Weyhe: Graffiti-Workshop verbindet politische Bildung und Street-Art

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Graffiti-Wand mit Dackel: Wie solche Bilder entstehen, können Jugendliche auf dem Workshop am 18. und 19. August lernen, den Lars Thyen vom Jugendhaus Trafo hier bewirbt. © Dierck Wittenberg

Der Künstler und Sozialarbeiter Nils Freye bietet am 18. und 19. August im Weyher Jugendhaus Trafo einen kostenlosen Workshop an, der Graffiti und politische Bildung verbindet.

Weyhe – „Sich mit der Spray-Dose selbst zu verwirklichen“, übe eine Faszination auf Jugendliche aus, sagt Lars Thyen. Er ist Diplom-Pädagoge im Jugendhaus Trafo in Kirchweyhe. Seit ziemlich genau zwei Jahren bietet das Jugendhaus eine vier mal drei Meter große Gelegenheit, dieser Faszination nachzugehen: Seit August 2020 steht gegenüber des Eingangs eine Graffiti-Wand.

Wie oft sie seitdem übersprüht und zwischendurch weiß gestrichen wurde, lässt sich nicht mehr sagen. „Graffiti ist vergängliche Kunst“, so Thyen. Wie die funktioniert und welche Botschaften damit ausgedrückt werden (können) – zu diesen Fragen wird der Vechtaer Künstler Nils Freye zum Ende der Sommerferien, am 18. und 19. August, einen Workshop im Jugendhaus anbieten. Das Motto: „Say it and spray it“, also „sag’ es und sprüh’ es.“

An den beiden Tagen soll sich, jeweils zwischen 11 bis 16 Uhr, an der Kirchweyher Straße 51 alles um Kunst aus der Dose drehen. Nils Freye, der Workshop-Leiter, ist seit 2001 malerisch, zeichnerisch und mit der Sprühdose im Bereich Street-Art aktiv, schreibt er auf seiner Internet-Präsenz. Als freischaffender Künstler übernimmt Freye auch Auftragsarbeiten. Beispielsweise hat er im vergangenen Jahr eine Grundschule in Nienburg gestaltet.

Neben seiner Kunst hat der heute 34-Jährige Soziale Arbeit studiert – beides verbindet er in seiner Jugendkulturarbeit in den Bereichen Hip-Hop, Street-Art und politische Bildung. Seine Kurse hat Freye bereits in verschiedenen Kommunen in der Region gegeben.

Der Workshop, der in Weyhe geplant ist, richtet sich laut Ankündigung an Jugendliche ab zwölf Jahren aus der Gemeinde, aber auch von außerhalb. Lars Thyen vom Jugendhaus hebt die Kombination aus Graffiti-Kunst und politischer Bildung hervor: Man werde beim Workshop darüber ins Gespräch kommen, „was für Botschaften in den Bildern stecken“. Diesen Ansatz bestätigt der Workshop-Leiter: Im besten Falle gelinge es, Street-Art und politische Bildung miteinander zu verknüpfen. „Das klappt am besten, wenn man einen gemeinsamen Nenner findet“, erklärt Nils Freye. Deshalb will mit den Jugendlichen immer erst ins Gespräch kommen. „Manchmal entstehen richtige Diskussionen“, berichtet er anerkennend.

Jugendliche hätten dieselben Probleme wie Erwachsene. Oft gehe es um Fragen des Respekts, der Akzeptanz, des Anerkanntseins. „Das sind gesellschaftliche Grundbedürfnisse“, so Freye.

In Street-Art und Graffiti-Kunst gehe es häufig um gesellschaftliche Unterschiede zwischen Menschen. Freye stellt fest: „Street Art als öffentliche Kunst hat immer eine politische Dimension, weil man seine Meinung zur Schau stellt.“ Typische Themen dabei seien etwa Rassismus und „Gesellschaftskritik im Allgemeinen“. Graffiti bietet nicht zuletzt eine künstlerische Möglichkeit, um sich auszudrücken, Protest und Meinung zu äußern, schreibt auch die Gemeinde in ihrer Ankündigung.

Freye betont zugleich: Es gibt keinen Zwang, sich im Workshop mit gesellschaftlichen Problemen auseinanderzusetzen: Die Jugendlichen bringen die Themen mit und entwickeln sie in gemeinsamen Gesprächen. Wenn jemand lieber eine Blumenwiese malen möchte, sei das völlig in Ordnung.

Die Anteile seiner Workshop-Inhalte umreißt Freye so: ein Viertel Kennenlernen, ein Viertel politische Bildung und die zweite Hälfte Praxis, also um Methode und Technik des Sprühens. Und am Ende stehen eigene, oft sehr farbintensive Werke. „Man kann mit einfachen Techniken sehr gute Ergebnisse erreichen“, so Freye. Ihm selbst gehe es vor allem um den Prozess. „Ich freue mich, wenn die Kids zufrieden sind“, sagt er bezogen auf die Ergebnisse am Ende des Workshops.

Wo darf man sprühen, wo stehen Freiflächen zur Verfügung? Auch diese Fragen kommen laut Nils Freye im Workshop vor. Denn: „Aufklärung ist total wichtig.“

Um das Gelernte hinterher anzuwenden, steht in der Gemeinde unter anderem erwähnte Wand am Jugendhaus zur Verfügung, und zwar rund um die Uhr. Während der Öffnungszeiten geben die Mitarbeiter Spray-Dosen heraus. Bei der Workshop-Vorstellung am Donnerstag verwies Bürgermeister Frank Seidel auf Flächen an der Skate-Anlage, der KGS Leeste und der KGS Kirchweyhe hin, die die Gemeinde zur Verfügung gestellt hat. Mit Blick auf das Street-Art-Festival (das es zuletzt 2020 gab) ergänzte Lars Thyen, dass es Tradition habe, sich in Weyhe mit dem Thema Graffiti zu beschäftigen.

Den Workshop bietet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule (VHS) des Landkreises Diepholz an, er ist Teil der Veranstaltungsreihe Junge VHS. Vorkenntnisse im Umgang mit der Sprühdose sind nicht erforderlich. Aber die Zahl der Plätze ist auf zehn begrenzt. Für die Anmeldung gibt es mehrere Möglichkeiten: über das Jugendhaus Trafo, per E-Mail (jugendhaus-trafo@gemeinde.weyhe.de) oder persönlich während der Öffnungszeiten. Zudem kann man sich über die Seite der VHS – www.vhs-diepholz.de/programm – anmelden.