Vorsitzende und Angestellte zugleich

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. 254.600 Euro hat der gemeinnützige Verein „Unabhängige Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“ vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales für Beratung von Menschen mit Handicap erhalten. Jetzt hat die Vorsitzende Katrin Kurtz einen Arbeitsvertrag bei eben diesem Verein. Ist das rechtens?

Betroffene beraten Betroffene: Mit dieser Idee hat sich die „Unabhängige Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“ die Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gesichert und ihre Arbeit aufgenommen. Katrin Kurtz aus Weyhe ist Vorsitzende dieses gemeinnützigen Vereins – und gleichzeitig seine Angestellte. Denn sie will, mit 14 Arbeitsstunden pro Woche, als eine der beiden Beraterinnen im Einsatz sein. Damit gehört die Vorsitzende zum hauptamtlichen Team, dessen Leitung Jan Eschweiler mit einer Vollzeitstelle hat. Außerdem gehören drei Menschen mit Handicap als ehrenamtliche Peers dazu (wir berichteten).

„Ich sehe nichts Verwerfliches daran“, antwortete Katrin Kurtz auf die Frage nach einem Interessenskonflikt. Zwar habe es mehrere Bewerber auf die Stelle gegeben, berichtete die Vorsitzende. Aber die Interessenten seien wieder abgesprungen, weil ihnen das Gehalt zu niedrig gewesen sei. Lediglich eine Person habe ernsthaftes Interesse gezeigt. „Aber deren Vorstellungen von der Arbeitsweise waren mit unserem Konzept nicht kompatibel“, so Katrin Kurtz. Deshalb habe sie die Stelle schließlich selbst übernommen – und sei seit dem 1. Dezember zunächst mit neun Stunden angestellt. 14 Stunden sollen es erst sein, wenn das geplante Netzwerk steht und die Beratungszeiten feststehen. Denn in Weyhe und Stuhr, Bassum, Bruchhausen-Vilsen und Syke, Barnstorf, Sulingen, Kirchdorf, Diepholz und Lemförde soll es regelmäßige Beratungszeiten für Menschen mit Handicap geben.

Die strukturellen Vorbereitungen für dieses Netzwerk hatte Kurtz in ihrer Funktion als ehrenamtliche Vorsitzende getroffen, sprich mit Vertretern von Institutionen über die Bereitstellung von Räumen gesprochen. Konkrete Gespräche über die Beratungsarbeit wiederum hatte sie als Beraterin geführt.

Ob diese Doppelfunktion rechtlich haltbar ist, „das lassen wir zurzeit gerade prüfen“, sagt die Weyherin, die sich seit 18 Jahren ehrenamtlich für Menschen mit Handicap engagiert. Ihre 22-jährige Tochter Alexandra ist mit dem Down Syndrom zur Welt gekommen.

Sollte es Bedenken geben, „dann gebe ich den Vorsitz ab“, kündigt Kurtz an. Doch es sei schwer, Ehrenamtliche zu finden. „Unser Vorstand bestand zunächst nur aus zwei Mitgliedern“, blickt sie zurück. Erst vor wenigen Wochen sei es gelungen, das dritte Vorstandsamt – das der Finanzverantwortlichen – zu besetzen. Das hat nun Martina Jenner inne.

Katrin Kurtz ist auch Vorsitzende des Kreisbehindertenbeirats und des Behindertenbeirats in Weyhe – und lässt keinen Zweifel daran, was unbezahltes Ehrenamt bedeutet: „Das ist mit richtig viel Arbeit verbunden!“

Klare Verhältnisse sind der engagierten Weyherin indes sehr wichtig: „Keiner von uns hat ein Interesse daran, dass da etwas schiefgeht.“ Kontrolle sei in jedem Fall gegeben: „Wir müssen alle drei Monate in einem Bericht nachweisen, was wir getan haben.“ Sprich wie das Geld des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für diese „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“, kurz EUTB, ausgegeben wird.

Partner der „Unabhängigen Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“ ist die Gesellschaft für soziale Unternehmensberatung in Berlin. Deren Einschätzung zur Doppelfunktion als Vorsitzende und Beraterin lautet wie folgt:

„Erfahrungsgemäß können generell ehrenamtlich Tätige in Beratungsprojekten eine gute und authentische Beratungsleistung erbringen und somit auch einen wertvollen Beitrag zum Erfolg der EUTB leisten.“

Weiter heißt es: „Bitte achten Sie in jedem Fall auf eine ausreichende Abgrenzung von Beratungstätigkeiten in EUTB und eventuell vorhandenen Aufgaben als Vereinsvorstand. Wir würden stets empfehlen, bei Tätigkeit für EUTB die oftmals auch zeitaufwendige und eventuell mit der geforderten Unabhängigkeit der EUTB schwer vereinbare Vereinstätigkeit ruhen zu lassen.“