JU Weyhe mit neuem Vorstand

Weyhe – Die Junge Union Weyhe hat einen neuen Vorstand. An der Spitze der Jugendorganisation der CDU steht jetzt Yasmine Goldschmidt. Die Studentin der Rechtswissenschaften löste kurz vor dem Jahreswechsel den Gründungsvorsitzenden Alexander Bauermann ab. Als Stellvertreter fungieren künftig Marisa Wessel und Dennis-Kenji Kipker. Andreas Wohltmann und Julia Weidlich komplettieren als Beisitzer den Vorstand.

Für die nächsten Monate hat sich das Gremium viel vorgenommen. Die Mitglieder wollen sowohl über ein neues Verkehrskonzept für Weyhe diskutieren, als auch über die weitere Gestaltung des Ortskerns in Dreye nachdenken, kündigt Yasmine Goldschmidt an. Junge Menschen möchten erfahren, was die Bürger in anderen Ortsteilen von Weyhe bewegt. Außerdem verfolgen die jungen Christdemokraten das Ziel, mehr Jugendliche für Politik begeistern. Um dieses Ziel zu erreichen, setzt die JU bewusst auf den Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand. „Wir planen eine gemeinsame Veranstaltung zusammen mit anderen Jugendorganisationen der Region“, sagt die Vorsitzende. Dietrich Struthoff und Claus-Peter Wessel von der CDU-Fraktion sprachen Grußworte. ps/sie