Weyher Bibliothek bietet kinderfreundlichen Escape Room an

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Die gute Magierin: Joanna Zamejc, Leiterin der Bibliothek, lädt zu einem Rätsel-Abenteuer in die Kulturscheune ein, vor dem sich niemand zu fürchten braucht. © DIERCK Wittenberg

Das Team der Weyher Bibliothek hat sich für Kinder und Familien etwas Besonderes ausgedacht: einen Escape Room. Die Mitspieler sollen einer Magierin helfen.

Weyhe – Es wird, nach den Worten von Leiterin Joanna Zamejc, magisch und märchenhaft in der Weyher Bibliothek: Wer kann die gute Magierin befreien? Und lässt sich der Fluch brechen, der mit dem Zauberstab verhängt wurde, der ihr entwendet wurde? Das sind die Umrisse eines Rätsel-Abenteuers, das Kinder ab sieben Jahren und ihre erwachsenen Begleiter im Juli und August mittwochs in der Kulturscheune am Henry-Wetjen-Platz bestehen können.

Escape Room in Weyher Bibliothek: Hilfe für eine Magierin

Denn das Team der Bibliothek hat sich für die Sommerferien eine „besondere Aktion ausgedacht“, wie eine Mitteilung von Gemeindesprecher Sebastian Kelm verspricht: einen Escape Room (zu Deutsch etwa: Flucht-Raum), den wohl ersten in der Gemeinde Weyhe. Diese Abenteuerspiele seien derzeit sehr angesagt, heißt es in der Presseinfo zur Erläuterung.

Zur Sache: Escape Room Mal sind sie gruselig und mal fantastisch, manchmal geht es um die Aufklärung eines Verbrechens. Bei sogenannten Escape Rooms müssen aber immer gemeinsam Aufgaben gelöst werden, die beispielsweise aus logischen Rätseln bestehen. Oft, um buchstäblich den Ausgang aus einem Raum zu finden. Dafür steht den Teilnehmern eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Der Trend für diese Spiele ist zunächst aus dem Internet in die reale Welt geschwappt, vor etwa zehn Jahren kam er nach Deutschland. Inzwischen gibt es hierzulande Hunderte Spielräume, oft kommerziell betrieben. Weil Zusammenarbeit und Kommunikation gefordert sind, sind Escape Rooms beliebt, um den Zusammenhalt unter Arbeitskollegen zu stärken. Genauso können aber Freundeskreise oder Familien in einem Escape Room antreten. Die möglichen Gruppengrößen sind begrenzt und hängen von den angebotenen Räumen ab. diw

Um die Spannung aufrechtzuerhalten, wollen die Organisatoren vorab nicht zu viel verraten. Die Teilnehmergruppe (vorherige Anmeldung notwendig) trifft sich vor Beginn jeweils an der Theke. „Dann passiert etwas“, deutet Zamejc an.

Über das, was die Abenteurer dann erwartet, heißt es in der Mitteilung: In einem thematisch hergerichteten Raum der Bibliothek soll das Team innerhalb einer bestimmten Zeit Hinweise entdecken und Aufgaben lösen. Logik, Aufmerksamkeit und Teamwork seien hier die Schlüssel zum Erfolg.

Familienfreundlich und unverschlossen: Der Escape Room in der Weyher Bibliothek

Im Gespräch betont Joanna Zamejc aber, dass es sich hier um eine besonders kinder- und familienfreundliche Version eines Escape Rooms handelt: „Bei uns geht es nicht um einen Ausbruch“, sagt die Bibliotheksleiterin. Vielmehr gehe es darum, Rätsel zu lösen, um die höchste Magierin zu befreien. „Der Raum wird nicht verschlossen“, versichert Zamejc. Die Diplom-Bibliothekarin wird für das Abenteuer selbst in die Rolle der Magierin schlüpfen.

In ihrer Pressemitteilung hebt die Gemeinde ebenfalls hervor, dass sich niemand zu fürchten braucht: Nicht selten seien Escape-Room-Missionen gruselig gestaltet. „Nicht so allerdings in der Bibliothek.“ Schließlich richte sich das Angebot insbesondere an Familien beziehungsweise Gruppen von bis zu sechs Kindern ab sieben Jahren. Zwei Erwachsene sollten der Ankündigung zufolge mindestens dabei sein. Das Angebot ist in erster Linie für Gruppen gedacht, die sich schon vorher kennen und gemeinsam anmelden.

Anmeldung für den Weyher Escape Room über die Webseite der Bibliothek

Deshalb bietet das Team der Bibliothek das Rätsel-Abenteuer auf den Spuren der höchsten Magierin zusätzlich zu und unabhängig von den Angeboten im Rahmen der Ferienkiste an. Bei dessen Anmeldeverfahren kann man nicht sicherstellen, dass eine Gruppe dieser Größe samt den Erwachsenen zusammen bleibt.

Für den Herbst plant die Bibliothek laut Joanna Zamejc eine Fortsetzung für ältere Teilnehmer. Dann soll es einen Escape Room für Jugendliche ab 14 Jahren geben.

Anmeldung und Termine Immer mittwochs, am 12., 19. und 26. Juli sowie am 2., 9. und 16. August. Es stehen jeweils zwei Zeiten zur Auswahl, um 11 Uhr und 16 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung über www.bibliothek-weyhe.de ist notwendig.

Das Abenteuer rund um die Befreiung der Magierin haben Mitglieder des Bibliothekteams laut der Mitteilung kürzlich schon einmal zur Probe durchgespielt. Sie schätzen die durchschnittliche Dauer bis zur Lösung aller Rätsel demnach auf rund 30 Minuten.