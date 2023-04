Leester Osterferienprogramm: Mit dem Jugendhaus ins Jump House

+ © Tom Menz/Jump House Der Trampolinpark bietet auf 14 Bereichen Gelegenheiten, um sich zu auszutoben. © Tom Menz/Jump House

Sich einmal richtig beim Trampolinspringen verausgaben, auf dem Ninja-Parcours gegeneinander antreten oder die Kletterwand erklimmen: Im Rahmen seines Osterferien-Programms bietet das Jugendhaus Leeste am Mittwoch, 5. April, eine Fahrt zum Jump House in der Bremer Waterfront für Zehn- bis Sechzehn-Jährige an.

Weyhe – Eine Anmeldung für den Ausflug ist noch bis einschließlich des Montags, 3. April 2023, möglich – und nur persönlich im Jugendhaus.

Auf die Fahrt und darauf, dass dafür noch Plätze frei sind, haben Annika Reinert vom Jugendhaus und der Gemeinde-Jugendpfleger Carsten Platt nun kurzfristig hingewiesen. Treffpunkt für den Ausflug ist um 10.45 Uhr am Haupteingang des Kirchweyher Bahnhofs. Dort können die Kinder und Jugendlichen hinterher um 16.30 Uhr auch wieder abgeholt werden. Die Wege sollen also mit dem Zug sowie in Bremen mit der Straßenbahn zurückgelegt werden.

Darüber, und über weitere Details zum Ausflug, wird das Team des Jugendhauses laut Reinert zudem mit einem Elternbrief informieren – unter anderem deshalb und wegen der Bezahlung, besteht die Bitte um persönliche Anmeldung im Jugendhaus.

Die Gruppenfahrt bietet einen Preisvorteil

Die Kosten für den gesamten Ausflug liegen bei zehn Euro pro Person. Im Jump House selbst will die von drei Betreuungspersonen begleitete Gruppe anderthalb Stunden verbringen. Somit bietet die Gruppenfahrt einen Preisvorteil; allein der nach Zeit gestaffelte Eintritt liegt sonst bei mindestens 14,90 Euro.

Hinzu kommen gegebenenfalls noch 3,50 Euro für spezielle Stopper-Socken: Die Trampolinflächen dürfen Besucher nämlich nur mit Jump-House-Socken betreten, andere Marken sind laut Angaben des Betreibers aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt. Allerdings können einmal erworbene Paare wiederverwendet werden – die nach Annika Reinerts Erfahrung viele Kinder und Jugendliche bereits von früheren Besuchen im Schrank haben.

Worauf Annika Reinert und Carsten Platt zudem hingewiesen haben: Am Gründonnerstag, 6. April veranstaltet das Jugendhaus Leeste eine Osterrallye auf dem Mühlenkampgelände. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Actionbound, also eine digitale Schnitzeljagd über die gleichnamige App. Ferner soll der Tresen im Jugendhaus im Rahmen des Aprils neu gestaltet werden. Wie, das soll auf der Hausversammlung am Dienstag, 4. April, besprochen werden.

Kontakt und Anmeldung

Jugendhaus Leeste, Mühlenkamp 24. Kontakt: Telefon 0421/893908 oder per E-Mail an jugendhaus-leeste@gemeinde.weyhe.de.