„Weyhe open“: Kreissparkasse sucht den Vereinsmeister

Die ersten vier Plätze mit 2.000 Euro dotiert

+ © Ehlers Klaus Husmann und Johannes Döpkens (rechts) suchen Vereine, die während der Gewerbeschau „Weyhe open“ in einem Quiz um Ruhm, Ehre und Geld spielen. © Ehlers

Weyhe - Von Sigi Schritt. Mit einem symbolischen Druck auf den roten Buzzer haben am Mittwoch die Kreissparkassenfilialleiter Klaus Husmann (Kirchweyhe) und Johannes Döpkens (Leeste) die Suche nach dem Vereinsmeister 2018 begonnen. Das Kreditinstitut beteiligt sich erneut an der Gewerbeschau „Weyhe open“ mit einem Vereinsquiz. Es geht an den drei Tagen vom 6. bis zum 8. April um mehr als um Ruhm und Ehre: Die ersten vier Ränge sind mit insgesamt 2.000 Euro dotiert.