Weyhe spart Strom, Gas und Wasser, um 15-Prozent-Ziel zu erreichen

Von: Dierck Wittenberg

Im Maschinenraum der Macht: Doris Salomé (v.l.), Ina Pundsack-Bleith und Frank Seidel vor der Heizungsanlage des Rathauses, die in diesem Herbst und Winter weniger zu tun haben soll als sonst. © Wittenberg

Wie lassen sich 15 Prozent Energie einsparen? Die Gemeinde Weyhe hat nun ihre Maßnahmen vorgestellt, die von kaltem Händewaschen bis länger ausgeschalteter Straßenbeleuchtung reichen.

Weyhe – Die Räume und das Wasser in gemeindeeigenen Gebäuden werden kälter, die Lichtverhältnisse in Außenbereichen dunkler. Vor einer drohenden Gasknappheit im Winter will die Gemeinde Weyhe mit gutem Beispiel vorangehen und an verschiedenen Stellen Energie sparen.

Einerseits gehe es darum, was die Gemeinde selbst macht, so Bürgermeister Frank Seidel. Andererseits verbindet er die Energie-Sparmaßnahmen der Verwaltung mit einem Appell an die Bevölkerung, Gas, Strom, aber auch Wasser einzusparen. „Es wird keine Dusch-Empfehlungen von mir geben“, unterstrich Seidel am Donnerstag im Rathaus. Aber: „Alles, was wir einsparen, hilft uns im Winter.“ Jeder Einzelne könne etwas beitragen, so Seidel: „In der Summe macht das etwas aus.“

Dreizehn Einzelmaßnahmen in Weyhe: Von der Straßenlaterne bis zum Waschbecken

Mit Doris Salomé aus dem Fachbereich Bau und Liegenschaften und der Ersten Stadträtin Ina Pundsack-Bleith hat Seidel einen Maßnahmen-Katalog vorgestellt. Dessen Vorstellung war ursprünglich schon früher angekündigt. Nun umfasst er 13 Einzelmaßnahmen.

Bei einem der größten Posten ist der Verwaltungsvorstand einen ungewöhnlichen Weg gegangen: bei der Straßenbeleuchtung. Hier ist eigentlich ein Ratsbeschluss nötig, der in der Sitzungspause im Sommer aber schwer zu bekommen ist. Man habe sich mit der Politik abgestimmt, jetzt schon Strom zu sparen und den Beschluss nachzureichen. Die Straßenbeleuchtung wird auf 50 Prozent gedimmt und sie bleibt zwei Stunden länger abgeschaltet als vorher: von 24 Uhr bis 5 Uhr, statt 1.30 Uhr bis 4.30 Uhr. Ausgenommen sind die Bahnhöfe, der Marktplatz und „sonstige sicherheitsrelevante Bereiche“.

Weyhe will zum 15-Prozen-Ziel der EU beitragen

Durch die stärkere Dimmung und kürzere Schaltung der Laternen können laut Salomé 80.000 Kilowattstunden Strom im Jahr eingespart werden. Zum Vergleich: Das entspricht etwa dem Jahresverbrauch von 20 Vierpersonenhaushalten im Ein- oder Zweifamilienhaus.

Mit ihren Maßnahmen will die Gemeinde das EU-weite Ziel erreichen, bis März 2023 mindestens 15 Prozent Energie einzusparen. Die Maßnahmen orientieren sich an Vorschlägen des Deutschen Städtetages, schreibt Pundsack-Bleith in der begleitenden Pressemitteilung. Man habe sich mit den einzelnen Fachbereichen intensiv ausgetauscht. Und „bei allen Kolleginnen und Kollegen offene Türen eingerannt“, ergänzte Doris Salomé.

Maßnahmen teils umgesetzt, teils greifen sie erst in der kalten Jahreszeit

Einige der Schritte wurden demnach sofort umgesetzt: So seien die Durchlauferhitzer an den Handwaschbecken im Rathaus, in den Schulen und weiteren Liegenschaften bereits abgeschaltet. Andere Maßnahmen greifen erst mit Beginn der Heizperiode. Dann soll die Temperatur in Büro-, Klassen- und Kita-Räumen maximal 20 Grad betragen. Hier orientiert man sich an den gesetzlichen Mindestwerten, die in Kita-Waschräumen höher (24 Grad), in Lagerräumen niedriger (17 Grad liegen) liegen. Die Senkungen würden zurzeit durch das Gebäudemanagement der Gemeinde koordiniert und durch die Hausmeister umgesetzt, heißt es in der Mitteilung. Abgeschaltet ist das Blockheizkraftwerk der KGS Leeste, da es primär der Wärmeerzeugung dient.

Abgesenkt wird die Wassertemperatur in den Lehrschwimmbecken in Kirchweyhe und Melchiorshausen: regulär von 28 auf 26 Grad, am Warmbadetag von 32 auf 30 Grad. Hier habe man mit der Rheuma-Gruppe besprochen, was aus medizinisch-therapeutischer Sicht sinnvoll sei, erläuterte Frank Seidel. Angestellte im Rathaus, die Schul- und Kita-Leitungen sowie den Gemeindesportring habe man über die durchgeführten und geplanten Maßnahmen informiert, so Pundsack-Bleith.

Möglicherweise kürzere Saison im Weyher Freibad

Beim Freibad erwägt die Gemeinde, die Saison zu verkürzen oder auf die Beheizung der Außenbecken zu verzichten. Mit kaltem Wasser vorliebnehmen müssen Nutzer, die momentan in den Sporthallen und der Mehrzweckhalle duschen. Die zentrale Warmwasserbereitung ist während der Ferien abgeschaltet.

Außer auf den Straßen wird es auch auf Sportanlagen dunkler: Die Flutlichtzeiten sollen reduziert werden. Zudem wird die Außenbeleuchtung am Turm am Rathaus abgeschaltet. Parallel läuft die Umstellung von Leuchtmitteln auf LED weiter.

Die Maßnahmen werde man auf ihre Wirksamkeit hin und was mögliche Legionellenbelastungen angeht, prüfen, kündigte Seidel an. Weitere Ideen zum Energieeinsparen nimmt die Gemeinde unter der klimaschutz@weyhe.de entgegen.