahn (Marco Linke) vorbei. © Rainer Jysch

Steuerberater Heiner Bartels (Kay Kruppa) ist vorerst ohne seine kurzfristig erkrankte Ehefrau Finja (Inga Jamry) an Bord gekommen. Gelegenheits-Macho Heiner genießt die Zeit an Bord ohne seine Frau und versucht, sich an die mitreisenden jungen Frauen heranzumachen. Hanna und Ingo Zylinski (Sarah Kluge und David Gundlach) sind frisch verheiratet, befinden sich auf Hochzeitsreise und kommen etwas zu spät zur Sicherheitsübung auf dem Sonnendeck. Immerhin haben sie ihre Schwimmwesten aus ihrer Kabine mitgebracht. Kreuzworträtselexperte Ingo kümmert sich zum Leidwesen seiner Frau etwas zu wenig um sie und hat zudem Probleme mit dem Magen, speziell bei Seegang.

Nach dem Ablegen des Schiffes beginnen sich die Eigenarten der unterschiedlichen Charaktere zu kreuzen. Heiner freut sich über die gewonnene Ehepause und flirtet ausgiebig mit den weiblichen Passagieren, lässt sich mit ihnen fotografieren und postet die Bilder auf Instagram. Auch Fotos in verfänglichen Posen zusammen mit Jule sind dabei. Diese hat allerdings nur die Absicht, den Chefstewart eifersüchtig zu machen. Heiners Ehefrau Finja sieht die Instagram-Fotos und kommt bei einem Zwischenstopp in Bordeaux überraschend an Bord.

Nach der Pause nimmt das Stück erneut musikalisch Fahrt auf

Nach der Pause nimmt das Stück musikalisch erneut Fahrt auf. Mit einem umfangreichen Medley bekannter Lieder der „Neuen Deutschen Welle“ animieren die Songs zum Mitsingen und Mitklatschen. Zuvor waren schon Stücke von „ABBA“, „Hot Chocolate“, „The Doors“, Udo Lindenberg sowie gängige und aktuelle Sommer-Songs zu hören gewesen. Mit einer Reminiszenz an die die 1950er Jahre erklang sogar „Pack die Badehose ein“, einst gesungen von Conny Froboess.

Neben der insbesondere von der tollen Musik getriebenen Partystimmung sorgten auch gekonnt platzierte Gags für viele Lacher und spontanen Szenenapplaus. Schauspielerin Lisa Herrmann gab bei diesem Stück ihr Debüt am Weyher Theater und hat sich nahtlos in das etablierte Ensemble integriert. Alle Darsteller spielten ihre Rolle überzeugend und mitreißend. Das gesamte Team verdient großes Lob für ein sensationelles, tolles Gesamtwerk.

Premierenpublikum bedankt sich mit starkem Applaus

Als Instrumentalisten auf dem Deck sorgen Patrick (Gitarren) und Kevin Kuhlmann (Drums, Klavier) sowie Bassist Magnus Bodzin als „Bordkapelle“ gekonnt für den ansprechenden Live-Sound. Für die spritzigen Tanzeinlagen hatte Regisseurin Isabell Christin Behrendt die Choreografie übernommen.

Stehend und mit starkem Applaus verabschiedete sich das Premierenpublikum von den Akteuren auf der Bühne. Mit seinem Schlusswort lud Intendant Kay Kruppa die Zuschauer dazu ein, in den sozialen Medien Werbung für eine Teilnahme an der „unterhaltsamsten, günstigsten und umweltfreundlichsten Kreuzfahrt“ zu machen, damit noch möglichst viele Besucher in den Genuss der aufwendig inszenierten Produktion auf dem Weyher Marktplatz kommen. „Es sind noch einige Kabinen frei“, rief er dem Publikum zu. Bis Ende August 2023 gibt es noch neun Mal die Chance, eine der Vorstellungen zu besuchen. Klares Urteil: Es lohnt sich!