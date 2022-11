Weyher Kulturscheune nimmt am bundesweiten Vorlesetag teil

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Drei von zwölf: (v.l.) Bibliotheksmitarbeiterin Bianca Schmidt, Gemeindesprecher Sebastian Kelm und die Kulturbeauftragte Hedda Stock werden am Freitag vorlesen. Vor ihnen eine Auswahl der Vorlese-Bücher, von denen schon einige fehlen, weil sich die Vorleser auf ihre Auftritte vorbereiten. © Dierck Wittenberg

Die neue Weyher Kulturscheune nimmt am bundesweiten Vorlesetag teil. In den verschiedenen Bereichen der Bibliothek sind Lesungen im Halbstundetakt geplant.

Weyhe – Fast 40 Prozent der Kinder zwischen einem und acht Jahren bekommen selten oder nie vorgelesen. Das war eins der Ergebnisse des vergangene Woche vorgestellten „Vorlesemonitors“. Zudem ist laut der Studie die Zahl der Familien, in denen selten oder nie vorgelesen wird, gestiegen. Zur Förderung des Vorlesens veranstaltet die Stiftung Lesen, die auch hinter der Studie steht, seit 2004 jedes Jahr im November den bundesweiten Vorlesetag.

Der hat auch in Weyhe Tradition. „Ohren gespitzt und aufgehorcht“ heißt es deshalb in einer Pressemitteilung der Gemeinde zum Vorlesetag am Freitag, 18. November. Zwischen 15 und 18 Uhr lädt das Team der Bibliothek kleine, aber auch größere Gäste, ein, sich zurückzulehnen und vorlesen zu lassen. Und zwar erstmals in die Kulturscheune am Henry-Wetjen-Platz in Leeste.

Kulturscheune bietet neue Möglichkeiten

Als geräumiger, offener Treffpunkt bietet die Kulturscheune für den Vorlesetag neue Möglichkeiten. Fünf verschiedene Ecken der Bibliothek werden zu Vorleseorten: die Kinderbibliothek, die Jugendbibliothek, der Computerraum, die Sofa-Ecke im ersten Obergeschoss und die Bühne im zweiten Obergeschoss.

Dort werden rund zwölf verschiedene Vorleserinnen und Vorleser mit ihren Büchern jeweils den Mittelpunkt einer Vorleserunde bilden. Dafür haben die Mitglieder des Bibliotheksteams Verstärkung bekommen. Beispielsweise durch Thomas Prieser – vielen bekannt als „Lese-Opi“ – sowie durch Mitglieder des Bibliotheks-Fördervereins Leselust.

Drei weitere, die am kommenden Freitag vorlesen werden, haben die Veranstaltung vergangene Woche vorgestellt: Bianca Schmidt aus dem Bibliotheksteam, Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm und die Kulturbeauftragte Hedda Stock, die auch für die Bibliotheken zuständig ist, gaben einen Ausblick auf den Vorlesetag in der Kulturscheune. Der Tag steht in diesem Jahr deutschlandweit unter dem Motto „Gemeinsam einzigartig“. „Wir möchten Lust aufs Vorlesen machen“, sagte Schmidt.

Es gibt Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Sie hat die Bücher zum Thema zusammengestellt – und dabei laut Hedda Stock „eine sehr, sehr gute Auswahl getroffen“. Dazu zählt ein Titel wie das Wende-Bilderbuch „Picknick mit Herrn Klein/Picknick mit Frau Groß“. Aber beispielsweise auch „24. Februar ... und der Himmel war nicht mehr blau“, in dem ein Mädchen die Geschichte ihrer Flucht aus der Ukraine erzählt. Unter den rund 16 Titeln finden sich also Bücher für die Kleinsten ab einem Jahr bis hin zu Geschichten für Jugendliche und Erwachsene.

Laut Ankündigung werden die Beiträge von Freundschaft und Anderssein, Mut und Selbstwert handeln, aber auch von Beeinträchtigungen, Rassismus und Krieg. Zudem ist geplant, einige Bücher zweisprachig vorzulesen – etwa zusätzlich zu Deutsch auch auf Ukrainisch.

Fünf Stationen bilden unterschiedliche Schwerpunkte

Dabei bilden die fünf Stationen unterschiedliche Schwerpunkte. So soll es in der Kinderbibliothek einen Kissenpool und Bücher für die Kleinsten geben, erklärt Hedda Stock. An den großen Tischen der Jugendbibliothek werde es zu jedem Buch das Angebot geben, nicht nur zuzuhören, sondern auch etwas Passendes zu malen oder zu basteln. Auf der Bühne ganz oben werde mindestens ein Buch für Erwachsene vorgelesen.

Lesungen sind im Halbstundentakt geplant. Bei rund 16 Büchern und zwölf Beteiligten müssen einige von ihnen also mehrmals vorlesen? „Dürfen!“, korrigierten Schmidt, Kelm und Stock einstimmig. Sie freuen sich jedenfalls aufs Vorlesen.

Vorlesetag 18. November, 15 bis 18 Uhr in der Kulturscheune. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.