Weyher Kultur-Nachwuchspreis: Ein Sprungbrett für Lisa Rehenbrock

Vorjahres-Preisträgerin Lisa Rehenbrock ruft dazu auf, sich für ihre Nachfolge zu bewerben.

Ab 15. Mai sind Bewerbungen für die zweite Auflage des Weyher Kultur-Nachwuchspreises möglich. Die Teilnahme am Wettbewerb kann Lisa Rehenbrock, die Gewinnerin des Vorjahres, nur empfehlen.

Weyhe – Ein Preis eigens für junge Künstlerinnen und Künstler in Weyhe? Ist die Szene dafür überhaupt groß genug? Nachdem der Kultur-Nachwuchspreis im vergangenen Jahr erstmals vergeben worden war, kann man festhalten: Für Lisa Rehenbrock, die erste Gewinnerin, hat sich ihre Bewerbung mehr als ausgezahlt: Die 22-jährige Lehramtsstudentin kann mit ihrer Kunst inzwischen ihren Lebensunterhalt bestreiten, ohne auf Nebenjobs angewiesen zu sein, berichtet sie.

„Wer etwas aus seiner Kunst machen möchte, für den ist das wirklich eine gute Möglichkeit“, lautet ihr Fazit zum Weyher Kultur-Nachwuchspreis, kurz auch WKNP genannt. Für dessen zweite Auflage beginnt der Bewerbungszeitraum am Montag, 15. Mai. Das Thema: Zukunftsmusik.

Im vergangenen Jahr stand der Wettbewerb unter dem Motto „Alles dreht sich“. Eine Empfehlung, die Rehenbrock, allen gibt, die sich für eine Bewerbung interessieren, lautet schlicht: sich das Thema durchzulesen. Das hatte sie seinerzeit getan – und „Alles dreht sich“ auf die Unsicherheiten bezogen, die der Krieg in der Ukraine verursacht. Der Wettbewerbsbeitrag, mit dem sie die Jury überzeugte, zeigt eine Frau, die ein Mädchen in den Armen hält. Beide werden von Papierfliegern umkreist, als wären es Kampfflugzeuge. Das sei ihr erstes politisches Bild, hatte die Sudweyherin bei der Preisverleihung im November 2022 gesagt.

Neben der Auszeichnung als erste Gewinnerin hat die Studentin ein Preisgeld in Höhe von 1000 Euro erhalten. Hinzu kam eine eigene Ausstellung in der Sudweyher Wassermühle. „Es ist wirklich sehr viel passiert“, blickt die Studentin auf die Zeit seit der Preisverleihung zurück. „Die Ausstellung ist sehr, sehr gut gelaufen.“ Die Berichterstattung, die darauf folgte, hat ihr Übriges getan.

Diese Aufmerksamkeit hat eine Nachfrage nach der Kunst von Lisa Rehenbrock beführt. Neun Bilder habe sie in der Ausstellung verkauft. Hinzu seien Auftragsarbeiten gekommen, „pro Monat bestimmt vier Stück“. Hier habe sie inzwischen allerdings einen Annahmestopp verhängen müssen.

„Du musst Deine Preise erhöhen“, rät ihr daher Kay Kruppa beim gemeinsamen Pressetermin. Der Intendant des Weyher Theaters gehört erneut der siebenköpfigen WKNP-Jury an, ebenso wie Weyhes Kulturbeaufttragte Hedda Stock. „Das freut uns total, dass das so ein Sprungbrett gewesen ist“, sagt Stock vor Beginn der neuen Bewerbungsphase.

Das Thema „Zukunftsmusik“ ist dabei selbstverständlich (auch) im übertragenden Sinne zu verstehen: Die Kunstrichtung ist frei wählbar, heißt es in der Presse-Info der Gemeinde. Sie nennt neben Musik Malerei, Bildhauerei, Installation, Collage, Fotografie, Theater, Tanz, Lyrik, Poetry Slam, Literatur und Kurzfilm als mögliche Beispiele für die Umsetzung des Themas.

Vorgegeben ist indes das Alter: Bei Bewerbungsschluss – am 25. August – darf man nicht älter als 30 Jahre alt sein. Und man muss entweder in der Gemeinde gemeldet sein oder nachweisen können, dass man eng mit Weyhe verbunden ist. Laut Gemeinde-Mitteilung sind sowohl Einzel- als auch Gruppenbewerbungen möglich, bei Letzteren gelte die Altersbeschränkung für jedes einzelne Mitglied.

Ferner heißt es, dass die Beiträge „grundsätzlich“ digital eingereicht werden sollen – zusammen mit dem Bewerbungsbogen, den man auf der Internetseite der Gemeinde herunterladen kann. Audio- oder Video-Beiträge sollten nicht länger als 20 Minuten dauern.

Um sich ein Bild zu machen, plant die Jury dieses Mal eine Auswahlrunde mit persönlichem Treffen: Am 4. und 5. September soll der künstlerische Nachwuchs mit seinen Werken vorstellig werden. In der Jury ist Fachwissen zu verschiedenen Kunstrichtungen vertreten. Neben Kruppa, Stock und Bürgermeister Frank Seidel gehören erneut Anne Roecken-Strobach (Kunstschule Stuhr), Maria Pachali (Literaturcafé Leselust) und die Musiklehrerin Maike Diedrichs dazu. Die Politik vertritt in dieser Auflage Lisa Meyer (SPD) statt Dennis-Kenji Kipker (CDU), der den Antrag für den Nachwuchspreis 2021 eingebracht hatte.

Bewerbung und Infos

Online nachzulesen unter: www.weyhe.de/wknp.