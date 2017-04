Weyhe bekommt ein eigenes „Gut Varrel“

Weyhe - Von Sigi Schritt. Musikfans erleben größere Konzerte in den Speckgürtel-Gemeinden regelmäßig auf Gut Varrel in Stuhr – einen ähnlichen Saal sucht man in Weyhe bislang vergebens. Es ist zwar in der Wesergemeinde möglich, für Konzerte in der Leester Mehrzweckhalle einen geeigneten Boden einzuziehen. Doch der finanzielle und personelle Aufwand schreckt bekanntlich viele Veranstalter ab.

Im Rahmen des Nachnutzungskonzepts für das Areal „Alte Ziegelei Wehrmann“ soll ein Saal entstehen, in dem baurechtlich bis zu 1000 Gäste Konzerte, aber auch Feiern aller Art erleben dürfen. Die Vertreter der SPD, CDU, FDP und Grünen gaben im Bauausschuss am Dienstagabend im Rathaus für das Projekt und die Änderung des Bebauungsplans grünes Licht.

Bürgermeister Andreas Bovenschulte wie auch Vertreter der Parteien lobten das Konzept des Investors Ferhat Aktas, der nicht etwa alle Gebäude platt machen möchte, sondern die Erhaltung des Industriedenkmals für seine verschiedenen Unternehmungen im Auge hat.

Aktas ist in Weyhe aufgewachsen, baute an der KGS in Leeste sein Abitur und will seine Bremer Firmen nach Weyhe verlagern. Neben dem Veranstaltungsort will Aktas im Rahmen seiner Firmengruppe einen klassischen Großhandel ebenso ansiedeln wie den Vertrieb von veganen Erfrischungsgetränken. Damit beliefert seine Firma Diskotheken und Clubs ebenso wie eine Supermarkt-Kette.

Das Großhandelsgeschaft soll in den Gebäudekomplex einziehen, in dem die Ringöfen aus Lehm einst auch Steine gebrannt haben, die im Weyher Rathaus und auch in der Elbphilharmonie Verwendung fanden. Aktas rechnet mit täglich rund 50 Besuchern. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 6 bis 18 Uhr, wobei die Warenannahme auch am Sonnabend in der Zeit von 8 bis 14 Uhr erfolgen kann.

In dieses von der Straße aus gut sichtbare Gebäude ziehen auch Lager und Büro von Aktas Firma Fella Drinks ein. Ein weiteres Büro ist für eine andere Gesellschaft vorgesehen, die sich nach den Angaben von Aktas mit der Verwertung einer Bremer Gewerbeimmobilie beschäftigt, die er seit 2009 vermietet hat.

Das Veranstaltungszentrum soll laut Investor den Weyher Bedarf an Firmenfeiern, Workshops, Familienfeiern und Messen abdecken. Den Ausschussmitgliedern nannte er das Problem von Abiturienten, einen passenden Ort für die Abschlussfeiern zu finden. Was ist aber, wenn eine Geburtstags- oder Hochzeitsgesellschaft mehr als 300 gäste hat? Bislang konnten solche Wünsche nur schwer in der Wesergemeinde bedient werden. Das soll anders werden. Menschen können dort bis Mitternacht feiern.

Parkplätze soll es ebenfalls reichlich geben – 300 an der Zahl, wie der Investor erläutert. Busse können ebenso abgestellt werden. Großen Wert will Aktas auf Fluchtwege und Lärmschutz legen.

Einer der 60 Zuhörer wollte wissen, ob er künftig mit einer Lärmbelastung aus der Ziegeldiele rechnen müsse, in dem er früher aus der Ferne laute Partyklänge wahrgenommen haben will. „Es hat wie eine Disko geklungen“, sagte er. „Das Gebäude wird künftig ein Showroom, in dem die Produkte präsentiert werden“, beruhigte der Investor.

Dort will die Verwaltung weder eine Stadthalle noch ein Pier 2 genehmigen, sagte der Bürgermeister und verwies auf ein Lärmschutzgutachten, das bei diesem Millionenprojekt eingeholt werden müsse. Er versicherte, die Bedenken einzelner Bürger ernst zu nehmen, die erheblichen Lärm von an- und abfahrenden Autos befürchten. Bei der Rechtslage hätte sich auch jederzeit ein anderer Gewerbebetrieb ansiedeln können, dessen Anlagen laut sein dürften, zumal die Alte Ziegelei teilweise auch rund um die Uhr produziert hatte.

Die CDU unterstütze das Vorhaben und auch die Änderung des Bebauungsplans, versicherte Ratsmitglied Ingrid Söfty. Die Öffnungszeiten für den Saal bis Mitternacht sehe sie aber kritisch. Denn Söfty ist skeptisch, ob eine Hochzeit überhaupt um Mitternacht zu Ende ist. „Da geht die Party erst richtig los.“

„Es gibt noch viele Sachen zu besprechen“, entgegnete Frank Seidel (SPD). „Jeder hat viele Erfahrungen. Die Wahrheit liegt auf dem Platz.“ Seidel möchte, dass Menschen in zehn Jahren noch erkennen, dass dort einmal eine Ziegelei gestanden hat. Erika Christmann von den Gästeführern bat den Investor, künftig Führungen zu ermöglichen. Auch Annika Bruck von den Grünen lobt das Nachnutzungskonzept. Sie persönlich glaube nicht, dass jedes Wochenende auf dem Gelände des ehemals zweitältesten Betriebes von Weyhe 1000 Leute feiern. „Das ist unrealistisch. Ein schönes Konzert mit 700 Leuten steht auch uns gut.“ Es sei ein schönes Projekt. Antje Sengstake von der FDP nickte zustimmend. Auch ohne Stimmrecht ergriff Ratsherr Torsten Kobelt (Die Partei) das Wort. Von einer entspannten Verkehrssituation könne keine Rede sein. „Wir werden die Verkehrszahlen erheben“, versprach Bürgermeister Andreas Bovenschulte abschließend.