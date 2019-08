Wo die Weyher vor dem Freibad ins Wasser sprangen

Umkleidekabinen und sogar ein Toilettenhäuschen gleich neben der Ochtum sorgten für etwas Service in der Badeanstalt. Bäckermeister Koldeweyh ließ sich hier um 1935 fotografieren. repros: Wilfried Meyer

Weyhe - Von Wilfried Meyer. Bei dieser extremen Hitzewelle suchen bis zu 3000 Menschen täglich im Weyher Freibad Abkühlung. Wo hatten die Einwohner vor der Einweihung des Freibades 1975 die Möglichkeit dazu?

Von Bürgern selbst organisiert, entstand gleich nach dem Ersten Weltkrieg die Badeanstalt im Kirchweyher See. Dort gründete sich sogar ein Verein unter dem Namen „Schwimmverein Wasserfreunde Kirchweyhe“. In Lahausen schwamm man im Lahauser- oder auch Sengstakenmoor und in Leeste war das Böttchers Moor eine beliebte Bademöglichkeit.

Natürlich konnte man auch in den kleinen Bächen, wie der Hache, Abkühlung finden. Am liebsten an den Schleusen, die zur kontrollierten Überschwemmung der Wiesen im Winter dienten. Dort war die Wassertiefe auch zum Schwimmen ausreichend. Die beiden Teiche der Wassermühlen in Leeste und Sudweyhe gehörten natürlich auch zu den beliebten Bademöglichkeiten, wenn sie nicht gerade verschlammt waren.

Um 1923/25 schuf die Gemeinde Kirchweyhe gut 500 Meter vom Kirchweyher See flußabwärts die Ochtum-Badeanstalt. Sie ließ kurz vor der Straßenbrücke in Richtung Dreye ein großes Becken ausbaggern, das durch eine Spundwand aus Eisenbahnschwellen vom Ochtumlauf abgetrennt war. An der tiefsten Stelle mögen es 1,50 Meter gewesen sein. Die Ochtum selbst war auch nicht tiefer, galt aber wegen ihrer Strömung als Zone für Schwimmer.

Hölzerne Umkleidekabinen, ein Toilettenhäuschen und ein kleines Sprungbrett sorgten für etwas Service. Aber Wettkampfsport konnte hier schon von den Abmessungen her nicht durchgeführt werden. Sogar ein Bademeister hatte dort die Aufsicht. „Der aber gar nicht schwimmen konnte“, erinnerte sich Ernst Peters aus Kirchweyhe.

Diese Badeanstalt existierte länger als die am Kirchweyher See, als dann aber das Lahauser Bad im Jahre 1955/56 von der Gemeinde übernommen wurde, verfüllte man das Becken wieder. Seitdem steht dort ein kleines Erlenwäldchen und nichts erinnert an die Badeanstalt.