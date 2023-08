Es ist normal, verschieden zu sein: Weyher Behindertenbeirat wirbt für Mentalitätswandel

Von: Gregor Hühne

Teilen

Die Tür steht offen: Katrin Kurtz vom Behindertenbeirat in Weyhe setzt sich für die Belange von Mitmenschen ein. © Gregor Hühne

Es ist normal, verschieden zu sein, sagt Katrin Kurz, Sprecherin des Weyher Behindertenbeirats. Der Beirat ist umgezogen, er plant einen Fachtag sowie eine Tour durch Weyhe.

Weyhe – Katrin Kurtz ist die Sprecherin des Behindertenbeirats der Gemeinde Weyhe. Als engagierte Frau setzt sie sich energisch für die Anliegen von Menschen mit Beeinträchtigungen ein. Mit der Kreiszeitung spricht sie über die Arbeit und die Vorhaben des Gremiums.

„Es war ein bisschen improvisiert in den letzten Monaten“, fasst Katrin Kurtz zusammen. Doch nun soll die Arbeit des Behindertenbeirats wieder richtig losgehen und die rund 20-köpfige Truppe wieder in Fahrt kommen. Die Pandemie habe dem Gremium nämlich einen erheblichen Dämpfer verpasst. Die Mitgliederzahl sank von 70 Personen auf etwas mehr als ein Dutzend. „Uns hat Corona viel gekostet, was eigentlich gut funktioniert hat.“

„Die meisten Behinderungen sind erworben, nicht angeboren“, so Katrin Kurz

Katrin Kurtz geht es vor allem auch um einen Mentalitätswandel in der Bevölkerung. „Die meisten Behinderungen sind erworben, nicht angeboren“, sagt sie. Es könne mithin von einem auf den nächsten Tag jeden treffen. Außerdem sei es „normal, verschieden zu sein“. Das gelte in allen Lebensbereichen. Bereits ein paar Mal habe sich der Behindertenbeirat in diesem Jahr wieder getroffen und „ein paar Dinge auf dem Zettel“, berichtet Katrin Kurtz.

Am 2. September soll ein Fachtag veranstaltet werden. Es sei „eine Idee, die Tür zu öffnen“, sagt Katrin Kurtz im neuen Büro an der Straße Kleine Heide 31 in Weyhe. Dorthin ist der Beirat von der Alten Wache gezogen und hat nun barrierefreie Räume für eigene Veranstaltungen, auch die Toilette ist ebenerdig. „Wir sind noch nicht ganz fertig mit allem“, sagt die sichtbar freudige Katrin Kurtz. In den Räumen befindet sich auch der Treffpunkt des EUTB (Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung).

Erstmals seit 2004 plant der Beirat wieder eine Tour durch Weyhe

Zusätzlich plant der Beirat erneut eine Tour mit Menschen mit Beeinträchtigungen durch die Gemeinde, um zu schauen, wo es städtebauliche Probleme gebe. Das Ganze habe es schon einmal im Jahr 2004 gegeben, erinnert sich Katrin Kurtz. Damals ging es mit einem Rollstuhl durch die Gemeinde.

Für Menschen mit Behinderung stellten sich eine Vielzahl von Problemen im Alltag, die für andere auf den ersten Blick nicht ersichtlich seien. „Wir wollen so gut wie möglich alle Barrieren abbauen, auch wenn das sicher nicht bei allen alten Gebäuden geht“, sagt Katrin Kurtz, „Die Leute können sich aber Gedanken machen und sensibilisiert werden“, wirbt sie. Das funktioniere bei vielen Dingen sehr gut, aber nicht immer wie, wenn etwa Behindertenparkplätze blockiert werden oder E-Roller einen Fußweg blockieren.

„Wenn man ein behindertes Kind hat, dann lebt man inklusiv.“

Katrin Kurtz hat selbst seit dem Jahr 1996 eine Tochter mit Down-Syndrom: „Wenn man ein behindertes Kind hat, dann lebt man inklusiv“, sagt sie. Dafür setzt sie sich auch gesellschaftlich ein. „Inklusion in 50 Jahren nutzt meinem Kind auch nicht mehr“, drängt sie daher.

In Weyhe sei bereits viel erreicht worden, dennoch: „Es liegt vieles im Argen.“ Kurtz nennt zum Beispiel Probleme bei der Bearbeitung von Anträgen auf Eingliederungshilfen für beeinträchtigte Kinder, für die der Landkreis zuständig ist.

Ein weiteres Beispiel sei die Erfahrung mit ihrer eigenen Tochter. Nach der achten Schulklasse habe eine Lehrerin ihr gesagt, es werde Zeit, dass ihre Tochter nun unter „ihresgleichen“ komme. Es sind Beispiele wie diese, die Katrin Kurtz fassungslos werden lassen. „Hab das immer gern gemacht“, so Kurtz, „aber ich hab die Schnauze voll und so eine Krawatte“, sagt sie über gesellschaftliche Missstände in Bezug auf behinderte Menschen.

Insbesondere die Äußerungen von Björn Höcke (AfD) hätten ihr die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Der Politiker sagte Mitte August im Sommerinterview, dass die inklusive Beschulung ein „Ideologieprojekt“ sei, von denen das Bildungssystem „befreit“ werden müsse.

Kurtz erinnert an die UN-Behindertenrechts-Konvention, zu der sich Deutschland verpflichtet hat. Doch auch sie sieht Schwierigkeiten bei der Umsetzung. „Inklusion heißt nicht, zwei Stühle mehr in die Klasse zu stellen. Das muss begleitet werden, sonst geht es schief.“