Kein Baubeginn in diesem Jahr: Sanierung der Melchiorshauser Straße verzögert sich

Vorsicht Straßenschäden: Wegen des Zustands der Melchiorshauser Straße gelten dort reduzierte Höchstgeschwindigkeiten. © Wittenberg

Die Sanierung der Melchiorshauser Straße, die Leeste mit der B6 verbindet, wird frühestens 2023 beginnen. Ein Baubeginn in diesem Jahr kann nicht mehr eingehalten werden.

Weyhe – Ob mit dem Auto oder dem Fahrrad: Wer auf der Melchiorshauser Straße unterwegs ist, muss sich auf eine holprige Fahrt einstellen. Die Verbindung von der B 6 ab der Gaststätte Waldkater in Richtung Leeste ist in einem beklagenswerten Zustand. Und das bleibt sie auch: Die längst angedachte Sanierung verzögert sich. Dieses Jahr wird es nichts mehr mit dem Baubeginn. Das bestätigt die Kreisverwaltung auf Nachfrage.

Schilder warnen vor Schäden an der Straße und am Radweg. Für Lkw ist die Höchstgeschwindigkeit deshalb auf Tempo 50 reduziert, für alle anderen gilt Höchstgeschwindigkeit 70. Diese Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es seit September 2019.

Fahrbahn und Radweg sind in schlechtem Zustand

Der Landkreis, der für die Melchiorshauser Straße (Kreisstraße 116) zuständig ist, plant die Sanierung der Fahrbahn schon seit Längerem. Die einmal für 2020 geplante Erneuerung der Fahrbahn wurde nach Diskussionen im Kreisentwicklungsausschuss mit der Erneuerung der Radwege verknüpft.

Inzwischen hat sich der Zustand der Wege weiter verschlechtert. Das fasst die Kreisverwaltung so zusammen: „Die K 116 weist sowohl auf der Fahrbahn als auch auf dem Radweg Risse, Materialausbrüche und Versackungen in der Asphaltbefestigung auf.“

Vorsicht Radwegschäden: Auf neue, von der Fahrbahn getrennte Fahrradwege drängt der ADFC seit Jahren. © Wittenberg

Auf eine Verbesserung der Radwege im Zuge der Sanierung hatte insbesondere der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club gedrängt. Bemängelt hat der ADFC (neben Überwucherungen mit Gras) vor allem den Abschnitt des Wegs kurz vor der B 6: Dass der Radweg nur per Markierung, als Radfahrstreifen, von der Fahrbahn abgetrennt ist, sei außerorts nicht zulässig. „Eine bauliche Veränderung hätte es bereits vor 20 Jahren geben müssen“, hatte Holger Opitz, zweiter Kreisvorsitzender des ADFC, im Februar 2021 zur Kreiszeitung gesagt.

In diesem Zusammenhang hatte eine Sprecherin des Landkreises eine Sanierung von Radweg und Fahrbahn für dieses Jahr in Aussicht gestellt – unter bestimmten Bedingungen: Das Planfeststellungsverfahren sollte möglichst noch 2021 abgeschlossen werden. Wenn die Förderung genehmigt und der Grunderwerb gesichert sei, könne von einem Baubeginn im Jahr 2022 ausgegangen werden, hieß es.

Fördergeld-Antrag für Melchiorshauser Straße hat sich verzögert

Diese Bedingungen nennt die Kreisverwaltung nun erneut – als Gründe dafür, dass der Baubeginn sich verzögert: Man habe den „Förderantrag aufgrund des durchzuführenden Planfeststellungsverfahrens nicht rechtzeitig“ fertigstellen können. „Auch konnte der Grunderwerb nicht rechtzeitig abgeschlossen werden“, heißt es in der Antwort auf unsere Nachfrage von Landkreis-Sprecherin Anne-Katrin Beimforde.

Der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Hannover, lägen aber inzwischen alle notwendigen Unterlagen vor. Einen neuen Termin für den Beginn der Bauarbeiten nennt die Sprecherin nicht. „Mit dem Bau kann begonnen werden, sobald der Förderbescheid beim Landkreis Diepholz eingegangen, die Bauleistung ausgeschrieben und der Auftrag vergeben worden ist.“

Baubeginn nicht vor 2023 – Gemeinde Weyhe und ADFC nicht überrascht

Holger Opitz vom ADFC sieht die Verzögerung gelassen. Wichtig sei, dass der Radweg in Angriff genommen werde. „Auf ein Jahr kommt es nicht an“, sagt er. Momentan sei vieles verzögert. Der Landkreis habe in den vergangenen zwei Jahren „recht viel Geld für die Sanierung von Radwegen in die Hand genommen“ – ein „Sinneswandel“, den er „sehr positiv“ bewerte.

Die Weyher Gemeindeverwaltung und der Landkreis stünden über den Stand der Planung in einem konstruktiven Austausch, hieß es am Montag aus dem Rathaus. „Dass sich eine sinnvolle und wünschenswerte Maßnahme verzögert, weil zunächst die erforderlichen Fördermittel eingeworben werden müssen, ist leider keine Seltenheit“, erklärte Doris Salomé aus dem Fachbereich Bau und Liegenschaften. Insbesondere im Hinblick auf die Situation des Radverkehrs werde die Sanierung von der Gemeinde sehr begrüßt.