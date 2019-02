Doris Schröder-Köpf lobt Weyhe für Integrationsbemühungen

Vorbildcharakter

+ © Jantje Ehlers Doris Schröder-Köpf sorgt für ein volles Weyher Rathaus. Für die Gemeinde hat sie nur Lob übrig. Fotos: © Jantje Ehlers

Mit einem Lob begann Doris Schröder-Köpf, Niedersächsische Landesbeauftragte für Migration und Teilhabe, ihr Referat zur Situation der Lage der Migranten in Niedersachsen: „Wenn es überall so wäre wie in Weyhe, dann hätten wir nur wenige Probleme.“