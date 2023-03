Weyhe räumt wieder auf ‒ Hoffnung auf viele Umwelt-Spaziergänge

Von: Dierck Wittenberg

Pressesprecher und Putzteufel: Sebastian Kelm von der Gemeinde bewirbt die diesjährige Ausgabe von „Weyhe räumt auf“. © Dierck Wittenberg

Der öffentliche Frühjahrsputz „Weyhe räumt auf“ wird erneut als zweiwöchige Aktion durchgeführt. Das Format habe sich gegenüber eintägigen Aktionen bewährt.

Weyhe – Am 20. März ist Frühlingsanfang: traditionell ein Anlass zum Großreinemachen in den eigenen vier Wänden. Darüber hinaus veranstaltet die Gemeinde zu dieser Zeit seit mehr als zehn Jahren einen Frühjahrsputz, um den öffentlichen Raum von Müll zu befreien. Das Motto: „Weyhe räumt auf.“ Darauf, dass es von Dienstag, 21. März, bis Montag, 3. April, wieder soweit sein wird, weist Gemeinde-Pressesprecher Sebastian Kelm hin.

Corona-Format der unorganisierten Spaziergänge hat sich in Weyhe bewährt

Das Motto hat Kelm am Donnerstag gemeinsam mit der Aktion vorgestellt: „Säcke holen, aufräumen, kollektiven Frühjahrsputz betreiben.“ Und das Warum erklärt Kelm sofort im Anschluss: „Damit Weyhe glänzt, wenn die Sonne lacht.“

Es bleibt auch in diesem Jahr also bei einem Aktionszeitraum statt einem einzelnen Tag. Nachdem das gemeinsame Aufräumen 2020 pandemiebedingt ausgefallen war, rief die Gemeinde in den vergangenen zwei Jahren stattdessen dazu auf, über einen längeren Zeitraum Umwelt-Spaziergänge zu unternehmen. Man wollte in Coronazeiten vermeiden, dass sich zu viele Freiwillige gegenseitig in die Quere kommen. „Das hat sich wirklich bewährt“, sagte Kelm, der bei der Vorstellung Christina Mielke vertrat, die im Rathaus für die Aktion zuständig ist.

„Weyhe räumt auf“ wird abermals mit Unterstützung der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) ablaufen. Laut Pressemitteilung wird die AWG wieder einen Container am Baubetriebshof der Gemeinde Weyhe (Im Bruch 21) auf- und die dort erhältlichen Müllsäcke für die Sammlerinnen und Sammler zur Verfügung stellen. Der Bauhof hat von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 12 Uhr beziehungsweise von 14 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Dort können die gefüllten Säcke hinterher abgegeben werden. Und zwar nur dort, betont Kelm: Eine Annahme beim Wertstoffhof der AWG in Melchiorshausen sei nicht möglich.

„Greifer und Handschuhe sollten möglichst selbst mitgebracht werden“, wird die Organisatorin Christina Mielke vom Fachbereich Gemeindeentwicklung und Umwelt in der Pressemitteilung zitiert. Ferner empfiehlt die Gemeinde, bei Arbeiten im Seitenraum von Straßen eine Warnweste zu tragen.

Gemeinde hat mit Dreyer Agentur ein Müll-Spiel erstellt

Eine Anmeldung ist wie in den vergangenen beiden Jahren nicht erforderlich. Ebenso wenig müssen sich die Teilnehmer auf ein bestimmtes Gebiet oder einen bestimmten Tag festlegen, wie es früher der Fall war.

Kelm schreibt: Der Grundgedanke des „Müllwanderns“ sei und bleibe, frei nach Lust und Laune durch die Landschaft zu ziehen, um mit Familie, Freundeskreis, Verein oder allein etwas für das Erscheinungsbild der eigenen Heimat zu tun.

Und Christina Mielke wisse, dass einige es kaum abwarten können. Es habe schon Anfragen bei ihr gegeben, wann es dieses Jahr losgehen wird. „Das bedeutet, die fleißigen Putzteufel stehen in den Startlöchern“, kann sie laut Mitteilung berichten.

Zur Einstimmung weist die Gemeinde zudem auf ein Online-Computerspiel hin, das mit der Dreyer Agentur „neuWerk“ entstanden ist. Dort muss man mit Toni der Ameise (Maskottchen von „Weyhe räumt auf“) Müllhaufen wegklicken, bevor sie überhand nehmen. Das Spiel ist auf Weyhes Ehrenamtsseite zu finden.