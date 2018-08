Rollatoren-Training in der Alten Wache

Weyhe - Von Philipp Köster. Der Rollator steht schon seit zwei Jahren auf dem Flur. Jungfräulich, denn er ist bislang nicht benutzt worden. „Ach, den brauche ich doch nicht!“, sagt seine Besitzerin, eine Dame Mitte 80 („Ach, so alt bin ich doch noch gar nicht!“).

Das war vor dem Sturz über die Türschwelle. Ein Knochenbruch, ein Krankenhausaufenthalt und eine Reha später sieht die Sache plötzlich anders aus. Inzwischen ist die Seniorin mit dem Rollator auf Du und Du, weiß mit ihm umzugehen und nimmt ihn als Partner an, den Alltag nach wie vor recht mobil und selbstständig zu meistern.

Diese Geschichte ereignet sich so oder ähnlich heutzutage in vielen Haushalten. Jürgen Herrmann von der Quartiersarbeit der Gemeinde weiß sie in etwa so von seiner Mutter zu berichten. „Die Menschen wollen nicht alt werden, sie wollen immer fit sein“, hat er festgestellt. Doch es sei besser, sich frühzeitig mit dem Thema Gehhilfe und Rollator auseinanderzusetzen. Darum ist er schon vor Jahren gemeinsam mit Christin Brümmer vom Seniorenservicebüro in die Weyher Nachbarschaftstreffen der Ortsteile gegangen und hat dort Rollatoren-Trainings angeboten. Die ernüchternde Feststellung zu Beginn der Veranstaltung laut der Quartiersmanagerin: „Die Leute wissen gar nicht, wie sie damit umgehen sollen.“ Die Gefährte seien zudem sämtlich falsch eingestellt gewesen, entweder zu niedrig oder zu hoch. Von der richtiten Handhabung zu schweigen. „Die Leute fahren so lange gegen den Bordstein, bis er irgendwie ‘rüberpluppt“, sagt Christin Brümmer.

Wenn sie mit Herrmann und dank Unterstützung von der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz auch in den Quartieren ein bisschen Abhilfe schaffen konnte, so gibt es doch noch immer viele ältere Weyher Bürger, die nicht zu den Quartierstreffen kommen und ebenfalls nicht fit im Umgang mit einem Rollator sind.

Darum bieten die beiden mit Wolfgang Rehling von der Verkehrswacht Grafschaft Diepholz und der Ergotherapeutin Inken Otto am kommenden Montag um 16 Uhr ein kostenloses Training vor der Alten Wache an (bei Regen drinnen). Angesprochen sind laut Herrmann Nutzer, aber auch Bürger, die einfach mal in das Thema hineinschnuppern möchten. Vor Ort stehen Geräte zum Üben zur Verfügung, die Interessierten können aber auch ihre eigenen Rollatoren mitbringen, dann kann deren Einstellung überprüft und mithilfe der Experten gegebenenfalls geändert werden.

• Anmeldung beim Seniorenservicebüro unter 0421/89 83 344.

Rubriklistenbild: © dpa