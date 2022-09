„Alles dreht sich!“: Startschuss für den ersten Weyher Kultur-Nachwuchspreis

Von: Marcel Prigge

Hoffen auf viele Bewerbungen, die sie später beurteilen können: die Jurymitglieder (v.l.) Hedda Stock, Kulturbeauftragte der Gemeinde Weyhe, Dennis-Kenji Kipker (CDU), Maria Pachali, Förderverein Leselust Weyhe und Kay Kruppa, Intendant des Weyher Theaters. © Prigge

Unter dem Motto „Alles dreht sich!“ startet der erste Weyher Kultur-Nachwuchspreis. Einreichungen werden ab sofort angenommen, dem Gewinner winkt ein Preisgeld.

Weyhe – Was haben eine tanzende Ballerina, eine rollende Trommel und eine alte Filmrolle in einem Projektor gemeinsam? Alles dreht sich! Außerdem kann all das als Inspiration genommen werden, sich beim Weyher Kultur-Nachwuchspreis mit dem gleichnamigen Motto zu bewerben, der in diesem Jahr zum ersten Mal vergeben wird. Dem Gewinner winkt ein Preisgeld von bis zu 1000 Euro.

Erster Weyher Kultur-Nachwuchspreis: Alle Kunstbereiche können teilnehmen

„Wir haben das Motto ,Alles dreht sich!’ gewählt, damit wir die eingereichten Werke miteinander vergleichen können. Denn alle Kunstbereiche können teilnehmen“, erzählt Hedda Stock, Kulturbeauftragte der Gemeinde. Viel lasse sich in den Leitsatz hineininterpretieren. „Er kann wortwörtlich genommen werden, es könnte aber auch ein Gemütszustand sein“, so die Kulturbeauftragte. Den Bewerbern seien keine Grenzen gesetzt, der Einsendeschluss ist der 31. Oktober.

Um möglichst viele Menschen zu erreichen, werden die frisch gedruckten Plakate in Weyhe, aber auch an der Universität in Bremen ausgehängt. Denn jeder kann teilnehmen, der nicht älter als 30 Jahre alt ist und aus der Gemeinde Weyhe stammt oder eng mit dem Ort verbunden ist. Auch die Form der Kunst sei egal. So könne getanzt, gemalt oder musiziert werden. Auch Poetry Slams und Poesie seien möglich.

Wie kann ich teilnehmen? Bewerbungen werden digital per E-Mail an kultur@weyhe.de entgegengenommen. Die Form (Musikdatei, Video oder Bild) bleibt jedem selbst überlassen, die Beiträge sollten nicht länger als 20 Minuten sein. Der Jury muss es zudem ermöglicht werden, das Werk im Original anzusehen und es sich vorstellen zu lassen. Weitere Informationen im Internet unter: www.weyhe.de/wknp.

Eine siebenköpfige Jury wird alle eingegangenen Werke beurteilen. Das sind: Hedda Stock, Maria Pachali (Förderverein Leselust Weyhe), Kay Kruppa (Intendant Weyher Theater), Anne Roecken-Strobach (Leiterin der Kunstschule in Stuhr), Maike Diedrichs (Musiklehrerin an der KGS-Leeste), Bürgermeister Frank Seidel sowie Dennis-Kenji Kipker (stellvertretender Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands Weyhe).

Vergabe des ersten Weyher Nachwuchspreises: Event soll Anreiz schaffen, sich lokal zu engagieren

Letzterer sei der politische Vertreter der Jury – und das nicht ohne Grund: Denn der christdemokratische Ratsherr brachte den Antrag der Einführung des Preises im November 2021 im Ausschuss für Sport und Kultur ein. Dieser sei vom Kulturförderpreis des Landkreises Diepholz inspiriert worden, der „seit Jahren erfolgreich läuft“, so Kipker. Mit einem eigenen Preis für die Gemeinde Weyhe werde jedoch ein weiterer Anreiz geschaffen, sich lokal zu engagieren. Die feierliche Preisverleihung ist für Montag, 28. November, geplant.

Wie viele Menschen sich in diesem Jahr bewerben, können die Veranstalter noch nicht absehen. Die Verantwortlichen hoffen natürlich auf eine Menge Teilnehmer. Jedoch behält die Jury es sich erst einmal vor, das Preisgeld von 1000 Euro auf die ersten drei Plätze zu verteilen, je nachdem wie viele Wettbewerbsbeiträge mit einer entsprechenden Qualität eingehen. Auf jeden Fall aber kann sich der Gewinner über einen Pokal freuen, „Denn das viereckige Logo des Weyher Nachwuchspreises soll in Kürze noch in einen Acrylblock geprägt werden.“