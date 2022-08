Weyher Seniorenbeirat: Ältere sollen sich einmischen

Von: Rainer Jysch

Informieren über die Arbeit des Seniorenbeirats Weyhe: Frank Lemmermann (links), erster Vorsitzender des Seniorenbeirats Weyhe, und sein Stellvertreter Heinrich Warneke. © Rainer Jysch

„Für uns ist es wichtig, dass lebensältere Menschen nicht vereinsamen, sondern elementarer Bestandteil der Bevölkerung bleiben und sich einmischen“, erklärt Frank Lemmermann, Vorsitzender des Weyher Seniorenbeirats. Was das angeht, sieht der Chef noch etwas „Luft nach oben“.

Weyhe – Als Bindeglied für Verbände und Vereine, die in der Gemeinde Seniorenarbeit leisten, hatte sich der Seniorenbeirat einst gegründet. „Er vertritt die Interessen der älteren Bürgerinnen und Bürger gegenüber dem Gemeinderat und der Verwaltung der Gemeinde Weyhe sowie der Öffentlichkeit“, definiert der Beirat seine Aufgaben.

Frank Lemmermann (70) ist seit 2018 Vorsitzender des Vereins. Bis zum Herbst 2014 war er acht Jahre lang Weyhes Bürgermeister. Während der Jahreshauptversammlung des Beirats im Juni 2022 wurden er und die übrigen fünf Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

„In den vergangenen 20 bis 30 Jahren hat sich nicht nur die Altersstruktur in der Gemeinde Weyhe verändert: Waren 1984 rund 16 Prozent der Gesamtbevölkerung über 60 Jahre alt, so sind es 2011 bereits mehr als 27 Prozent gewesen. Und dieser Prozentsatz hat sich vermutlich in den letzten elf Jahren noch deutlich erhöht“, ist Frank Lemmermann überzeugt. „Für uns ist es wichtig, dass lebensältere Menschen nicht vereinsamen, sondern elementarer Bestandteil der Bevölkerung bleiben und sich einmischen“, erklärt er.

Noch „Luft nach oben“

Allerdings ist nach seiner Auffassung dabei noch „Luft nach oben“. Es müsse sichergestellt werden, dass Seniorinnen und Senioren dort abgeholt werden, wo sie sind. Das sei zunehmend die Wohnungstür. „Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, das muss das Ziel sein“, fasst Lemmermann zusammen.

Mit seinen aktuell 28 Organisationen und fünf Personen als Mitglieder setzt sich der Seniorenbeirat für die Gesamtheit der älteren Bevölkerung ein. So habe man sich vor Jahren dafür stark gemacht, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit vor einem Leester Seniorenheim von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde herabgesetzt wurde. Ein Bürger hatte zuvor von gefährlichen Situationen berichtet, die sich an dieser Stelle zugetragen haben sollen.

„Der Seniorenbeirat organisiert keine Kaffeefahrten. Und außer dem Frühlingsfest alle zwei Jahre stellt er keine Feste oder Ausflüge auf die Beine“, erklärt Heinrich Warneke (74), zweiter Vorsitzender. „So etwas wird von den entsprechenden Vereinen angeboten. Da wollen wir auch keine Konkurrenz aufbauen.“

Der Vorsitzende und sein Vize kennen aus ihren früheren beruflichen Tätigkeiten die handelnden Personen in der Gemeinde und im Landkreis. „Das schafft kurze Wege“, beschreibt Lemmermann die Vorteile, wenn es darum geht, Themen bei den Verwaltungen vorzutragen. So wurden vor Jahren auf Betreiben des Seniorenbeirats die Sitzbänke in der Gemeinde mit Notrufplaketten ausgerüstet, die im Falle einer medizinischen Notsituation Rettungsdiensten die Anfahrt zum exakten Standort erleichtern.

Fachvorträge bereichern das Angebot

„Im vergangenen Jahr konnten wir für die ausgefallenen Wassergymnastikkurse im Weyher Freibad eine Lösung finden“, erinnert sich Frank Lemmermann. „Die Volkshochschule im Landkreis Diepholz hatte Wassergymnastik an mehreren Orten, unter anderem im Weyher Freibad, angeboten. Vier Kurse mit etwa 60 überwiegend älteren Teilnehmern sollten stattfinden, wurden aber abgesetzt, weil sie nicht zu den Kernaufgaben der VHS zählen“, berichtet Heinrich Warneke. „Das war einigermaßen ärgerlich, muss ich sagen.“ Der Seniorenbeirat habe dann vermittelnd eingegriffen. „Durch Kontaktaufnahme mit dem Landkreis konnten wir die Wogen glätten und mit Hilfe des TuS Sudweyhe und der DLRG Lösungen zumindest für einen Teil der Teilnehmer erreichen“, so Lemmermann.

„Bei jeder Versammlung des Seniorenbeirats wird mit einem Fachvortrag ein anderes Thema beleuchtet“, berichtet Warneke. In einem sehr ausführlichen Beitrag im Kreis der Senioren ging es zum Beispiel um Kriminalität. Die Betrugsmaschen „Enkeltrick“, „Schockanrufe“ und „falsche Polizisten“ habe man thematisiert. „Das war ein hochinteressantes Referat“, erinnert sich Lemmermann.

Beim nächsten Treffen geht es um den „Weißen Ring“. Die bundesweite Organisation kümmert sich um Opfer von Gewalttaten. Manfred Soboll, Weyher des Jahres 2019 und ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Weißen Ring, wird am 8. November ab 15 Uhr zum Thema referieren. Ort der Veranstaltung: Weyhe, Bahnhofstraße 33 (Martha-Schubert-Haus). Dort finden auch regelmäßig die Sprechzeiten des Seniorenbeirats statt, und zwar jeden zweiten Dienstag im Monat von 10 bis 12 Uhr.