TC 71: Weyher Team siegt beim GPS 500 Padel-Turnier

Die ersten drei Plätze gehen an diese Duos: Pedro Martinez Mates und Julian Boitelle, Eike Breyer und Lars Bosselmann sowie Yessa Jürgens und Malte Daum.

Melchiorshausen – In einem hochklassigen Finale beim GPS 500 Padel-Turnier vor über 60 Zuschauern, das der TC 71 in Melchiorshausen ausgerichtet hatte, siegte das Weyher Team Lars Bosselmann und Eike Breyer gegen das spanische Duo Pedro Martinez Mates und Julian Boitelle, das als sehr stark eingestuft worden war.

In deren Spiel schlichen sich aber Fehler ein. Die Weyher setzten sich mit 6:2 und 6:3 durch und können sich verdientermaßen über jeweils 500 Punkte für die deutsche Rangliste freuen. Eike Breyer, der erst im vergangenen Jahr mit dem Padel-Sport begonnen hatte, schafft durch den Turniersieg den Sprung unter die Top 50 in Deutschland. Malte Daum und Yessa Jürgens dagegen verpassten durch die unglückliche Halbfinalniederlage den Sprung unter die Top Ten. Das Duo kam auf den dritten Rang. Es konnte sich im clubinternen Vergleich der Halbfinalverlierer gegen Erik Trümpler und Alex Schwarz behaupteten.

Der Verein hatte am vergangenen Samstag in vier Gruppen zu je drei Teams die Viertelfinalbegegnungen ausgespielt. Die favorisierten Spanier wurden vom Viertelfinalgegner Danny Brokoriow und Fabian Schomaker zum ersten Mal ein wenig gefordert, konnten sich aber dennoch klar mit 6:2, 6:2 durchsetzen. Deutlich spannender war es im Spiel der späteren Sieger. Lars Bosselmann und Eike Breyer konnten erst im Match-Teabreak (3:6, 6:2 und 10:6) gegen die starken Hamburger André Holzmüller und Ole Matthes das Match für sich entschieden. Im letzten Viertelfinalspiel am Samstag setzen sich Erik Trümpler und Alex Schwarz gegen Jan Krassmann (Cuxhaven) und Mimoun el Yahiouri (Schleswig-Holstein) mit 7:5 und 6:4 durch.

Das vierte Viertelfinalspiel folgte am nächsten Tag: Malte Daum und Yessa Jürgens schlugen das Hamburger Team Niklas Korff und Axel Irmer mit 6:2 und 6:3. Eingerahmt durch ein Mixed-Turnier, wurden anschließend die Halbfinalspiele ausgetragen. Im ersten Spiel mussten sich Erik Trümpler und Alex Schwarz den Spaniern Pedro Martinez Mates und Julian Boitelle mit 3:6 und 2:6 geschlagen geben.

Das zweite Halbfinalspiel gewann das glücklichere Team Bosselmann / Breyer in zwei Sätzen jeweils im Tiebreak mit 7:6 und 7:6. Malte Daum und Yessa Jürgens hatten im zweiten Satz bereits Satzball, konnten diesen aber nicht verwerten.