Weyhes und Stuhrs gemeinsame Leader-Förderregion nimmt Fahrt auf

Von: Dierck Wittenberg

Alle mitnehmen: Am Weyher Rathaus startet am 22. September eine der Radtouren zur Leader-Auftaktveranstaltung in der Kulturscheune. Die Bürgermeister von Stuhr und Weyhe, Stephan Korte (li.) und Frank Seidel, sowie Regionalmanagerin Verena Lorenz laden dazu ein, mit Fragen und Ideen – auch unfertigen – vorbeizukommen. © Dierck Wittenberg

Die Bürgermeister von Weyhe und Stuhr, Frank Seidel und Stephan Korte, laden zur Auftaktveranstaltung der neuen, gemeinsamen Leader-Region ein. Und dazu, dort mit dem Rad hinzufahren.

Weyhe/Stuhr – Auf Wiedersehen, Win-Region. Hallo, Leader-Programm. Aus dem Zusammenschluss mit den anderen Nordkreis-Kommunen haben sich Weyhe und Stuhr zum Ende des vergangenen Jahres gelöst, um künftig zu zweit gemeinsame Förderwege zu gehen. Mehr als eine Million Euro Fördergelder hat die Europäische Union der Leader-Region Stuhr-Weyhe bewilligt, verteilt auf fünf Jahre. Vornehmlich für kleine, bürgernahe Projekte, die alle dem Klimaschutz dienen sollen. Rund ein Vierteljahr nach ihrem Start, soll die Leader-Region nun endgültig Fahrt aufnehmen – und zwar buchstäblich.

Am Freitag, 22. September, ist eine öffentliche Auftaktveranstaltung mit Kulturprogramm in der Kulturscheune in Leeste angesetzt. Zu der beide Bürgermeister per Rad anreisen. Um 15 Uhr wollen Frank Seidel und sein Stuhrer Amtskollege Stephan Korte an ihren jeweiligen Rathäusern aufbrechen, um auf dem Weg mit Teilnehmern und Zaungästen ins Gespräch zu kommen.

Per Radtour von den Rathäusern zur Auftaktveranstaltung

Die genauen Strecken sollen indes noch Überraschungen bleiben, hieß es beim gemeinsamen Pressetermin im Weyher Rathaus. „Die Weyher Route ist kürzer“, verriet Frank Seidel augenzwinkernd nur das Offensichtliche. Er betonte, sich über jeden zu freuen, der an der Tour teilnimmt – oder, wenn das zeitlich nicht passen sollte, später in der Kulturscheune dazustößt.

„Es können ausdrücklich alle Interessierten mitmachen“, unterstrich auch Weyhes Pressesprecher Sebastian Kelm. Die Einladung an alle, kostenlos und ohne Anmeldung mitzumachen, gilt sowohl für die Radtouren als auch für die Veranstaltung in der Kulturscheune – in der ohnehin normaler Bibliotheks- und Volkshochschulbetrieb herrschen wird.

Kulturprogramm mit Poetry-Slammerin Antonia Josefa und Musikerin Kolibrina

In der Kulturscheune soll es ab 16 Uhr ein Programm geben, das mit der Eröffnung durch die Bürgermeister beginnt. Ab 16.15 Uhr folgt Bühnendichtkunst von der Hannoveraner Poetry-Slammerin Antonia Josefa.

Das Kulturprogramm der Auftaktveranstaltung wird um 17.30 Uhr die Oldenburger Musikerin Kolibrina beschließen. Die Sängerin und Multiinstrumentalistin spielt eine Mischung aus Singer-Songwriter, Folk, Pop und Jazz. Im Café der Kulturscheune sollen anschließend Speisen und Getränke angeboten werden.

Gallery Walk informiert über Fördermöglichkeiten

Dazwischen, ab 16.30 Uhr, gibt es, was man Neudeutsch einen Gallery Walk nennt: Besucher können sich entlang von Stellwänden ein Bild machen – davon, was innerhalb des Leader-Programms möglich werden könnte.

„Es gibt jede Menge Informationen zu Möglichkeiten, sich an der Leader-Region zu beteiligen“, kündigte Sebastian Kelm an. Leader sei schließlich nach dem „Bottom-Up“-Prinzip konzipiert, also für kleine Projekte, von unten nach oben. „Es gibt also reichlich Informationen, Möglichkeiten, sich auszutauschen, Gespräche zu führen“, fasste Kelm das Angebot zusammen.

Leader-Auftaktveranstaltung: Projekt-Ideen sammeln und ins Gespräch kommen

Es gehe darum, viele Leute zu erreichen, merkte Frank Seidel an. „Wir wollen ja weiterhin Ideen sammeln“, so der Weyher Bürgermeister. Und diese Ideen gelte es, zu entfalten. Man müsse nicht mit einer fertigen Idee zur Auftaktveranstaltung kommen, so Projektmanagerin Verena Lorenz. Sie versprach: „Da wird sich das eine oder andere ergeben.“ Stephan Korte hob hervor, dass sich das Förder--Programm nicht nur an Institutionen richte. „Sondern an jeden.“

Weil das Leader-Programm erklärungsbedürftig sei, versprach sich Stuhrs Gemeindesprecher Frank Meierdiercks „Anknüpfungspunkte“. Es bestehe die Möglichkeit, mit spannenden Akteuren aus der Region ins Gespräch zu kommen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Stuhrer Rathaus. Als Beispiel für die genannten Akteure nannte Projektmanagerin Lorenz etwa den Weyher Bürgerbus-Verein.

Das bei der Firma Sweco angesiedelte Regionalmanagement der Leader-Region bietet seit Juli Beratungsgespräche rund um die Fördermöglichkeiten an. Wie berichtet, immer donnerstags zwischen 16 und 18 Uhr, im Wechsel im Stuhrer und Weyher Rathaus.

Informationen zum Programm, zu Förderanträgen und -kriterien sind nun auf einer eigenen Internetseite zusammengefasst, die am Mittwoch ans Netz gegangen ist: leaderstuhrweyhe.de.

Leader-Auftakt

Am Freitag, 22. September, ab 16 Uhr in der Kulturscheune am Henry-Wetjen-Platz. Die Radtouren starten um 15 Uhr.