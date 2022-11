Gut ankommen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Interessenvertreter: Syla Abdulla (r.) ist neuer erster Vorsitzender des Weyher Integrationsrats, Khanh Hoa Bach ist seine Stellvertreterin. Links Esref Kizilkara, der Integrationsbeauftragte bei der Gemeinde. © Dierck Wittenberg

Der Weyher Integrationsrat hat einen neuen Vorsitz und will bekannter werden

Weyhe – Der Taxiunternehmer Syla Abdulla ist neuer erster Vorsitzender des Integrationsrats der Gemeinde Weyhe. Den zweiten Vorsitz hat Khanh Hoa Bach übernommen. Unter anderem über das soziale Netzwerk Instagram wollen sie die Sichtbarkeit des Gremiums erhöhen, das sich für alle Menschen mit Migrationsgeschichte in der Gemeinde einsetzt.

Vergangene Woche haben sich Abdulla und Bach als neue Gesichter des Integrationsrats auf der Gemeindepressekonferenz zusammen mit dem Integrationsbeauftragten Esref Kizilkara bei der wöchentlichen Pressekonferenz der Gemeinde präsentiert. Ein Satz, der dabei mehr als einmal fiel: „Weyhe ist bunt.“ 2002 hat der Integrationsrat den alten Ausländerbeirat abgelöst. „Wir wollen nicht mehr zwischen Weyhern und Ausländern unterscheiden“, sagte Gemeinde-Sprecher Sebastian Kelm mit Blick auf diese Änderung.

Vor der Vorstellungsrunde im Rathaussaal hatte es etwas gedauert, bis der neu gewählte Integrationsrat seine Arbeit voll aufnehmen konnte. Die Interessenvertretung wird alle fünf Jahre neu gewählt. Wahlberechtigt sind alle Weyher, die eine andere Staatsbürgerschaft als deutsche haben oder hatten (daneben oder ausschließlich). Diese Wahl erfolgte am 13. März. Allerdings musste der Rat der Gemeinde das Ergebnis erst noch bestätigen, aufgrund des Sitzungskalenders tat er das im Juli – einstimmig. Vor rund vier Wochen sind die ehrenamtlichen Mitglieder des Integrationsrats zur konstituierenden Sitzung zusammengekommen und haben unter anderem ihren neuen Vorsitz gewählt.

Den hat der vorherige Stellvertreter Syla Abdulla von seinem langjährigen Vorgänger Isa Ciftci übernommen, der dem Gremium als einfaches Mitglied erhalten bleibt. Der 35-jährige Leester Syla Abdulla berichtete, dass er in sehr jungen Jahren als Flüchtling infolge des Jugoslawien-Kriegs über Braunschweig nach Weyhe gekommen war. Sie seien freundlich aufgenommen worden, sagte er rückblickend. Und bezogen auf sein Engagement beim Integrationsrat: „Ich weiß, wie das damals war, als man Hilfe gebraucht hat“.

Er erwähnte aber auch, dass seine Familie sich Duldung zu Duldung gehangelt habe und mehrmals die Abschiebung droht. Und dass er die Briefe mit dem Wort „Abschiebung“ übersetzt hat, weil er besser Deutsch verstand als die Eltern. Heute ist Abdulla verheiratet und hat sechs Kinder.

Seine Stellvertreterin Khanh Hoa Bach stammt aus Vietnam und ist vor fünf Jahren nach Deutschland gekommen. Nach einem Jahr in Berlin hat sie in Kassel ihren Master in „Economic Behaviour & Governance“ gemacht, einem Studiengang der Wirtschaftswissenschaften mit psychologischen Fragen verbindet. Die 28-Jährige ist verheiratet, lebt in Kirchweyhe. Sie arbeitet bei einem Unternehmen aus der Wind-energie-Branche. Dort kommuniziere sie mit einer internationaler Kundschaft – worauf sie bei der Arbeit im Integrationsrat aufbauen könne.

Wie die anderen fünf Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich Bach und Abdulla vor dem Krieg in der Ukraine bis zum 7. Februar zur Wahl aufstellen lassen. Also bevor Russland in der Ukraine einmarschiert ist und bevor absehbar war, dass in der Folge viele zusätzliche Flüchtlinge in Weyhe Schutz suchen würden. Angesichts der damit verbundenen Aufgaben haben Abdulla und Bach aber nicht den Eindruck, sich auf zu große Herausforderungen eingelassen zu haben. „Wo wir helfen können, sind wir gerne da“, betont Abdulla. Und: „Das quietschende Rad kriegt Öl.“

In diesem Zusammenhang weist er auf die vielen verschiedenen Sprachen hin, die in dem siebenköpfigen Gremium vertreten sind. Abdulla selbst spricht außer Deutsch Serbisch, Bach Vietnamesisch und Englisch, andere Türkisch, Arabisch oder Polnisch. Mit Anatoly Weiß ist im neuen Integrationsrat auch ein russischsprachiges Mitglied vertreten.

Typische Probleme, bei denen der Integrationsrat hilft, sind laut Abdulla beispielsweise die Wohnungssuche. „Da gibt’s den Mangel überall“, stellte er fest. Als weiteres Beispiel nannte er Hilfen im Zusammenhang mit der Ausländerbehörde, hier komme man mit, übersetze oder helfe auch bei Kleinigkeiten.

Dass der Integrationsrat die Möglichkeit zum informellen Gespräch biete, hob Sebastian Kelm in diesem Zusammenhang hervor. Der Pressesprecher ist bei der Gemeinde auch für ehrenamtliche Integrationsarbeit zuständig. „Viele haben wenig Berührungspunkte mit dem Rathaus“, so Kelm. Esref Kizilkara wies hier auf womöglich schlechte Erfahrungen mit Behörden in den Heimatländern hin: „In Russland laufen die Dinge anders.“.

Syla Abdulla formulierte als Ziel des neuen Integrationsrats, (noch) bekannter zu werden. Hier verwies er auf zurückliegende Veranstaltungen – und eine künftig bessere Erreichbarkeit. So hat seine Stellvertreterin ein Konto bei Instagram eingerichtet. Außerdem ist der Integrationsrat über eine neue E-Mai-Adresse erreichbar.

Infos und Kontakt

www.weyhe.de/portal/seiten/integrationsrat-9000036-21850.htm

www.instagram.com/integrationsrat.weyhe

integrationsrat.weyhe@gmail.com