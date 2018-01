Weyher Ratsfrau erlebt Jet-Evakuierung

Beamte führen jungen Mann aus dem Flieger

+ © privat Dieses Bild war Gegenstand der Facebook-Diskussion. © privat

Weyhe/Hamburg - Von Sigi Schritt. Schreck in der Morgenstunde für eine Weyher Ratsfrau. Sie sitzt in Hamburg im Flieger auf dem Weg nach Kopenhagen. Statt nach dem sogenannten Bording pünktlich um 9.30 Uhr abzuheben, erlebt sie einen Zwischenfall: Alle Passagiere müssen plötzlich die Maschine verlassen. Die Polizei erscheint und verhaftet einen jungen Mann. Der hatte sich zur Wehr gesetzt, weil er in seine Heimat zurückgebracht werden sollte.