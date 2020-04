Ein 20-jähriger Mann aus Stuhr hat am Montag drei Polizeieinsätze in Brinkum ausgelöst. Schließlich landete der Mann in Gewahrsam, wo er nach den Beamten schlug und trat.

Brinkum/Leeste - Der 20-Jährige wurde am Montagabend trotz Kontaktsperre zweimal in Gruppen von mehreren Menschen in Brinkum angetroffen. Auch an die Abstandsregel habe sich der Mann nicht gehalten, teilt die Polizei mit.

Die Beamten erteilten einen Platzverweis und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Kurze Zeit später traf die Polizei den 20-Jährigen erneut in einer größeren Gruppe an. Um den Platzverweis endgültig durchzusetzen, wurde der junge Mann in Gewahrsam genommen. Auf der Polizeiwache in Leeste leistete er Widerstand, trat und schlug nach den Polizisten. Verletzt wurde niemand. „Der junge Mann hatte reichlich Zeit, über sein Verhalten nachzudenken“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

