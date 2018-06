Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrer: 62-Jähriger schwer verletzt

Weyhe - Ein 62 Jahre alter Mann ist am Donnerstag bei einem Unfall in Sudweyhe schwer verletzt worden. Er war mit einem Pedelec unterwegs und wurde von einem Auto gerammt.

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 15.50 Uhr an der Einmündung Sudweyher Straße / Heidstraße, teilte Polizei-Sprecher Thomas Gissing am Freitag mit.

Ein 40-jähriger Autofahrer übersah demnach beim Abbiegen aus der Heidstraße den Pedelec-Fahrer, sodass beide kollidierten. Der 62-jährige Fahrer des Pedelec wurde mit Verletzungen am Bein in ein Bremer Krankenhaus eingeliefert.

kom

