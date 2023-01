Debatte im Weyher Bau-Ausschuss: 300.000 Euro für Gewässerschutz

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Der Hombach im Sommer 2022: Ein erneutes Austrocknen will die Gemeindepolitik verhindern. Dafür ist nun zusätzliches Geld im Haushalt eingeplant. © Wittenberg

Zahlreiche Änderungsanträge haben im Weyher Bau-Ausschuss für Diskussionen gesorgt. Dabei ging es um das Klimaschutz-Förderprogramm, den Gewässer-Schutz und um kostenlose Binden und Tampons sowie eine Photovoltaik-Offensive.

Weyhe – Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt hat bei seiner Sitzung am Dienstag eine Weyher Photovoltaik-Offensive ausgerufen. Demnach sollen bis 2026 Photovoltaik-Anlagen auf allen gemeinde-eigenen Gebäuden installiert sein.

Ein mit breiter Mehrheit getroffenes Abstimmungsergebnis für einen SPD-Antrag war so etwas wie der versöhnliche Abschluss einer Sitzung. Zum vierten Mal innerhalb von zwei Wochen standen Teile des Haushalts 2023 auf der Tagesordnung, dieses Mal die der Fachbereiche Gemeindeentwicklung und Umwelt sowie Bau und Liegenschaften. Nach verhaltenem Beginn der Haushaltsberatungen gab es im Bau-Ausschuss einiges zu diskutieren und abzustimmen.

Herausgekommen ist eine Reihe von Änderungen im Haushaltsplan und bei den Investitionen. So hat sich der Ausschuss neben der Photovoltaik-Offensive dafür ausgesprochen, Mittel für ein Wasserversorgungskonzept einzuplanen. Für das Klimaschutz-Förderprogramm und die Anpflanzung von Hecken ist nun mehr Geld als vorher vorgesehen. Zudem wurde die kostenlose Ausgabe von Menstruationsartikeln an den Gesamtschulen und öffentlichen Gebäuden in die Wege geleitet.

Klimaschutz-Förderprogramm auf 30.000 Euro aufgestockt

Mit erwähntem Förderprogramm unterstützt die Gemeinde klimafreundliche Anschaffungen wie beispielsweise von sogenannten Balkonmodulen. Die Fördermittel von 15.000 Euro waren 2022 schnell aufgebraucht, für dieses Jahr hatte die Gemeindeverwaltung 20.000 Euro vorgesehen. Der Antrag der SPD, den Betrag stattdessen auf 30.000 Euro zu erhöhen, wurde nach eingehender Diskussion angenommen.

Darin zeigte sich ein Muster, das sich im Laufe des Abends wiederholte: CDU und FDP verwiesen auf eine angespannte Haushaltslage und sprachen sich dagegen aus, SPD und Grüne dafür. Das entsprechende Abstimmungsergebnis: siebenmal „ja“ von SPD und Grünen, fünfmal „nein“ von CDU und FDP. Torsten Kobelt (Die Partei) fehlte bei der Sitzung.

Grüne setzen sich für Wasserversorgungskonzept ein

Der Antrag für ein Wasserversorgungskonzept, den die Grünen eingebracht hatten, beinhaltet verbesserte Öffentlichkeitsarbeit und die Erarbeitung des Versorgungskonzepts selbst für geschätzte 20.000 Euro. Zudem sollen 300.000 Euro für die Erhaltung des Grundwassers und der Gewässer bereitgehalten werden: Zum Beispiel für den Erwerb von Gewässerrandstreifen, weitere Regenrückhaltebecken oder „das große Thema Hombach“, wie Annika Bruck (Grüne) erläuterte. Sie deutete an, dass die (nicht-öffentlich tagende) AG Gewässerschutz sich für den Bau von Brunnen zur Speisung des Hombachs aussprechen könnte.

An der aufgerufenen Summe von 300.000 Euro entspann sich eine längere Diskussion, in der sich Bürgermeister Frank Seidel zu Wort meldete: Ein entsprechender Beschluss würde einen politischen Willen ausdrücken und für Handlungsfähigkeit sorgen: „Das hat etwas mit Geschwindigkeit und Umsetzung zu tun.“ Auf Handlungsfähigkeit verwies auch Bruck: „Keine Ausschreibung, keine Vergabe in der öffentlichen Verwaltung ohne Mittel.“

300.000 Euro seien als Größenordnung durchaus realistisch, so Weyhes Umweltbeauftragter Ulf Panten. Claus-Peter Wessel (CDU) wollte genauer wissen, warum keine Gelder für notwendige Maßnahmen im Haushaltsplan enthalten seien. Es seien Gelder im Fließgewässerprogramm enthalten, aber nicht in dieser Größenordnung, sagte die stellvertretende Fachbereichsleiterin Jutta Timmermann. „Wir brauchen das für dieses Jahr noch gar nicht“, wandte Anja Kappler (CDU) vergeblich gegen den Antrag ein. Eine rot-grüne Mehrheit fand sich auch für die Aufstockung und Anpflanzung von Hecken von 40.000 auf 50.000 Euro.

Jusos für kostenlose Binden und Tampons: „Die Periode ist kein Luxus“

Mit einer längeren Diskussion – dieses Mal um Haushaltsmittel von 6000 Euro – ging es nach einer kurzen Sitzungspause weiter. „Die Periode ist kein Luxus“, lautete der Titel des Antrags, den Pascal Seidel im Namen der Jusos, also der SPD-Jugendorganisation vorstellte. Gerade in der Pubertät könne die Regelblutung unangenehm für die betroffene Situation sein, erläuterte er. Zur diskreten Hilfe sollten Schulen kostenfrei Tampons und Binden anbieten. „Man müsste erst überlegen, wie man das umsetzen möchte“, wandte Christine Burda (CDU) ein. Er sei ein Mann und nicht persönlich betroffen, leitete Claus-Peter Wessel seinen Redebeitrag ein. Wessel zweifelte unter anderem die Zuständigkeit der Gemeinde an. „Ich gehe davon aus, es wird nicht lange liegen bleiben“, sagte er über frei zugängliche Hygieneprodukte. Die gebe es kostenlos in den Jugendhäusern. Darauf und auf die Schul-Budgets verwies Franziska Schwarz-Beck (FDP). Schulen könnten das mit den Schülervertretungen intern klären. Weil Dennis-Kenji Kipker zur Pause gegangen war, ging die Abstimmung über den Antrag dieses Mal sieben zu vier aus.

Große Mehrheit für Photovoltaik-Offensive

Eine breite Mehrheit fand sich dagegen für den Photovoltaik-Antrag der SPD. „Große Summe, noch größere Wirkung“, sagte Pascal Seidel zur Begründung für eine Verpflichtungsermächtigung über 400.000 Euro für das Haushaltsjahr 2024. Bei einer Amortisation in zehn Jahren und einer Laufzeit von 20 Jahren, würden PV-Anlagen langfristig den Haushalt entlasten, argumentierte Pascal Seidel. „Super Begründung“, lobte Claus-Peter Wessel. „Natürlich habt ihr recht“, sagte Annika Bruck. Auch Franziska Schwarz-Beck gratulierte zu einem gelungenen Antrag, enthielt sich in der Abstimmung aber als einzige.