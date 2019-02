Weyher Party in 194 Sekunden

Weyhe - Hände recken sich gen Himmel und klatschen - mit dieser Szene vom Familienfest an Christi Himmelfahrt beginnt ein Video, mit dem die Gemeinde Weyhe für den Besuch ihrer Veranstaltungen werben will. Bürgermeister Andreas Bovenschulte begrüßt die Menge, die auf dem Marktplatz feiert und zu ihm blickt. Das ist eine von mehreren Veranstaltungen im Weyher Partyleben, die komprimiert dargestellt ist. Insgesamt drei Minuten und 14 Sekunden dauert dieser „Image-Film“.

Die Idee dazu hatte Ines Mannott vom Stadtmarketing im März vergangenen Jahres. „Die Gewerbeschau stand an, die wollten wir zeigen“, sagt sie. Viele Szenen wechseln sich musikunterlegt im Drei- bis Zehn-Sekundentakt ab, die die Osnabrücker Agentur „Next Choice“ gedreht hatte. Unter anderem gibt es auch ein Wiedersehen mit Auszügen aus der Summer-in-the-City-Reihe sowie dem Bio-Markt auf dem Marktplatz Kirchweyhe, dem Hollandmarkt in Leeste. Außerdem präsentiert das Werbevideo Szenen aus dem Aufmuckenkonzert mit der Antilopen Gang. Das Werk entstand laut Fachbereichsleiter Matthias Lindhorst an 13 Drehtagen. Das Dreh-Team hatte zehn Veranstaltungen je zwei Stunden besucht.“ Für die Summe von 4 000 Euro habe die Osnabrücker Agentur der Gemeinde alle Rechte übertragen. Enthalten in den Preis waren unter anderem Schnitt, Vertonung und auch die GEMA-Gebühren. „Wir können auch noch Szenen anderer Veranstaltungen, wie vom Stopp der NDR-Sommertour dazwischenschneiden“, berichtet Lindhorst.

Wer noch mehr sehen als die kurzen Ausschnitte - die Kreiszeitung hat von vielen Events eigene Videos erstellt, die auch auf der Plattform Youtube.de veröffentlicht worden sind. sie

Der Weyher Imagefilm: www.youtube.com/watch?v=tzFTf3C4TQw

So war Summer in the City: https://www.youtube.com/watch?v=9VdhYBw6c7g&t=5s&index=35&list=PLIKVTPFxpmDkGeQZqE5SFp9opgRcFOAWC

Impressionen vom aufMUCKEn gegen Rechts 2018 mit Sookee und der Antilopen Gang:

https://www.youtube.com/watch?v=JOXVQ7zL7A4&index=37&list=PLIKVTPFxpmDkGeQZqE5SFp9opgRcFOAWC

So war die Gewerbeschau 2018:

https://www.youtube.com/watch?v=s6H3DiH0kGs&list=PLIKVTPFxpmDkGeQZqE5SFp9opgRcFOAWC&index=40