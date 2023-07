Weyher Theater sticht mit Sommerbühne in See

Von: Biljana Neloska, Sigi Schritt

Heinz-Hermann Kuhlmann blickt auf die neue Tribüne. © Sigi Schritt

Das Weyher Theater baut derzeit eine Marktplatz-Sommerbühne für Stück „Heiner, Sascha und die andern“ auf.

Weyhe – „Heiner, Sascha und die andern“ ist der Titel der musikalischen Komödie von Kay Kruppa und Frank Pinkus, die an den kommenden vier Augustwochenenden in Weyhe unter freiem Himmel aufgeführt wird. Für die Veranstaltung wird auf dem mit Gitterelementen abgesperrten Marktplatz eine Tribünenanlage mit Bühne errichtet. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, versichert Heinz-Hermann Kuhlmann. Bis zum Start am Freitag, 4. August, um 20 Uhr werde die Freilichtbühne fertig sein.

Der Geschäftsführer des Weyher Theaters ist sich sicher, dass die Zuschauer „eine großartige Veranstaltung mit fantastischer Musik und guten Schauspielern“ erleben werden. Schauplatz ist das Kreuzfahrtschiff Toscabella. Der Intendant und Autor des Stücks, Kay Kruppa, schlüpft in die Rolle der Hauptfigur Heiner. „Das ist ein Steuerberater, der ohne seine kranke Frau an Bord kommt, um sich die jungen Mädchen anzuschauen“, erklärt Heinz-Hermann Kuhlmann. Heiner sei neugierig, „was die jungen Frauen so machen“. Es werde eine Wende geben, kündigt er an.

Heiner wird aufwachen und etwas erleben, womit er nicht gerechnet hat. Der Moderator an Bord heißt übrigens nicht Sascha Hehn, sondern Hahn. Garniert wird das Stück mit viel Musik, unter anderem von Abba und Udo Lindenberg.

„Wir geben uns große Mühe, dem Publikum etwas zu bieten“, sagt der Geschäftsführer des Weyher Theaters. „Bisher sind erst 4500 Karten bestellt worden. Unser Ziel ist es, 6000 bis 6500 Karten zu verkaufen.“ Die Macher des Weyher Theaters haben festgestellt, dass die Zuschauer nach der Corona-Pandemie eher zurückhaltend und kurzfristig Karten bestellen würden.

Heinz-Hermann Kuhlmann weist darauf hin, dass für die Freilichtkomödie nur zwölf Aufführungen geplant sind. Am 27. August sei die letzte Vorstellung, im September beginne die neue Spielzeit im Weyher Theater und im Boulevard-Theater Bremen, so Kuhlmann. „Ich hoffe, dass das Publikum den Aufwand zu schätzen weiß und sich schon jetzt Karten für die eine oder andere Vorstellung sichert.“

Man sitzt viel näher an der Bühne als noch vor zwei Jahren, als „Sommer, Sonne, Sylt“ auf dem Marktplatz unter freiem Himmel aufgeführt wurde. Damals hatte die Tribüne 27 Reihen und bot 1027 Sitzplätze – allerdings nur rechnerisch. „Wegen der Corona-Pandemie durften wir nur jede zweite Reihe und jeden dritten Platz besetzen, damit das Publikum ohne Maske sitzen konnte. Das ist jetzt Geschichte.“ Für das neue Stück seien 21 Reihen „stoß- und rüttelfest“ aufgebaut, die Platz für maximal 812 Personen bieten. Zwischen Tribüne und Bühne werden vier weitere Stuhlreihen aufgestellt, in denen 112 Zuschauer Platz finden. „Dort sind die Theaterbesucher näher an der Bühne und dort können alle sitzen, die nicht mehr so gut klettern können.“

Bei einem Rundgang hat Heinz-Hermann Kuhlmann sich schon mal an die Reling der Toscabella gestellt. Er schaut auf die Zuschauerränge – und ist sich sicher, dass man von jedem Platz „einen wunderbaren Blick“ auf das Geschehen hat.

Die Zuschauer werden von der Nordseite (gegenüber Studio A) eingelassen. Kuhlmann berichtet: Insgesamt seien drei Fluchtwege vorgesehen. Diese würden beispielsweise geöffnet, wenn die Show unterbrochen werden müsse. Dies sei bei Gewitter oder starkem Regen der Fall. Das Weyher Theater diene dann als Schutzraum. „Wir öffnen alles, was wir haben“, so Kuhlmann weiter. Die Besucher könnten dann in den Theatersaal, ins Foyer und in die Räume der Theatergastronomie strömen. Der Pub Why not sei ohnehin geöffnet. „Wir können alle sicher unterbringen“, sagt der 74-Jährige. Er hofft allerdings auf regenfreies Wetter. Trotzdem sei es gut, an alles zu denken. So könnten Besucher für zwei Euro ein Regencape bekommen. Er bittet die Zuschauer, auf Regenschirme zu verzichten.

Während der Veranstaltung wird die Straße Weberweg/Am Marktplatz zwischen Schüttert und Pfälzer Weintreff gesperrt. „Die Autofahrer können keinen Rundkurs fahren“. Das hat einen besonderen Hintergrund: Die so genannte „Autohaus Brandt VW Arena“, wie die Open-Air-Anlage für die Zeit des Sommertheaters laut Kuhlmann offiziell heißen soll, verfügt über keinen Toilettenwagen. Die Gäste können aber die Toiletten des Weyher Theaters nutzen.

Während der zweistündigen Vorstellung ist eine Pause von 30 Minuten vorgesehen. Innerhalb des umzäunten Geländes stehen mehrere Wagen, an denen die Gäste Getränke und Speisen bestellen können. Der Italiener Vivaldi werde außerdem Gambas anbieten, sagt Kuhlmann. „Das passt doch sehr gut zu einer Kreuzfahrt.“

Die neue Bühne hat mehr Quadratmeter Fläche als die vor zwei Jahren. Für dieses Stück benötigen die Schauspieler mehr Platz. © Sigi Schritt

Über das die Freiluft-Bühne „Heiner, Sascha und die andern“ ist eine musikalische Komödie mit viel Livemusik, die von Isabell Christin Behrendt inszeniert wird. Mitwirkende: David Gundlach, Lisa Herrmann, Inga Jamry, Sarah Kluge, Kay Kruppa, Marco Linke sowie Patrick Kuhlmann (Gitarren), Kevin Kuhlmann (Schlagzeug/Klavier), Michael Haupt / Magnus Bodzin (Bass). Das wird laut Marc Gelhart von der Öffentlichkeitsarbeit des Weyher Theaters „erfahrungsgemäß auf dem Weyher Marktplatz eine große Gute-Laune-Party unter freiem Himmel werden“.