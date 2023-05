Weyhe: Sicherere Wege zu Kitas und Schulen nach Vorschlägen der Elternräte

Von: Dierck Wittenberg

Zwei Jahre später, an der anderen Seite derselben Abzweigung: (v.l.) Kathrin Hauß und Jörn Rosenthal (Gemeindeelternrat Kita), Bürgermeister Frank Seidel sowie Ingo Moss und Sven Klopotek (Gemeindeelternrat Schule) auf dem neuen Gehweg. © Dierck Wittenberg

Weyhes Gemeindeelternräte haben Probleme benannt und Verbesserungsvorschläge gemacht. Sie sind damit offenbar auf offene Ohren gestoßen. Zwei Jahre später vermeldet die Gemeinde, dass die Hälfte der Vorschläge umgesetzt sei.

Weyhe – „Kurze Beine – kurze Wege“, heißt es nicht zu Unrecht, wenn es um die Strecken zu Schulen und Kindergärten geht. Aber was, wenn die Kinder dabei auf Straßen mit starkem Autoverkehr ausweichen müssen – oder in Pfützen im Seitenstreifen? Diese und andere Probleme haben die Gemeindeelternräte der Schulen und der Kindertagesstätten Anfang 2021 gesammelt; ihre Berichte übergaben sie gemeinsam an die Gemeindeverwaltung. Fast genau zwei Jahre danach können Gemeinde und Elternräte feststellen: Dank ihrer Eingaben hat sich einiges getan.

Zum Beispiel an der Grundschule Kirchweyhe: Dort haben sich beide Seiten nun erneut getroffen: Ingo Moss und Sven Klopotek für den Gemeindeelternrat Schule, Jörn Rosenthal und Kathrin Hauß für den Gemeindeelternrat Kita sowie Bürgermeister Frank Seidel, Tiefbau-Mitarbeiter Dierk Heitmann und Pressesprecher Sebastian Kelm für die Verwaltung.

Vorher: Der Weg zur Grundschule Kirchweyhe führte über die Fahrbahn von Am Geestfelde oder den, nach Regen von Pfützen durchzogenen, Grünstreifen. © Gemeindeelternrat

„Das ist schon ein Unterschied von Tag und Nacht zu vorher“, stellte Sven Klopotek gut gelaunt fest, als sich die Gruppe dem neuen Gehsteig näherte: Der aus signalroten Steinen gepflasterte Weg an der Straße Am Geestfelde verbindet inzwischen auf geschätzt 140 Metern die Grundschule mit der Dorfstraße.

Vorher hatte die eingangs beschriebene Situation geherrscht, in der ein eigener Fuß- oder Radweg fehlte. Der seitliche Grünstreifen war nach Beobachtung der Eltern morgens häufig zugeparkt, bei Regen bildeten sich dort Pfützen. „Die Schüler werden auf die Straße gezwungen, die insbesondere zum Schulbeginn stark von Autos frequentiert ist“, stellten sie im Bericht von 2021 fest.

Mit Verbesserungen wie dem Gehweg zur Grundschule Kirchweyhe ist auch die Hoffnung darauf verbunden, diesen morgendlichen Autoverkehr zu verringern. Auf dass weniger Eltern ihren Nachwuchs zur Schule fahren. Bestenfalls würden „noch mehr Schülerinnen und Schüler zu Fuß – oder je nach Alter – mit dem Rad kommen“, sagte Bürgermeister Seidel beim Ortstermin. An die Elternratsvertreter gerichtet sprach er von einer „Intensivierung des Austausches“, nachdem sie ihm die Schriftstücke überreicht hatten.

Einen Austausch konnten die Elternvertreter bestätigen. So seien sie gefragt worden, an welcher Straßenseite sie einen Gehweg besser finden. Hier lautete die Antwort sinngemäß: Hauptsache Gehweg. Geworden ist es die, von der Dorfstraße aus gesehen, rechte Seite – auch, weil ein Anwohner bereit war, einen Teil seines Grundstücks an die Gemeinde abzutreten.

Nicht alle Problemzonen erfordern indes Tiefbau-Arbeiten. Zum Teil hat sich die Schulweg-Sicherheit beispielsweise mit Verkehrsschildern verbessern lassen. In ihren 35 beziehungsweise 38 Seiten umfassenden Berichten haben die beiden Gemeindeelternräte nach Zählung der Verwaltung insgesamt rund 80 Verbesserungsvorschläge gemacht.

An den Berichten hatten die Elternräte zunächst ohne gegenseitiges Wissen parallel gearbeitet, sich dann aber zusammengetan. Schließlich seien es häufig die gleichen Wege, merkte Sven Klopotek an – weil Weyhes Grundschulen oft in unmittelbarer Nähe zu Kitas liegen.

Die Anregungen reichten von veränderten Verkehrsregelungen über angepasste Wegeführungen bis hin zu Optimierungen der Beleuchtungssituation, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Und weiter: „Fast die Hälfte davon ist bereits komplett in die Tat umgesetzt.“ Beim Rest seien demnach entweder Alternativen gefunden worden oder die vorgeschlagenen Lösungen befänden sich in der Planung beziehungsweise finaler Prüfung.

Von einer „langfristigen Maßnahme“ sprach Gemeinde-Tiefbauer Heitmann indes bezogen auf die Melchiorshauser Straße/Leester Straße – für die der Landkreis zuständig ist. „Ein großes Thema sind Querungshilfen“, sagte er außerdem: Verkehrsinseln oder etwa Zebrastreifen an Kreis- und Landesstraßen kann die Gemeinde nicht selbst anlegen, sondern nur der Landkreis oder die Straßenbaubehörde in Nienburg. Mit Blick auf den bevorstehenden Beitritt Weyhes zur Initiative „Lebenswerte Städte“ äußerte Jörn Rosenthal die Hoffnung, dass sich die Entscheidungshoheit bei Querungshilfen künftig ändern könnte. Rosenthal war bei der Erstellung der Berichte im Gemeindeelternrat Kita aktiv, inzwischen sitzt er für die Grünen im Gemeinderat. Die hatten den Antrag zum Beitritt in die Initiative eingebracht.