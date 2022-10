Weyher Gewerbering: Weihnachtsbeleuchtung muss sein

Von: Marcel Prigge

Teilen

Essen, trinken, schauen und kaufen: So voll wie auf dem Herbstmarkt 2019 könnte es auch in diesem Jahr werden. Zumindest wünschen sich das die Gewerbetreibenden. Archi © Rainer Jysch

Ja, Energie wird teuer und eventuell knapp. Aber nach den schwierigen Pandemiejahren möchte der Gewerbering die Weyher wenigstens mit Weihnachtsbeleuchtung erfreuen.

Weyhe – Ein Preis für ein besonders gutes Konzept, die Energiekrise zu Weihnachten und die Planung des Herbstmarktes: Ein bunter Strauß an Themen hielt die Jahreshauptversammlung des Weyher Gewerberings bereit. Jana Grammel, erste Vorsitzende des Vereins, erzählt von den Neuheiten, den Planungen und davon, was die Weyher Gewerbetreibenden zurzeit beschäftigt.

Erneute Gewerbeschau für Weyhe wird diskutiert ‒ die Meinungen unterscheiden sich

Bevor sich die Unternehmer auf der Jahreshauptversammlung um die anstehenden Tagesordnungspunkte kümmern konnten, wurde zunächst einmal in die Vergangenheit geblickt. Im vergangenen Jahr ist eine Fotoaktion des Gewerberings von der IHK Niedersachsen sowie dem niedersächsischen Wirtschaftsminister Bernd Althusmann beim landesweiten Wettbewerb „Gemeinsam aktiv – Handel(n) vor Ort“ ausgezeichnet worden. Dafür hat der Verein Fotos der Einzelhändler und Gastronomen auf die Social-Media-Kanäle des Gewerberings mit Hinweisen auf Erreichbarkeit oder Liefermöglichkeiten hochgeladen.

Die teilweise daraus resultierenden Social-Media-Accounts würden manche Geschäfte mittlerweile als Marketing- und Vertriebskanal benutzen. „Wir haben eine Auszeichnung und das Preisgeld in Höhe von 3000 Euro bekommen“, freut sich Grammel. Insgesamt sind aus Niedersachsen 41 Projekte eingereicht worden, zwölf wurden prämiert.

Während der Hauptversammlung sei anschließend die Frage gestellt worden, ob noch eine Gewerbeschau in Weyhe für die Betriebe interessant sein könnte. „Es kommt darauf an“, bilanziert Grammel die Gespräche. Die Gewerbetreibenden hätten angemerkt, dass es bei der letzten Schau im Jahr 2018 „nicht so wie die Jahre zuvor“ gewesen sei. Es habe weniger Händler und mehr drumherum gegeben, erzählt die Vorsitzende. „Es müsste sich etwas ändern. Gleichzeitig ist es jedoch schwierig, einen Organisator zu finden.“ Zurzeit prüfe Dennis Sander, Wirtschaftsförderer der Gemeinde, ob es möglich sei, dafür einen externen Dienstleister zu gewinnen.

Weyher Herbstmarkt am 6. November von 13 bis 18 Uhr

Auch die Energiekrise und der kommende Winter seien Themen, über die sich die Unternehmer Gedanken machen würden. In eins seien sie sich alle einig, so Grammel: „Die Weihnachtsbeleuchtung ist extrem wichtig.“ Das habe man in den vergangenen Jahren gemerkt, als der Weihnachtsmarkt in Weyhe coronabedingt ausfiel. Der Weihnachtsbaum war nicht an seinem angestammten Platz und die Weyher hätten ihren Unmut darüber auf Facebook gepostet. „Gerade nach den vergangenen schwierigen Jahren möchten wir den Leuten zumindest die Beleuchtung zurückgeben. Ein paar Rituale müssen schließlich sein“, sagt Grammel. Der Gewerbering habe dies bereits in der vergangenen Bürgermeisterrunde angesprochen. Ob und wie beleuchtet werden darf, sei derzeit unklar. „Die Gemeinde konnte noch nichts Genaueres dazu sagen.“

Trotzdem sei das Energiesparen bei den Unternehmen ein großes Thema. Aus diesem Grund werde es beim diesjährigen Herbstmarkt auch nicht das im vergangenen Jahr eingeführte „Sterneshoppen“ – bei dem die Betriebe an mehreren Donnerstagen bis 20 Uhr geöffnet hatten – geben. „Die langen Tage fallen so weg.“

Der kommende Herbstmarkt stellte sich auch als größter Tagesordnungspunkt heraus. „Der ist am 6. November von 13 bis 18 Uhr. Natürlich mit einem verkaufsoffenen Sonntag“, berichtet Grammel, und verrät, dass sich der Gewerbering voll in den Planungen der Veranstaltung befinde. Sascha Kirchner, der neue Marktmeister in Weyhe, nehme bereits Anmeldungen für Stände entgegen.

„Wir haben ein paar neue Ideen bezüglich des Herbstmarktes“, so Grammel. So werde es auf einem Parkplatz an der Straße Kleine Heide einen „Platz der Helfer“ geben. So könnten sich DLRG, Polizei sowie THW den Besuchern vorstellen. In der Mitte der Bahnhofstraße soll ein „Sportbereich“ und am Bahnhof selbst ein Gastronomiebereich entstehen. „Es soll thematisch etwas aufgeteilt werden“, sagt Grammel. „Aber gut essen wird man trotzdem auf dem ganzen Markt können.“