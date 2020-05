Weyher Gespräche über Gott und die Welt

Weyhe - Von Sigi Schritt. Sitzwechsel: Der ehemalige Manager von Werder Bremen, Willi Lemke, macht beim Weyher Gespräch über Gott und die Welt jetzt Platz für Rolf Stünkel. Der Pilot, Fluglehrer und ehemalige Lufthansa-Kapitän auf Langstrecken steht am Dienstag, 26. Mai, im Gemeindehaus der Leester Kirchengemeinde Rede und Antwort.

Seit dem Shutdown in der Corona-Krise bietet die evangelische Kirchengemeinde ein besonderes Programm an, da Veranstaltungen gar nicht oder nur eingeschränkt möglich sind: Die Pastoren Ulrich Krause-Röhrs und Holger Hiepler laden wöchentlich Persönlichkeiten der Region aus der Politik, Gesellschaft sowie Wirtschaft in das Gemeindehaus am Henry-Wetjen-Platz ein, um über die Covid-19-Pandemie und deren Folgen zu reden. Doch es geht auch darum, Einblicke in das Leben der Gesprächspartner zu gewinnen.

Willi Lemke plauderte zum Beispiel über seine Zeit als Manager von Werder Bremen und schilderte auch, was er als Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienste von Frieden und Entwicklung erlebt hat. Er schilderte, dass der ehemalige Bayern Manager Uli Hoeneß ihn als Freigänger nach München eingeladen habe, um sich zu bedanken. In dessen schwerer Lebenskrise habe Willi Lemke nicht auf Hoeneß wegen seiner Verfehlungen medial eingedroschen. Dabei seien der Werder-Manager und Bayern-Boss alles andere als beste Freunde gewesen.

Als Pastor Ulrich Krause-Röhrs am Dienstagabend zum Thema Wunder Lemke fragte, wann Werder wieder siegen würde, hatte dieser ein einfaches Rezept parat: Die Spieler müssten als Team zusammenarbeiten und kämpfen. Wenn das geschieht, könne Werder schon in Freiburg die Serie der Niederlagen beenden. Damit hatte er offenbar recht gehabt – Werder entschied die Partie im Breisgau für sich. Außerdem sprach sich Lemke, der auch Mitglied des Bremer Senats war, dafür aus, dass TV-Gelder gerechter verteilt werden sollten.

Vor Willi Lemke plauderten mit den Pastoren: der Weyher Bürgermeister Frank Seidel, der Bremer Corona-Beauftragte Rainer Zottmann, Peter Brockmann, Leiter der Bremer Telefonseelsorge, Falk Brozio von der Corona-Hilfe Weyhe, der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig, Alexandre Peruzzo vom Verein Release sowie der Fußball-Experte Arnd Zeigler (WDR, Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs). In den nächsten Wochen nehmen auf den roten Sesseln Platz: die Unternehmerinnen Peggy Schierenbeck sowie Christiane Blenski, der Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte und der Physiotherapeut Jens Uhlhorn.

Das Besondere an den Unterhaltungen: Sie werden stets mit mehreren Kameras aufgenommen und live ins Internet gestreamt. Außerdem steuert der Pop-Kantor Sören Tesch für jede Sendung E-Piano-Stücke bei. Die Resonanz dieser Livestreams, aber auch der Andachten, die extra in der Corona-Krise produziert worden sind, kommen insbesondere bei der älteren Generation an – die „Einschaltquoten“ sind beachtlich, sagen die Pastoren. Laut einer Facebook-Statistik hätten die Facebook-Sendungen in den zurückliegenden Monaten mehr als 30 000 Menschen erreicht. Mehr als zwei Drittel haben sich den Livestream teilweise oder sogar vollständig angesehen. Die Sendungen sind weiterhin online für jedermann abrufbar.

Die Ausrüstung ist noch eine private, berichten die Macher. Die Medienstelle des Landkreises Diepholz hat für den Zeitraum bis zu den Sommerferien zwei Kameras samt Stative und Kabel zur Verfügung gestellt. Die Kirchengemeinde will die Livestreams fortsetzen. Damit eigene Geräte angeschafft werden können, bemüht sich die Kirchengemeinde um Spenden sowie um Fördertöpfe. Diese Anlage soll mobil sein, damit sie bei anderen Veranstaltungen zum Beispiel in der Kirchweyher Felicianus-Kirche oder in der Gemeinde eingesetzt werden kann.

Die beiden Pastoren Ulrich Krause-Röhrs und Holger Hiepler haben für den kommenden Dienstag deshalb Rolf Stünkel eingeladen, um mehr darüber zu erfahren, wie es mit der Luftfahrt in Deutschland weitergehen kann. Der Kirchweyher will schildern, wie es den Piloten in der Corona-Krise geht.

Rolf Stünkel hat viele Jahre im Cockpit verbracht und war vor seiner Karriere in der zivilen Fliegerei Bundeswehr-Pilot. Er will – wie er ankündigt – über die „fast am Boden liegende Branche“ sprechen und „dabei einige Kollegen zitieren“. Außerdem möchte Rolf Stünkel über Klima-Aspekte reden. Wer wissen will, ob sich es jetzt noch lohnt, einen Job im Cockpit anzustreben, der sollte am Dienstagabend ab 20.45 Uhr den Livestream der Leester Kirchengemeinde einschalten. Der Kirchweyher ist Trainer für eine Lufthansa-Tochter, arbeitet im Flugsimulator A320 und gibt Flugangst-Seminare, die aber wegen der Covid-19-Pandemie pausieren. Der Autor mehrerer Bücher über die Fliegerei kündigt an, dass zwei Werke demnächst auch in einer anderen Sprache erscheinen, eines auf Chinesisch und eines auf Englisch.

Weitere Infos auf

https://kirche-leeste.wir-e.de/aktuelles, www.facebook.com/EvangelischLutherischeKirchengemeindeLeeste/live/