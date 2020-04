Weyher Aufforstungsprojekt schreitet voran

Weyhe - Nur drei Prozent der Gemeindefläche entfällt auf Waldgebiete. Das ist für Politik und Verwaltung gleichermaßen zu wenig – sie wollen den Prozentanteil erhöhen. „Ziel ist fünf Prozent“, sagt der Umweltbeauftragte der Gemeinde, Ulf Panten. Diesem Ziel ist die Gemeinde gestern ein ganzes Stück näher gekommen. Und auch in den kommenden Monaten soll an der Umsetzung weiter gearbeitet werden. Die Gemeinde setzt dabei auf die Dienste der Firma „Plant My Tree“ aus Mühlheim an der Ruhr.

Dieses Unternehmen war eigens aus Nordrhein-Westfalen angereist, um 600 verschiedene Sträucher sowie Ulmen, Erlen, Eichen und Buchen in einen Acker in der Nähe der Melchiorshauser Fuhren zu setzen, der als Aufforstungsfläche dient. Das Gelände befindet sich zwischen einem gelb blühenden Rapsfeld und der Fläche, die im vergangenen Herbst mit jungen Eichen aufgeforstet worden ist. Allerdings war jetzt die Erde sehr trocken. Wind, gestern kam er aus dem Osten, trocknet den Boden aus, sagt der Forstwirt Sören Brüntgens, Unternehmer aus Mülheim/Ruhr. Mit seinen Helfern hat er am Morgen 600 Löcher gegraben, um die Pflanzen in die Erde zu stecken. Erst in einer Tiefe von 30 Zentimetern sei dieser Boden feucht – deshalb wartete Brüntgens bis zum Mittag händeringend auf Wasser. Panten kündigte an, dass ein Landwirt ein mit Flüssigkeit gefüllten Behälter rechtzeitig vorbeibringt, bevor die Mülheimer wieder die dreistündige Heimreise antreten.

Insgesamt 100 der 600 Pflanzen hat das Unternehmen Dachdecker-Einkauf Nordwest bezahlt und somit der Gemeinde gestiftet, denn ihr gehört nicht nur dieses Gelände, sondern das Grundstücksband zwischen den Melchiorshauser Fuhren und dem 25 Jahre alten Wald beim Böttchers Moor.

+ Geheimtipp: Dieser Weg verbindet zwei Waldflächen in Weyhe und soll einmal von Bäumen umringt sein. © Sigi Schritt

Die Großhandelsorganisation aus Dreye hatte sich aus Anlass ihres 100-jährigen Bestehens an die Mülheimer Firma gewendet und einen Betrag von insgesamt 1 000 Euro investiert, so Marius Matthias, kaufmännischer Leiter der Weyher Genossenschaft. Dem Weyher Unternehmen gefiel das Mülheimer Gesamtpaket, insbesondere, dass die Gemeinde beim Pflanzen entlastet wird. Die anderen Sträucher habe „Plant My Tree“ zunächst auf eigene Kosten in den Acker gesetzt, es besteht für Bürger aber die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen und sogar eine Urkunde zu bekommen, die den Standort kennzeichnet.

Bürgermeister Frank Seidel, Wirtschaftsförderer Dennis Sander sowie der Umweltbeauftragte Ulf Panten haben sich das Areal angesehen. Sie freuen sich, dass das Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen fleißig war, und stellten ihm eine weitere Fläche zur Verfügung, auf der es weitere 2 000 Pflanzen in die Erde bringen will. Der Bürgermeister kündigte an, dass er mit gutem Beispiel vorangehen und über die Homepage des Unternehmens einen Baum „kaufen“ will. Solche Aktionen strahlten „in Corona-Zeiten Optimismus“ aus, findet Seidel. Überhaupt: Der Bürgermeister habe sich bei der jüngsten Pflanzaktion der Gemeinde beteiligt und vor einem halben Jahr ein Bäumchen gepflanzt. Diesem und den vielen anderen gehe es gut, sagt der Umweltbeauftragte Ulf Panten. Nur etwa zehn Prozent seien eingegangen.

+ Pate Frank Seidel schaut sich seinen Baum an. © Sigi Schritt

Der von Bürgermeister Seidel war nicht dabei – „seinen Baum“ konnte der Pate entdecken und fotografieren. Der neue Abschnitt trägt laut Panten dazu bei, die beiden Landschaftsschutzgebiete Melchoirshauser Fuhren und den Wald am Böttchers Moor zu verbinden. „Der Lückenschluss kommt näher“, so Panten, denn die Gemeinde will beide Waldgebiete so verbinden, dass ein 70 Hektar großes, zusammenhängendes Baum-Areal gebildet wird. „Davon profitiert die Natur und letztlich ein jeder von uns“, so Bürgermeister Seidel. Noch ist es ein Geheimtipp, aber es ist schon möglich, eine 2,5 Kilometer lange Strecke abzulaufen – entlang der Aufforstungsflächen. Man kann sich dabei an den aufgestellten Holzlatten orientieren, auf denen Vögel sitzen können.