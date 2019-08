Für Weyher Party um 5 Uhr aufgestanden

Kirchweyhe - Von Sigi Schritt. Lange nach dem eigentlichen Schluss um 22 Uhr haben die Besucher der letzten Summer in the City-Veranstaltung geklönt. Sie saßen auf Bänken, andere wiederum stellten sich noch bei einem Eis-Mobil an und klönten in der Schlange, wiederum andere haben es sich weiterhin bei T-Shirt-Temperaturen entweder beim Marktplatz-Hochbeet oder unter den Arkaden der Geschäfte gemütlich gemacht. Standhelfer wie Anastasia Mezencew von der Burger Biene sind seit 5 Uhr auf den Beinen. Sie bereitet die Rückfahrt nach Osnabrück vor.

Besucher, Beschicker, Musiker und Vertreter der Gemeinde – egal, wen man gefragt hat, sie alle zogen ein positives Fazit. So liegt es laut Dennis Sander, Wirtschaftsförderer der Gemeinde, nahe, dass die After-Work-Reihe im kommenden Jahr eine Fortsetzung findet – wahrscheinlich aber mit leichten Modifikationen. Sander hat vor zwei Wochen die Organisation dieses Events übernommen, seit Ines Mannott in den Mutterschutz gegangen ist.

„Weyher haben große Lust zu feiern. Das hat man auch bei der NDR-Sommertour“ gesehen“, so Sander. Das Konzept, Musik und Essen, sei auch bei der dritten Auflage von Summer in the City aufgegangen. Die Musik sei wichtig, aber nicht der Hauptbeweggrund, weshalb es die Menschen zu Tausenden in die gute Stube der Gemeinde zieht. Der Marktplatz soll ein Ort der Begegnung sein, und das stehe im Vordergrund. Das sieht Unternehmer Carsten Brünjes ebenso. „Ich mache mir Sorgen um die nächste Woche. Was machen wir dann?“, fragt er scherzhaft. Der 50-Jährige war an allen Donnerstag-Veranstaltungen dabei und hat – wie er sagt – viele Freunde und Bekannte getroffen. Ein besonderes Lob bekommen dabei die Lions: Sie hätten einen guten Job gemacht. Und weil an ihrem Stand die Stimmung so prächtig war, will er beim kommenden Weinfest an einem anderen Tresen den Lions-Präsidenten Florian Walter beim Ausschank unterstützen.

Für Vize-Bürgermeister Frank Seidel liegt der Erfolg im Angebotsmix begründet: „Gemeinsam ‘ne Runde schnacken, was trinken und essen und sich freuen, wenn man Gott und die Welt trifft und das Programm auch schätzen.“ Der Leester Werner Klinge (60) bringt es auf den Punkt, weshalb er so gerne auf dem Kirchweyher Marktplatz gefeiert hat: Summer in the City verströme ein Urlaubsflair. Man müsse also nicht zum Beispiel nach Spanien fliegen, um auszuspannen.

Diese Stimmung genießt auch Lani Dust aus Sudweyhe. Die 16-Jährige hat sich zuerst mit Freunden am ehemaligen Brunnen getroffen, dann den Platz gewechselt und nun macht sie es sich unter den Arkaden gemütlich. Ihr gefiel die Musikmischung. Für alle Altersklassen sei etwas dabei gewesen, sagt sie.

Positiv äußert sich auch Ann Doka. Sie und ihre Band – Martin Olding (E-Gitarre, Gesang, Claudio Betjemann (Bass) und Niklas Herzog (Schlagzeug) – spielten am Donnerstagabend zwei Sets von je ungefähr 45-minütiger Länge. Ann Doka war klar, dass die Besucher nicht wegen ihres Open-Air-Konzerts nach Weyhe gekommen sind, umso mehr hat sie sich gefreut, dass sie beim Weyher Publikum punkten konnte. Ann Doka, die bereits auf der Breminale ebenso aufgetreten war wie im ZDF Sommergarten und dem Morgenmagazin, gewann mit ihren selbstgeschriebenen Liedern die Herzen der Zuhörer der Wesergemeinde. Die Stücke aus ihrem neuen Album bewegten die Gäste, vor der Bühne zu tanzen. „Die Lieder handeln von Liebe und Leid.“ Und von dem, was passiert, wenn jemand wie sie die Heimat (Frankfurt/Main) verlässt und woanders komplett von vorne anfängt (Bremen), erläutert sie. Ann Doka dankt dem Weyher Band-Leader Gerd Bastigkeit für seinen Tipp. Er hatte der Gemeinde den Kontakt vermittelt.

Sehr zufrieden äußern sich zumindest zwei Beschicker: Mariano Paderi (41) aus Syke verkaufte sein Eis mit Hingabe. Er scherzte mit seinen Kunden und zauberte ihnen ein Lächeln ins Gesicht. Es schien den Besuchern nichts auszumachen, dass sie mitunter lange vor dem Verkaufswagen anstehen mussten. Jeder könne Eis verkaufen, doch das reicht dem 41-Jährigen nicht. Er hatte aus der Not eine Tugend gemacht. Zerdrückte Waffeltüten brachten ihn auf die Idee, mit den Waffelresten Eisfiguren zu kreieren – die zum Beispiel an Walt Disneys Figuren Micky Maus und Minnie-Maus erinnern. Er hat sich auf hochwertige Waren spezialisiert. Sein Fruchteis sei sogar vegan, er verwende ausschließlich Früchte. Für sein Milchspeiseeis verarbeite er täglich 550 Liter frische Milch von einer regionalen Molkerei in Asendorf. Palmfett komme ihm nicht in die Tüte. Dass seine süßen Kreationen schnell schmelzen, sei ein Qualitätsmerkmal. Wenn eine Kugel lange in Form bleibt, geschieht das laut Paderi durch Zusatzstoffe, auf die er verzichtet.

„Die Weyher lieben uns“, sagt Anastasia Mezencew und berichtet von einer tollen Zeit auf dem Marktplatz. Die 23-Jährige könne ihre Kunden ganz gut einschätzen. Weyher bekämen gegen 19 Uhr großen Appetit. Deshalb müsse in ihrem Verkaufswagen, der Burger Biene, bis etwa 20.30 Uhr im Akkord geackert werden, um den Bedarf zu decken. Der Verkauf von um die 220 Burger will vorbereitet werden, deshalb stehe sie bereits um 5 Uhr auf. Um 7 Uhr liefere der Großmarkt Mios Fleisch eines regionalen Schlachters im Osnabrücker Geschäft an, das wird dann gewürzt und in Form gebracht. Außerdem packt sie vorgebackene Brötchen eines regionalen Bäckers ein. Es geht rechtzeitig auf die Reise, um gegen 15.30 Uhr vor Ort zu sein. Dann gehen die Vorbereitungen weiter. Das Fleisch müsse deshalb frisch verarbeitet werden, weil wir „es medium braten. Das sorgt für den guten Geschmack.“ 2020 will sie wieder am Grill stehen. Und vielleicht findet ihre Idee bei der Gemeinde Gehör. Sie findet es zwar gut, dass es Pfandbecher gibt, die dürften aber nach ihrem Geschmack ruhig ein Weyhe-Motiv enthalten. Wirtschaftsförderer Dennis Sander nimmt die Idee auf. Tatsächlich haben die Gäste 70 Pfandbecher nicht abgegeben – ein Souvenir an Summer in the City.