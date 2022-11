Volksbank zieht sich aus Leeste zurück

Von: Sigi Schritt

Die Bargeld-Versorgung soll in Leeste sichergestellt werden. Die Bank sucht einen neuen Standort. © Sigi Schritt

Seit fünf Jahrzehnten gibt es die Volksbank an der Hauptstraße. Zum Jahresende zieht das Kreditinstitut nach Kirchweyhe um. Das Vorstandsmitglied Markus Lüers nennt Gründe. Er sagt auch, wie künftig für Volksbank-Kunden in Leeste die Bargeld-Versorgung laufen soll.

Weyhe – Die Volksbank in Leeste gibt es seit 1971. Nach 51 Jahren ist aber an der Hauptstraße Schluss. Diese Filiale der Genossenschaftsbank mit Sitz in Syke wird zum Jahresende aufgegeben. Das hat Markus Lüers, Mitglied des Vorstands, auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt.

Alle Leester Mitarbeiter ziehen nach Kirchweyhe an die Bahnhofsstraße, kündigt Lüers an. Das bedeutet, dass der siebenköpfige Mitarbeiterstamm in Kirchweyhe um drei Stellen aufgestockt wird.

Die Kirchweyher Filiale, die vergrößert wird, sei ein Volksbank-Kompetenz-Center. Was das bedeutet? An der Bahnhofstraße würden Kunden alle Beratungsleistungen erhalten. Spezialisten klären zum Beispiel Fragen rund um Baufinanzierung, ergänzt Markus Lüers. Vermögensmanager, Firmen- und Gewerbeberater würden in diesen Räumen ebenfalls den Kunden zur Seite stehen. Unterm Strich würde die Bank mehr Beratungsmöglichkeiten schaffen. Das Vorstandsmitglied sieht nach dem Leester Umzug zudem den Vorteil, dass ein vergrößertes Personal in den Kirchweyher Räumen mehr Möglichkeiten hat, sich etwa bei Krankheit oder bei Urlaub gegenseitig zu vertreten. Das sei wiederum auch gut für die Kundschaft. In Weyhe gebe es rund 6 500 Kunden – insgesamt habe die Volksbank mit allen Filialen 40 000 Kunden.

Die Filiale in Leeste (links): Sie wird zum Jahresende aufgegeben. Dafür wird der Standort an der Bahnhofstraße in Kirchweyhe (r.) personell aufgestockt. © Sigi Schritt

Markus Lüers macht im Gespräch mit dieser Zeitung deutlich, dass sich die Volksbank in Weyhe zukunftsfähig aufstellt. „Wir sind und bleiben eine Regionalbank. Wir möchten als Volksbank nah an den Menschen sein.“ Nähe bedeute nicht nur, eine Filiale vor der Tür zu haben, sondern auch auf digitalem Wege erreichbar zu sein. Außerdem würde die Bank weiterhin lokale Vereine ebenso unterstützen wie auch die Schulen in Weyhe oder bei der Fahrradrallye weiter Präsenz zeigen. „Die Kollegen kommen aus der Region. Und sie seien in vielen Ehrenämtern tätig.“

Gründe für die Aufgabe der Leeste Filiale seien unter anderem notwendig gewordene Investitionen im Energiebereich sowie die gesunkene Nutzung des Serviceangebots. „Wann waren Sie zuletzt in der Filiale?“ Diese Frage habe das Vorstandsmitglied den gewählten Vertreter der Genossen aus Leeste gestellt. „Die habe ich angerufen und über die Hintergründe informiert“, sagte er. Diese hätten mit dem Schritt gerechnet, lauteten die Antworten. „Es gab keine negativen Reaktionen, sondern ich stieß auf Verständnis.“

Für die gewählten Vertreter sei es künftig besonders wichtig, dass die Bargeld-Versorgung in Leeste gewährleistet bleibt. Zunächst könnten die Kunden weiterhin über den Schließungstermin hinaus an den bekannten Automaten Bargeld bekommen. Das sei ebenso wie in Kirchweyhe rund um die Uhr möglich. Auf längere Sicht soll aber ein anderer Standort in Leeste gefunden werden. Dieser müsse gut erreichbar sein, sagt Lüers.

Geldautomaten der Volksbank © Sigi Schritt

Das Thema Sicherheit treibe die Bank um. Lüers führt die jüngste Seckenhauser Sprengung an, bei der ein Volksbank-Pavillon von Unbekannten komplett zerstört worden ist (wir berichteten). Er begrüßt es, dass sich Politik, Kriminalisten und Bankengruppen gemeinsame Gedanken machen, um Lösungen zu finden, diesen Banden das Handwerk zu legen, und noch sichere Automaten zu installieren. In Seckenhausen würde eine frei stehende Selbstbedienungssäule mit neuester Sicherheitstechnik im kommenden Jahr errichtet. Und so etwas könnte irgendwann in Leeste stehen. Sicherheitsbedenken würden gegen einen Raum sprechen, der sich in einem Gebäude befindet, in dem mehrere Wohnungen befinden.

Ist bereits eine Nachnutzung der rund 310 Quadratmeter umfassenden Gewerbefläche bekannt? Interessiert sich möglicherweise ein Arzt oder ein Pflegedienst für diese Fläche, der noch neun Parkplätze zugeordnet sind? Bislang gebe es noch keine Interessenten, so Lüers. Der Volksbank gehöre sowohl die Immobilie in Leeste als auch das Haus an der Bahnhofstraße, in dem bis vor ein paar Monaten die Commerzbank untergebracht war. Für diese Geschäftsräume gebe es ebenfalls noch keine Nachmieter.

