Zusatzschilder klären in Weyhe über Namensgeber von Straßen auf

Fünf von 66: In Weyhe informieren nun Zusatztafeln über Persönlichkeiten als Bestandteil von Straßennamen. Olaf von Weihe vom Baubetriebshof (v.l.), Gemeindemitarbeiter Amer Tozo, Bürgermeister Frank Seidel und Archivar Hermann Greve präsentieren die sogenannten Indexschilder.

Die Louise-Ebert-Straße ist die erste in Weyhe mit einem Schild, das kurz erklärt, wer die Namensgeberin war. Vorerst wurden 66 dieser Indexschilder erstellt. Sie sollen helfen, das historische Bewusstsein zu schärfen und Weyhe zu entdecken.

Weyhe – Nach wem die Goethestraße benannt ist, dürfte allgemein bekannt sein. Aber wer war doch gleich Louise Ebert? Bei ihrem Ehemann Friedrich Ebert, dem ersten deutschen Reichspräsidenten, macht es wahrscheinlich bei vielen gedanklich „klick“. Ein Zusatzschild an der nach ihr benannten Straße klärt nun darüber auf, dass Louise Ebert, geborene Rump, 1873 in Weyhe geboren wurde, Sozialdemokratin und Gewerkschafterin war – und die erste First Lady der Weimarer Republik.

Ob es beim Einrasten der sogenannten Indexschilder hörbar „klick“ macht, ist nicht überliefert. Fest steht aber, dass auf die Kurz-Erläuterung zu Louise Ebert 65 weitere Schilder folgen sollen – zu lokalen, aber auch überregional und international bekannten Persönlichkeiten. Das Aufhängen werden Olaf von Weihe und seine Kollegen vom Baubetriebshof in der kommenden Woche angehen. Die Zusatzschilder liegen bereits parat.

Derartige Erläuterungen an Straßenschildern sind in Bremen etwa gang und gäbe, für die Gemeinde Weyhe ist der Zusatz an der Louise-Ebert-Straße eine Premiere. Dort, weil dieses Jahr der 150. Geburtstag der aus Melchiorshausen stammenden, historisch wohl prominentesten Weyherin, ansteht, erklärt Gemeindesprecher Sebastian Kelm beim Ortstermin.

Ausgangspunkt für die Veränderung im Straßenbild war ein Ratsbeschluss, der auf einen SPD-Antrag von Anfang 2020 zurückgeht. „Wir wollen ein Bewusstsein und niedrigschwelliges Angebot schaffen, Weyhe zu entdecken und zu erleben“, argumentierten die Sozialdemokraten in dem Antrag mit dem Titel „Gegen das Vergessen! Bildung im Vorübergehen“.

Eine Pressemitteilung der Gemeinde nennt die Neuerung auch einen „Beitrag zur Stärkung des kollektiven Gedächtnisses“. Es gehe darum, beim Spaziergang durch das Gemeindegebiet etwas über bedeutsame Personen zu lesen und zu lernen. Geschichte werde somit konserviert und vermittelt.

Amer Tozo, im Rathaus für Erschließung und Straßenrecht zuständig, und Gemeindearchivar Hermann Greve berichten vor Ort von ihrer Vorarbeit. Er habe schnell gemerkt, dass ein Experte mit ‘ran muss, so Tozo. Also sei er im vergangenen Sommer mit Greve in Kontakt getreten. Dann habe die Recherchearbeit begonnen.

„Wir haben uns zunächst primär auf die hiesigen Lokalgrößen konzentriert“, wird der Archivar in der Pressemitteilung zitiert. Hermann Greve führt beim Termin Benennungen wie die nach Margarete Steiff an, der Gründerin der bekannten Spielwarenmarke. Aber es gebe auch viele mit ortsüblichen Namen – wie etwa Meyer. Nicht immer ließ sich die genaue Herkunft klären. Laut der Mitteilung war das zum Beispiel bei der Meyerstraße in Leeste der Fall. Amer Tozo nennt neben Meyer den Nachnamen Freese als schwierig zu recherchierendes Beispiel.

Herrmann Greve erwähnt zudem Benennungen aus den 1950er-Jahren, bei denen die Beteiligten nicht mehr lebten. „Bei vier oder fünf stehen wir völlig auf dem Schlauch“, so Greve dazu.

Mitunter seien Straßennamen auf sogenannte Hausnamen zurückzuführen, die mit vielen Familien und Häusern beziehungsweise. Bauernhöfen in Weyhe bis heute verbunden werden. Ein Beispiel sei der Mekonikusweg, abgeleitet vom plattdeutschen Wort für die Berufsbezeichnung Mechaniker. „Der Begriff wurde bei dem Sudweyher Betrieb über vier Generationen verwendet“, so Greve laut der Mitteilung.

Der Archivar kündigt darin an, die Arbeit fortsetzen zu wollen und sich Straßenbezeichnungen zu widmen, die historische Flurnamen verwenden. So bedürfe der eigentümlich klingende Straßenname Scharmarsch unbedingt einer näheren Erläuterung. Was Greve beim Termin erwähnt: Aus einer Quelle aus dem 16. Jahrhundert gehe hervor, dass an der Schiffstelle an der damals häufig überfluteten Leester Marsch tatsächlich Boote angelegt haben.

Wie im SPD-Antrag angeregt, sind neben den Schildern auch QR-Codes für die Pfosten der Straßenschilder geplant. Damit würden sich Informationen bequem über das Smartphone abrufen lassen. Die entsprechenden Seiten müssten bei allenfalls regional bekannten Personen aber erst angelegt werden.

Die reinen Materialkosten für die Zusatzschilder beziffert die Gemeinde auf 3.516 Euro. In der Summe seien aber Kosten für den Austausch defekter oder stark verschmutzter Straßenschilder enthalten.