Kitty Kitzler beim Frauenarzt: Im Weyher Theater wird es frivol

Riesenerfolg in Dresden, ausverkaufte Vorstellungen jetzt auch in Weyhe: „Herr Doktor, die Kanüle klemmt“.

Weyhe - Mit ganz spitzen Fingern hatten sie das Genre der etwas anderen Art angefasst. Mitte März ist in drei Vorstellungen erstmals ein frivoles Stück auf der Bühne des Weyher Theaters zu sehen. Das Dresdner Boulevard-Theater reist mit „Herr Doktor, die Kanüle klemmt“ an die Weser. Und schon vier Monate vorher steht fest: Es ist ein Publikumsmagnet. Die insgesamt rund 1000 Tickets sind vergriffen. „Hätten wir nicht erwartet. Das ist sensationell,“ findet Intendant Kay Kruppa. Nicht das erste neue Genre, das sie an Niedersachsens erfolgreichstem Privattheater ausprobieren.

Sie waren vor sieben Jahren mit einigermaßen Bammel in die bis dahin teuerste Produktion des Weyher Theaters gegangen. Ein Schauspiel hatten Intendant Kay Kruppa und Dramaturg Frank Pinkus seinerzeit zum Start in die Saison auf die Bühne gebracht. In „Zweimal lebenslänglich“ wurde ein ganzer Knast in die Kulisse gezaubert. Kruppa übernahm die Hauptrolle, Pinkus stand als Beschaffer von der Zahnbürste bis zum Marihuana im Licht, die beiden Publikumsmagneten also. Und dennoch lief der Vorverkauf im Sommer des Jahres 2012 nur schleppend an.

Sieben Jahre später haben sich die Sorgenfalten längst geglättet. Das Experiment mit einem Schauspiel dient dennoch als plastisches Beispiel für die Zeitenwende im Theater, die auch an Weyhe nicht vorbeigegangen ist. Pinkus wendet es zuweilen in trauter Runde an. „Damals ging der Vorverkauf nach der Premiere durch die Decke“, sagt er. „Zweimal lebenslänglich“ wurde zum erfolgreichsten Schauspiel der Bühne. Aber dieser Erfolg liegt eben auch schon sieben Jahre zurück. Und seither ist nichts mehr wie es war. Ein ähnliches Stück nochmals auf die Bühne bringen? Pinkus muss nicht lange überlegen. „Würden wir es heutzutage anbieten, wäre es längst nicht mehr dieser Riesenhit.“

+ „Hätten wir nicht gedacht. Sensationell.“ Intendant Kay Kruppa, hier in „I walk the line“ über die Kartennachfrage des ersten frivolen Stücks in Weyhe. © Weyher Theater

Und schon ist er da, der jüngste Auswuchs publikumswirksamen Theaters. Noch rund 500 Kilometer entfernt, aber irgendwie doch schon wahrgenommen. Das Dresdener Boulevardtheater startete vor vier Jahren ins Genre der „frivolen Komödie“. Eine Arztpraxis sahen die Zuschauer auf der Bühne. Das Stück, das ein Autor namens Clemens Wolkmann ersann, bekam den Titel „Herr Doktor, die Kanüle klemmt.“ Und in ersten Kritiken war folgendes zu lesen: „In der Frauenarztpraxis treffen Figuren mit dem Namen Löchler, Nudelmann oder Kitty Kitzler aufeinander. Und wie zu erwarten, überbieten sich die eindeutig zweideutigen Wortspielereien schon in den ersten sechs Minuten des Stückes.“

Aus Zurückhaltung wurde in Dresden Begeisterung

Und die erste Reaktion des Publikums fiel ebenfalls wie erwartet aus. Es herrschte, nun, sagen wir, Zurückhaltung. Wer will sich schon nachsagen lassen, ein solches Stück gesehen zu haben? Erst als die ersten da waren und sie kein Problem mit der Aufführung hatten und sich köstlich amüsierten, begann sich das Blatt zu wenden. Ergebnis: Die Vorstellungen sind seit Jahren ausverkauft. Nachfolger kamen auf die Bühne. „Herr Lehrer, Fräulein Lustig schwänzt“ oder „Herr Pastor, ihre Kutte rutscht.“ Alle ausverkauft.

Die große Frage eben nur: Läuft sowas auch in Weyhe? Intendant Kruppa und Dramaturg Pinkus begegnen dieser Entwicklung mit Abstand. „Klar, Männer in Unterhosen sind auch bei uns zu sehen. Aber die frivole Komödie?“, sagt etwa Pinkus, „würden wir eine frivole Komödie auf die Bühne bringen, die Leute würden es uns um die Ohren schlagen.“ Andererseits: Ausprobieren? „Ja, ausprobieren würden wir es schon gern.“ Allerdings traue man sich halt nicht.

Dresdener Boulevard-Theater kommt nach Weyhe

Einen Kunstgriff wenden sie deshalb an. Die Weyher Theaterleitung stellt nicht ihr Ensemble auf die Bühne, sie holt das Dresdener Boulevard-Theater nach Weyhe. Vom 10. bis 12. März nächsten Jahres sind drei Vorstellungen von „Herr Doktor, die Kanüle klemmt“ zu sehen. Freigegeben ist das Stück für Besucher ab 18 oder mit älterer Begleitung ab 16. Die Sorge in Weyhe geht so weit, dass diese drei Vorstellungen nicht im aktuellen Programmheft aufgeführt sind. Der Vorverkauf läuft immerhin über die Homepage. Und nachdem feststeht, es bleibt kein Sitz im Saal leer, schnell noch weitere Vorstellungen ins Programm nehmen? Kruppa: „Geht leider nicht, die Dresdener sind ausgebucht.“

In Dresden fallen die Kritiken begeistert aus: „Wer jetzt allerdings denkt, dass sich daraus kein unterhaltsamer (sondern allenfalls ein billiger) Theaterabend machen ließe, der irrt gewaltig. Denn Jürgen Mai zaubert in seiner Inszenierung aus dem seicht komödiantischen Verwirrspiel irgendwie doch ein flottes Bühnenstück, das leichtfüßig unterhält, aber Gott sei Dank gar nicht so doll unter die Gürtellinie geht, wie die Lektüre des Programmheftes es zuvor vermuten ließe. Alles nicht so schlimm eben, bloß lustig - und ein wirksames Rezept, um zwei Stunden lang den Ernst des Lebens auszukurieren.“