Zeltlager der Jugendfeuerwehren in Weyhe: Unwetter in der Schule überstanden

Von: Dierck Wittenberg

Die Teilnehmer des Feuerwehr-Zeltlagers retten sich vor dem herannahenden Gewitter in die KGS Kirchweyhe. © Sigi Schritt

Das Feuerwehrzeltlager in Weyhe hat das Unwetter am Sonntagabend weitgehend unbeschadet überstanden. Zwei Gemeinschaftszelte hat das Gewitter allerdings erwischt.

Weyhe – Die Teilnehmer des größten Feuerwehrzeltlagers Niedersachsens und ihre Betreuer haben sich am Sonntagabend vor dem Unwetter in Sicherheit bringen müssen, als es Weyhe erreichte. Am späten Abend konnten die Verantwortlichen aber Entwarnung geben und der Feuerwehr-Nachwuchs auf den Zeltplatz zurückkehren.

Als das Gewitter auch über dem rund 16 Hektar umfassenden Gelände beim Weyher Freibad niederging, waren die rund 1.500 Kinder und Jugendlichen sicher in der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Kirchweyhe und der dazugehörigen Turnhalle untergebracht. Die Schule liegt auf der anderen Seite der Hauptstraße, ganz in der Nähe vom Zeltplatzgelände.

Entwarnung nach der Evakuierung des Feuerwehrzeltlagers

Das Team für Öffentlichkeitsarbeit des Zeltlagers hielt insbesondere die Eltern der Teilnehmer während des Abends auf verschiedenen Kanälen (wie Facebook, Instagram und der Internetseite) auf dem Laufenden. Um 23.15 Uhr konnte Ralf Schröder, stellvertretender Sprecher bei Kreisfeuerwehr Diepholz, Entwarnung geben: Die Teilnehmer seien sicher auf ihrem Zeltplatz angekommen

Allerdings sind zwei Gemeinschaftszelte stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Betroffen sind die Jugendfeuerwehr Leeste und die aus Twistringen.