Teures Sportboot nach stundenlangem Einsatz aus dem Weyher Wieltsee geborgen

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Bergung mit Kran: Taucher bringen Schlingen am Boot an. © Christian Butt

Für die Bergung eines Sportboots aus dem Weyher Wieltsee war am Montag eine Spezialfirma bis in den Abend im Einsatz. Die teure Spezialanfertigung war wohl wegen einer rutschigen Rampe havariert.

Dreye – Es war ein zeitintensiver Einsatz, sagt Michael Pröschild am Tag danach. Der Geschäftsführer des auf Kranarbeiten spezialisierten Unternehmens Holler und Pröschild war am Montagabend bis in den Abend am Wieltsee im Einsatz: Wie berichtet, waren dort gegen 15.30 Uhr ein Transporter samt Trailer und aufgeladenem Sportboot ins Wasser gerutscht. Nach 23 Uhr haben das Bremer Kranunternehmen und der Dreyer Yachtservice Hartwig das Boot an Land gebracht.

Marco Meier, Geschäftsführer der Werkstatt für Sportboote und Motorjachten, war als erster zum Unfallort gerufen worden. Der Bootsmechaniker hatte zunächst versucht, das Gespann mit dem Traktor an Land zu ziehen. Aber durch hineingelaufenes Wasser waren Boot und Transporter zu schwer.

Bei dem havarierten Sportboot handelt es sich um eine wohl Hunderttausende Euro teure Sonderanfertigung. © Christian Butt

Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und sicherte Fahrzeug und Boot mit einer kleinen Ölsperre, wie der Film- und Fotojournalist Christian Butt berichtet. Anschließend sei auf Berge-Spezialisten der Bremer Berufsfeuerwehr gewartet worden, die mit ihrem Kran jedoch nicht helfen konnten. „Die Entfernung zwischen Kleintransporter, Boot und Trailer zum Kran ist zu weit. Das Gewicht kann der auf dieser Entfernung nicht heben“, so Feuerwehr-Pressesprecher Steffen Wohlers demnach. Ortsfeuerwehren aus Sudweyhe, Dreye und Leeste waren im Einsatz, ein Einsatzleitwagen aus Kirchweyhe, ein Gefahrgut-Fahrzeug aus Syke, ein Wagen der feuerwehrtechnischen Zentrale sowie die Berufsfeuerwehr Bremen mit Kran und Rüstwagen.

Von einem Boot aus haben Feuerwehrleute eine deutlich stabilere Ölsperre um die Havaristen gezogen, so Butt weiter. Eine Vorgabe der Unteren Wasserbehörde. Da die Feuerwehr nicht mehr weiterhelfen konnte, habe sich die Einsatzleitung gegen 17 Uhr zum Rückzug entschieden.

Am späten Abend ist das Boot endlich sicher an Land gebracht. © Christian Butt

Sie beauftragte den Eigner, Transporter, Boot und Trailer unverzüglich aus dem Hafenbecken zu entfernen. „Mit unseren Mitteln können wir nicht mehr helfen. Das ist wie nach einem Autounfall. Da schleppt die Feuerwehr dann auch nicht das Auto ab, sondern es werden Unternehmen dafür beauftragt“, erklärte Feuerwehrsprecher Steffen Wohlers.

Also brachte die Firma Holler einen großen Kran in Stellung. Unter den Augen zahlreicher Beobachter versuchten Taucher Schlingen unter der Jacht zu befestigen. Zwar gelang es, das Boot anzuheben, aber durch einen Riss im Rumpf drang immer wieder Wasser ein. Eine Pumpe schaffte Abhilfe. Bis das Boot richtig für den Hub auf einen Wagen positioniert war, vergingen laut Butt rund drei Stunden. Kurz darauf waren der Transporter und Trailer aus dem See geborgen.

Der Eigner des Gespanns wollte sich am Unfallort nicht gegenüber der Presse äußern. Bitter für ihn: Bei dem havarierten Boot handelt es sich offenbar um eine Sonderanfertigung, mit der er am Montagnachmittag eine erste Probefahrt im Wieltsee unternehmen wollte. Boot und Zugfahrzeug sind farblich aufeinander abgestimmt und haben etwa die gleichen Signalhörner.

Laut Marco Meier von Yachtservice Hartwig war es ohne Schuld des Eigners zum Unfall gekommen: Durch schlechtes Wetter und geringer Nutzung habe sich Grünbelag auf der Anlage gebildet, auf dem das Gespann ins Rutschen geraten sei. „Pech gehabt“, fasst Meier zusammen.

Eine Schadenssumme wollte er am Dienstag noch nicht nennen. Den Wert des Boots, das mit sehr viel Elektronik ausgestattet sei, schätzte er auf rund 200.000 Euro. Man habe das Boot materialschonend geborgen, der Schaden sei reparabel, sagte Bergungsunternehmer Pröschild. „Das Auto wird auch wieder laufen“, so Marco Meier über die Zugmaschine.