Wie der Vater, so der Sohn

Weyhe - Für die Weyher Familie Weniger hat sich das Parlamentarische Patenschaftsprogramm (PPP) als ungewöhnlich bereichernd erwiesen. Seit 1983 vergibt der Deutsche Bundestag Stipendien an junge Berufstätige, die sich damit ein Jahr lang in den USA „den Wind um die Nase wehen lassen“ und Arbeitserfahrungen sammeln können.

Das jeweilige Bundestagsmitglied des Bewerbers fungiert bei dieser Maßnahme als Pate. 1986/87 war Peter Würtz der Pate von Martin Weniger und dessen jetziger Frau Britta, die aus Heide stammt. Sie gehörten damals zu den 100 Stipendiaten aus der gesamten Bundesrepublik und lernten sich bei den Vorbereitungsseminaren kennen.

Die Auslandsaufenthalte sind zweigeteilt. Im ersten Halbjahr wird an Colleges studiert, im zweiten Halbjahr suchen sie sich einen Job in ihrem erlernten Beruf. Martin Weniger besuchte ein College in Ebansville, Indiana, und arbeitete im zweiten Halbjahr als Dachdecker in Los Angeles. Weit von ihm entfernt verbrachte seine spätere Frau das Auslandsjahr. Sie studierte in Flint, Michigan, und arbeitete später in einer Bank in Baltimore, Maryland. Aber sie blieben immer in Kontakt, und nach der Rückkehr aus den Staaten wurde geheiratet. Natürlich unternahm die Familie später Reisen in die USA, und seine Eltern hatten ihrem Sohn Patrick oft geschildert, wie schön es damals in den USA war.

Nachdem Patrick Weniger sein Abitur und die anschließende Ausbildung zum Dachdeckergesellen geschafft hatte, beschloss er 2014, sich ebenfalls für ein PPP-Stipendium zu bewerben. Inzwischen ist Axel Knörig der zuständige Pate, doch bei der Bewerbung erzählte Patrick Weniger nichts von der Teilnahme seiner Eltern an diesem Programm. „Ich fürchtete, dass das eher kontraproduktiv sein könnte“, berichtete er.

Zu seiner großen Freude bekam er für 2015/16 das begehrte Stipendium und lernte in Bad Bevensen bei den Vorbereitungsseminaren die Fremdsprachenkorrespondentin Stephanie Totz aus Berlin kennen. Da die Stipendiaten keinen Einfluss darauf haben, wo sie in den USA das College besuchen, trennten sich im ersten Halbjahr ihre Wege. Patrick Weniger studierte in Olney, Illinois, und seine Freundin in Devils Lake, North Dakota. „Aber zum Glück gibt es inzwischen ja Whatsapp“, lachen sie. Patrick fand anschließend einen Job bei dem Sohnes eines Geschäftspartners seines Vaters in San Diego, Kalifornien.

Dort besuchte Stefanie ihn, weil sie hoffte, dort ebenfalls einen Job zu bekommen. „Immerhin spreche ich fließend Spanisch. Da sollte nahe der Grenze zu Mexiko ein Arbeitsplatz zu finden sein“, überlegt sie. Aber so leicht, wie sie sich das vorgestellt hatten, war es nicht. Als sie schon enttäuscht abreisen wollte, hörte Patricks neuer Chef von der Suche und stellte sie sofort ein.

Stephanie Totz hatte in North Dakota im College gewohnt. „Vor allem am Wochenende war dort total tote Hose“, berichtet sie. Patrick dagegen hatte in Olney vollen Familienanschluss bei sehr netten Gasteltern. Schon in den Vorbereitungsseminaren erfahren die Stipendiaten, wie sie sich gegenüber ihren Gastgebern zu verhalten haben. „Politische Themen sind tabu“, so Weniger, der den 2016 den Wahlkampf zwischen Hillary Clinton und Donald Trump miterlebt und den Unmut gespürt hat, den die Bewohner des Mittleren Westens damals gegenüber der Politik von Barack Obama hatten. Aber diskutiert wurde das nicht weiter.

Von seiner Arbeit war Patrick Weniger zunächst sehr enttäuscht. Die Mitarbeiter sprachen vorwiegend Spanisch, er konnte sich mit seinen Fragen und Anregungen nicht verständlich machen und plante schon einen Wechsel. Doch dann lernte er bei einer Reparaturarbeit einen jungen Kollegen kennen, mit dem er anschließend ein gutes, effektives Team bildete. Obgleich er fachlich nur wenig lernte und die Häuser in Kalifornien längst nicht so solide wie in Deutschland gebaut werden, empfindet er die Zeit nicht als nutzlos.

„Es war ein sehr interessantes Jahr“, erklärt Weniger, der inzwischen kurz vor dem Abschluss seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur-Bauwesen an der Jade-Hochschule Oldenburg steht. Nach dem Bachelor wird er wohl noch die Dachdecker-Meisterschule besuchen. Stephanie Totz studiert an der Bremer Uni Betriebswirtschaft und möchte nach dem Abschluss als Steuerberaterin tätig werden.

Das PPP gibt es noch immer. Inzwischen geht es in die 37. Runde. Bis zum 13. September können Interessierte die Bewerbungsunterlagen dazu anfordern.