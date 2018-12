„In Weyhe wird ein großes Rad gedreht“

WEYHE - Von Sigi Schritt. Einstimmig hat der Rat am Mittwochabend den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. „Ich bin mächtig stolz auf das Papier“, sagte Ina Pundsack-Bleith in die Runde. „Wir nehmen viel Geld in die Hand. Gute Projekte tragen dazu bei, dass die Gemeinde lebenswert bleibt“, richtete die Bürgermeister-Stellvertreterin ihre Worte an die Kommunalpolitiker von SPD, CDU, FDP, Grünen und an den „Die Partei“-Vertreter.

Bevor Pundsack-Bleith den Haushalt näher erläuterte, ehrte sie den CDU-Fraktionsvorsitzenden Dietrich Struthoff. Der Ratsherr gehört seit 25 Jahren ununterbrochen dem Rat an. Pundsack-Bleith zählte viele Ämter auf, die Struthoff in den vielen Jahren innehatte und lobte seine klaren Worte und Ansichten. „Er ist ehrlich und geradeaus.“ Dietrich Struthoff bringe die Diskussion voran und fördere die Entscheidungsfindung.

Der Geehrte erinnerte daran, dass er im Rat nur eine einzige Stimme habe, dennoch könne man im „Amt etwas bewegen“. Das zeige zum Beispiel der Haushalt.

Die Gemeinde hat einen ausgeglichenen Haushalt, der laut Pundsack-Bleith 62 Millionen Euro umfasst und einen Überschuss von drei Millionen Euro erzielt. Die Kämmerin zählte auf, für was der Haushalt steht. Er steht zum Beispiel für den Betrieb der Schulen (6,1 Millionen Euro), für die Kitas (12,9 Millionen), für den Sport (zwei Millionen). Davon entfallen 700 000 Euro auf das Freibad.

1,9 Millionen Euro fließen in den Unterhalt der Straßen. Den größten Posten bilden die Personalkosten – 22,8 Millionen Euro. Im kommenden Jahr beschäftigt die Gemeinde 640 Mitarbeiter. Der zweitgrößte Posten: die Abgabe an den Kreis (16,5 Millionen Euro). Ina Pundsack-Bleith dankte dem Kreistag, der eine Senkung der Umlage an den Landkreis in Höhe von 2,5 Prozent beschlossen hatten. „Das bringt uns 900 000 Euro. Ich kann mich nicht erinnern, dass unsere Ersparnis jemals so hoch gewesen ist.“

Der Finanzhaushalt, der die Finanzlage der Gemeinde abbildet, und vergleichbar mit der Kapitalflussrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen ist, hat mit 74,8 Millionen Euro laut Kämmerin eine Größenordnung, die die Gemeinde noch nie hatte. Davon sind allein 16 Millionen für Investitionen reserviert: In den Bereich Straßen, Brücken und Leitungen fließen 24,9 Prozent, in die Kitas und Jugendarbeit 16.3 Prozent, in die Schulen 11,7 und in den Ortskern Leeste 11,3 Prozent, um Beispiele zu nennen. Am Ende ihre Aufzählung steht das Investment in die Natur und Spielplätze (2,5 Prozent).

Die Gemeinde muss einen Kredit aufnehmen. Doch es sind nicht 3,2 Millionen, die ursprünglich angepeilt worden waren, sondern „nur“ 1,69 Millionen Euro als Netto-Neuverschuldung. „Damit kann man leben“, kommentierte Pundsack-Bleith. Damit werde sich der Schuldenstand Ende 2019 bei 27 Millionen liegen und die „Pro Kopf“-Verschuldung bei 887 Euro. Dem gegenüber steht das rechnerische Vermögen eines jeden Bürgers in Höhe von 7600 Euro.

„Das sind gute Zahlen zu Weihnachten“, kommentierte Frank Seidel (SPD). Er blickte zurück auf die Beratungen zu dem Papier. Sie seien „unspektakulär“ verlaufen. Das sollten die wenigen Zuhörer durchaus als Kompliment verstehen. „Es gab keine Reibereien, kein Radau, wir haben respektvoll diskutiert, jede Fraktion kann sich dort wiederfinden. Das unterscheidet sich von anderen Kommunen.“

Der SPD-Fraktionsvorsitzende ging auf eine Grafik ein, die Pundsack-Bleith gezeigt hatte. „In fünf Jahren hat die Gemeinde Weyhe 60 Millionen Euro investiert und dabei Schulden abgebaut, das ist eine super Leistung.“ Der Haushalt bilde Sachen ab, die notwendig sind. Er lobte das „positive Grundrauschen“: Es gehe um „Bildung, Schulen und Strukturmaßnahmen“.

Auch an der Feuerwehr werde nicht gespart.

„In Weyhe wird ein großes Rad gedreht“, kommentierte Dietrich Struthoff von der CDU. Stütze der Einnahmen seien die Menschen, die hoch qualifizierten Arbeitskräfte, die in der Lage seien, Steuern zu zahlen. Neben der Einkommensteuer seien weitere Stützen die Grundsteuer B und die Umsatzsteuer. Als Risiko bewertet Struthoff die Umsatzsteuer. Sie sei mal schwächer, mal stärker. Der neue Haushalt zeichne zudem vor, dass die Gemeinde insbesondere der Henry-Wetjen-Platz, ein neues Bild erhält: „Der Leester Ortskern wird umgedreht. Wir bekommen einen neuen Ort, die KGS Leeste wird saniert.“

Im Gegensatz zur SPD und CDU sahen Grüne und FDP die Erweiterung des Gewerbegebiets Dreye West III kritisch. Aber sollte Annika Bruck trotz ihrer entgegengesetzten Haltung den ganzen Haushalt ablehnen? Das wäre wohl zu viel gewesen, befand die Grünen-Fraktionsvorsitzende. Sie habe ihre Bauchschmerzen bei dem Thema Gewerbegebiet-Erweiterung immer wieder bekundet. „Uns gefällt das nicht, aber der Gesamthaushalt ist so wichtig, ihn nicht scheitern zu lassen.

Ähnlich sah es auch Antje Sengstake, die Fraktionsvorsitzende der FDP. Dass die Liberalen bei den Beratungen erst zunächst gegen die Gewerbegebiet-Erweiterung gestimmt hätten und dann dafür, sei nicht wankelmütig, sondern der Tatsache geschuldet, dass 40 Prozent der Gesamteinnahmen aus der Gewerbesteuer stammen, erklärte die Liberale. „Ich bin auch nicht glücklich darüber, dass die Natur den Kürzeren zieht“, so die Liberale.