Klimaakademie startet Vortragsreihe über nachhaltige Wärmeerzeugung am 13. April

Von: Gregor Hühne

Dr. Ingrid Kreiser-Saunders ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und informiert über das Anliegen der Klimaakademie Weyhe. © Umweltakademie

Das Projekt Klimaakademie soll zeigen, was bereits heute möglich ist, um die Wärmewende in der Region voranzubringen. Ingrid Kreiser-Saunders vom Verein Umweltzentrum Stuhr-Weyhe moderiert das neue Format. Sie wirbt für den Start der Vortragsreihe mit Experten zu Energiethemen sowie Exkursionen zu heimischen Wärmeerzeugern.

Weyhe – Das Projekt Klimaakademie Weyhe soll zeigen, was bereits heute möglich ist, um die Wärmewende in der Region voranzubringen, sagt Projektleiterin Dr. Ingrid Kreiser-Saunders vom Verein Umweltzentrum Stuhr-Weyhe. Sie moderiert das neue Format und erklärt das Projekt. Bürger können Vortragsreihen mit Experten zu Energiethemen besuchen oder bei Exkursionen unterschiedliche Lösungsansätze für die heimische Wärmeversorgung kennenlernen.

Zum Start der Veranstaltungsserie möchte Joost Kuhlenkamp über das Thema Wärmewende am Donnerstag, 13. April, um 19 Uhr in der Leester Kulturscheune sprechen. Unter dem Titel „Biogasanlagen – Chancen für eine sichere Wärmeversorgung“ will er über die Möglichkeiten der Wärmeversorgung durch die Anlagen berichten. Der Experte für Bioenergie und Wärme arbeitet im Landesverband für erneuerbare Energien in Hannover.

Wie ist der Stand der Wärmeversorgung durch Biogasanlagen? Wie können sie für Wärmenetze genutzt werden und wie die kommunale Wärmeplanung unterstützen? Dies sind nur einige Fragen, mit denen sich Joost Kuhlenkamp in seinem Vortrag befassen wird, kündigt Ingrid Kreiser-Saunders an.

Der Termin ist der Auftakt einer Reihe von Veranstaltungen im Rahmen der Klimaakademie. Die Chancen des Einsatzes von Wärmepumpen und Geothermie zeigt am 11. Mai Holger Jensen von Geothermie Zentrum Hannover auf. Am 8. Juni folgt Franziska Materne von der Klimaschutzagentur Mittelweser, die den Einsatz von Solarenergie beleuchtet.

Umweltzentrum Weyhe-Leeste: Wie sieht die Wärmeversorgung der Gebäude in Leeste in der Zukunft aus? © Umweltzentrum

Die Reihe soll im Laufe des Jahres durch Exkursionen und weitere Referenten ergänzt werden, erläutert Ingrid Kreiser-Saunders. Geplant sind bereits Ausflüge ins Klimadorf Steyerberg oder nach Neustadt am Rübenberge, um ein kaltes Nahwärmenetzwerk vorzustellen. Außerdem geht es ins Museumsdorf Wilsede, zum Bremer Deichverband (4. Mai), zum Biomasseheizkraftwerk in Wiesmoor (24. Mai) und in die Waffelfabrik Meyer in Venne (Dezember). Dort werden mit der überschüssigen Wärme Wohnhäuser mit beheizt. „Wir werden bis zum Ende des Jahres weitere Exkursionstermine anbieten“, kündigt Kreiser-Saunders an. Die „innovativen Ansätze der Wärmeversorgung“ vor Ort stehen dabei stets im Mittelpunkt der Exkursionen.

Ursprünglich entstand die Klimaakademie aus dem Wunsch heraus, ein Wärmenetz in Leeste aufzubauen, erinnert sich Ingrid Kreiser-Saunders: „Unsere Idee vom Umweltzentrum ist, den Menschen die einzelnen Wärmequellen näherzubringen.“

Das Umweltzentrum Stuhr-Weyhe existiert schon länger. „Wir haben einen Titel für die Vortragsreihe gesucht“, berichtet Kreiser-Saunders. So sei der Projektname Klimaakademie Weyhe entstanden. Das umfasse das Thema, viele verschiedene Wärmequellen und Technologien vorzustellen. „Das soll die Menschen begleiten und stetig informieren“, betont die wissenschaftliche Mitarbeiterin. „Wir suchen stetig nach neuen Exkursionszielen und Vortragsthemen.“

Joost Kuhlenkamp ist der erste Referent aus der Klimaakademie-Vortragsreihe. © Privat

Prinzipiell könne sich jeder bei der Klimaakademie melden, er bereits selbst ein pfiffiges Konzept zur Wärmeerzeugung in der Region umsetzt und vorstellen möchte. „Wir sind für Vorschläge von allen Seiten offen“, betont Ingrid Kreiser-Saunders.

„Man hat so vieles schon gehört, aber noch nicht gesehen oder sich selbst ein Bild davon gemacht. Daher können sich viele nur schwer vorstellen, dass das auch in Leeste zustande kommt“, sagt Ingrid Kreiser-Saunders. Es gehe um einen Brückenschlag.

Der Start der Klimaakademie war bereits am 16. Februar (wir berichteten). Im Projektbüro an der Leester Straße 44 betreuen der Chemikerin Kreiser-Saunders zufolge dreieinhalb Planstellen die Klimaakademie. Dahinter steht das Team des Umweltzentrums Stuhr-Weyhe.

Anmeldungen Anmeldungen für Vorträge und Exkursionen sind per E-Mail an kreiser-saunders@subww-leeste.de möglich.