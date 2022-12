Bebauungsplan „Appelallee“ sorgt für Diskussion im Weyher Ausschuss

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

In der Nähe der Appelallee will die Gemeinde einen zweigeschossigen Gebäudecharakter erhalten. © Sigi Schritt

Der Bebauungsplan „Appelallee“ soll dafür sorgen, dass in dem Gebiet nicht zu hoch und nicht zu dicht gebaut wird. Die Vorgaben gehen einigen Anwohnern aber zu weit, wie sich in der jüngsten Sitzung des Bauauschusses zeigte.

Weyhe – Vor allem zwei Themen haben am Dienstag im Bauausschuss Diskussionsstoff geboten. Der SPD-Antrag zum Bahnhof Dreye (wir berichteten) und der Bebauungsplan Appelallee.

Beim Bahnhof Dreye war die Idee: An den Treppen sollen Schienen zum Schieben von Fahrrädern angebracht und am Bahnhof die Zahl der Rad- und Auto-Stellplätze erhöht werden. Dreye soll so als Umsteigebahnhof anziehender werden.

Der Ausschuss sah da noch Klärungsbedarf: „Die Stoßrichtung ist vollkommen richtig“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Claus-Peter Wessel. Einschränkend verwies er aber auf die Kosten: „Wir sehen noch nicht, was da auf uns zukommt.“ Mit dem Ausbau der Grünfläche zu einem Parkplatz gehe seine Fraktion „nicht konform“. Bei Ortsbesuchen seien „stets ausreichend Parkplätze“ vorhanden gewesen.

„Uns erschließt sich der Bedarf dieser Parkflächen nicht“, sagte auch Ulrike Buck (Grüne). Ihr Fraktionskollege Jörn Rosenthal hatte den Antrag vorher als richtig bezeichnet. Zugleich drängte er darauf, den Weyher Verkehrsentwicklungsplan, in dem der Dreyer Bahnhof aufgeführt ist, konsequent abzuarbeiten, statt Einzelanträge einzubringen. Man müsse die Deutsche Bahn „dringlich darauf hinweisen“, den Bahnhof barrierefrei auszubauen.

Rainer Zottmann, Fraktionsvorsitzender der SPD, verwies auf die Nähe des Bahnhofs zum Weserradweg. Als Antwort auf die vorgebrachten Einwände schätzte er die Kosten für den vorgeschlagenen Schotter-Parkplatz „als Laie auf 30.000 Euro“. Er schlug vor, nur diesen einen Punkt als Prüfauftrag zu formulieren. Nachdem sowohl Wessel als auch Ingrid Söfty für die CDU die Bitte erneuert hatten, den gesamten Antrag entsprechend zu ändern, lenkte Zottmann ein („Uns geht es um die Sache“). Den Prüfauftrag empfahl der Ausschuss einstimmig.

Breite Zustimmung gab es für den Bebauungsplan Appelallee. Folgt der Rat dieser Empfehlung und beschließt den Entwurf, ist das Planverfahren abgeschlossen.

Mit dem B-Plan will die Gemeinde die zukünftige Entwicklung des Gebiets zwischen Ruschkamp, Edeka-Markt und dem Weg Zur Hache steuern (wir berichteten). Höhe und Dichte der Bebauung werden darin geregelt. Mit welchen Vorgaben der neue Bebauungsplan den Charakter des 2,6 Hektar kleinen Areals erhalten werden soll, fasste Ulrike Schneider vom beauftragten Planungsbüro P3 noch einmal zusammen: Der Plan weist im Norden einen kleinen Bereich als zweigeteiltes „urbanes Gebiet“ aus (für gewerbliche und private Bebauung), den Süden als Wohngebiet. Im Wohngebiet verbietet der Bebauungsplan eine „optische Dreigeschossigkeit“. Zudem schreibt er dort eine Mindestfläche von 235 Quadratmetern pro Wohneinheit und maximal sechs Wohnungen pro Gebäude vor. Die Traufhöhe, also die Höhe der unteren Dachkante, ist auf höchsten sechs Meter festgelegt.

Schneider ging auf die Hinweise aus der im November beendeten öffentlichen Auslegung ein. Einige Ergänzungen und Korrekturen seien zwar die Folge, aber laut Schneider keine Änderungen in den Grundzügen der Planung. Schneider fasste zudem Wortmeldungen von drei Bürgern ein, sich unter anderem für kleinere Mindestflächen und größere Traufhöhen ausgesprochen hatten. Hier lautet die Antwort aber stets, dass die Vorgaben dem städtebaulichen Ziel entsprechen.

Wie sich herausstellte, waten die als „Bürger 1“, „Bürger 2“ und „Bürgerin 3“ zitierten Eigentümer auf der Empore des Raatssaals anwesend, um ihren Einwänden bei der Sitzung Nachdruck zu verleihen. Ein Punkt war dabei, dass der Planbereich laut Gutachten Teil eines größeren Hochwassergebiets ist. Dabei gehe es um Starkregen, aber nicht um die Hache, ergänzte Schneider.

Um zum Hochwasserschutz mit einem Sockel von 80 Zentimetern zu bauen, hatte ein Bürger die Anhebung der Traufhöhe um 50 Zentimeter angeregt. Schneider hatte mit einer Skizze vorgerechnet, dass auch bei einem solchen Sockel eine Geschoss-Höhe von 2,60 Metern umsetzbar sei. Mit Zwischendecke und Einbauten kam der Bürger dagegen auf eine Deckenhöhe von 2,30 Metern: „Das gibt es heute nicht mehr.“

Eine Geschoss-Höhe von 2,60 Meter sei so nicht umsetzbar, stimmte sein Nachredner zu. Er verwies als Argument für bessere Flächenausnutzung zudem auf einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Nach den – deutlich ausführlicheren als hier zusammengefassten – Wortmeldungen sagte Franziska Schwarz-Beck (FDP), die Argumente seien „interessant und zu großen Teilen nachvollziehbar“. Sie enthielt sich anschließend als einzige, die übrigen Mitglieder stimmten für den Entwurf. Damit geht er zur Entscheidung in den Rat.