Weyher Stammtisch sucht Antworten

Weyhe - Von Sigi Schritt. „Migration und Teilhabe Geflüchteter - wie sieht es aktuell in Niedersachsen aus?“ Mit diesem Titel ist eine Veranstaltung mit Doris Schröder-Köpf im Weyher Rathaus umschrieben.

Auf Einladung der Mitglieder des Stammtisches der Familienpatinnen und Familienpaten wird die Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe am Dienstag, 26. Februar, um 18 Uhr referieren. Zusammen mit der Stabstellenleiterin Astrid Friedmann hat der Stammtisch einen ganzen Fragenkomplex erarbeitet. So möchte das Gremium von der Landesbeauftragten zum Beispiel wissen, welche Statistiken es zum Thema Teilhabe am Arbeitsmarkt gibt. Es geht dabei um den Anteil der Migration in der Kita-Betreuung sowie um konkrete Erfahrungsberichte über die Ausbildung in den Bereichen Handwerk und Dienstleistung, erläutert Astrid Friedmann. Sie möchte außerdem wissen, welche Ausbildungsberufe und welche Berufstätigkeiten und Branchen Menschen mit Migrationshintergrund bevorzugen. Die Gastgeber interessieren sich auch für weitere Zahlen. Sie wollen zudem erfahren, wie hoch überhaupt der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund am Arbeitsmarkt ist. Ein weiterer Fragenkomplex dreht sich um den Spracherwerb, zumal der laut Friedmann eine „Bedingung“ für die gelingende Integration ist. Die Weyher wollen in diesem Zusammenhang von Doris Schröder-Köpf wissen, für wie erfolgreich sie das Sprachförderkonzept des Ministeriums für Wissenschaft und Kultur sowie des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge einschätzt. Und daran schließen sich auch die Fragen an, was mit Geflüchteten passieren soll, die über das Sprachniveau A2 nicht hinauskommen und die wegen ihres Bildungsstands dem Arbeitsmarkt nicht auf Dauer zur Verfügung stehen - zum Beispiel, wenn es sich um Analphabeten handelt.

Der Vortrag ist kostenlos. Astrid Friedmann bittet um Anmeldung unter der Telefonnummer 04203/71 217 oder per E-Mail an friedmann@weyhe.de.