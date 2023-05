Samba im Leester Wäldchen: Eröffnung am Tag der Städtebauförderung

Von: Dierck Wittenberg

Die Sanierung dokumentiert: Hartmut Bischoff (l.) mit Hedda Stock und Christian Silberhorn von der Gemeinde. Bischoff hat die Veränderungen auf seinen © Wittenberg

In Leeste ist eine fußläufige Wegeverbindung samt kleinem Wäldchen entstanden. Zur Eröffnung am Tag der Städtebeförderung (Samstag, 13. Mai) wird es Samba, Stelzenläufer und Überraschungen geben.

Leeste – Im Leester Ortskern hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Und es tut sich weiterhin etwas: Östlich der Leester Straße laufen derzeit noch Landschaftsbau-Arbeiten an den Wegen und am Leester Wäldchen, der neuen Parkanlage. „Das wird noch fertig, wir haben ja noch eine Woche“, verspricht Gemeinde-Projektmanager Christian Silberhorn, als er beim Ortstermin den Bauzaun beiseiteschiebt. Der Stichtag, auf den er anspielt, ist der Tag der Städtebauförderung am Samstag, 13. Mai.

An diesem bundesweiten Aktionstag nimmt die Gemeinde zum wiederholten Mal teil – dieses Jahr, um das Wäldchen und die Wegeverbindung zu eröffnen. Zwischen 15 und 18 Uhr wird darüber hinaus ein Unterhaltungsprogramm mit Stelzenläufern, Samba und „Walking-Act“-Straßentheater geboten.

Zudem wird es Informationen rund um das Thema Städtebauförderung geben. Christian Silberhorn, im Rathaus als Planer für die Leester Ortskernsanierung verantwortlich, betont: „Das, was wir im Rahmen der Sanierung gemacht haben und weiter machen werden, das wäre alles nicht möglich gewesen ohne Städtebauförderung.“ Silberhorn bezeichnet die – seit 52 Jahren bestehende – Förderung als erfolgreiches Modell für ganz Deutschland. „Eins dieser Pünktchen sind wir“, sagt er mit Blick auf eine Karte, die die 4.000 Kommunen mit entsprechenden Projekten zeigt.

Grün-Achse verbindet Wohngebiete rund um den Leester Ortskern miteinander

Das, was am 13. Mai in Leeste eröffnet wird, bezeichnet Silberhorn auch als „Grün-Achse“. So soll abseits der viel befahrenen Leester Straße eine fußläufige Verbindung zu nahe gelegenen Ziele geschaffen werden: zwischen den Wohngebieten ringsherum und zum Ortskern selbst, zwischen Papengrenze und künftigem Leisterplatz, vom Bereich südlich Henry-Wetjen-Platz (zukünftig) bis zum Leester Bahnhof und zur Linie 8. Abgesehen von diesen Verbindungen sieht Silberhorn auch „ein Stück Lebensqualität“ darin, einfach im Wäldchen spazieren gehen zu können. Am Aktionstag will Silberhorn im Pavillon mit Besuchern ins Gespräch kommen – und wird dabei Fragen zur Leester Ortskernsanierung im Besonderen und Städtebauförderung im Allgemeinen beantworten können.

Einer, der die alten Wege noch aus seiner Kindheit kennt, ist Hartmut Bischoff. Der Leester hat die Sanierung mit Fotografien dokumentiert sowie Bilder aus dem Gemeindearchiv gesichtet. In großformatigen Drucken werden sie am 13. Mai die Veränderungen veranschaulichen. „Für mich ist das ein Weg von der Vergangenheit in die Zukunft“, sagt Bischoff. Für diese Verbindung steht auch ein alter Sandsteinbrunnen – einer von fünf Brunnen, die nach dem Abriss des Hauses auf dem Grundstück der Familie Dunkhase ausgehoben worden seien. Dieser vermutlich 1852 gebaute Brunnen wird nun 30 Meter weiter, in einer Einfassung am neuen Gehweg, wiedererrichtet.

Samba und Stelzen-Art rund ums Leester Wäldchen am Tag der Städtebauförderung

Die verschiedenen Aktionen werden sich rund um das Leester Wäldchen abspielen, kündigt Weyhes Kulturbeauftragte Hedda Stock an. Zentraler Treffpunkt ist laut Ankündigung die Wiese westlich der Schulstraße. Dort werden neben dem Infopunkt auch Stände mit Essen und Getränken sowie Sitzgelegenheiten aufgebaut.

Über das Kulturprogramm sagt Hedda Stock: „Das ist für jeden was dabei.“ Es soll im wahrsten Sinne des Wortes bunt werden: So wird Confusão auftreten, die farbenfrohe Trommel-Gruppe, die den Bremer Samba-Karneval geprägt hat. Ebenso hat sich Stelzen-Art mit sogenannten Walking-Acts angekündigt. An unterschiedlichen Stellen soll es noch weitere Überraschungen geben, die aber noch nicht verraten werden, deutet Hedda Stock in der Ankündigung an.

Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Die Gemeinde rät Besucherinnen und Besuchern, bei Anreise mit dem Auto die Parkplätze bei der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste an der Schulstraße zu nutzen – oder besser: die neue Wegeverbindung zu nutzen und mit dem Fahrrad oder zu Fuß zu kommen.