Nadelöhr für Tausende Autofahrer: Kleines Loch – großer Ärger

An diesem Nadelöhr kommt seit Tagen kein Autofahrer vorbei, der in Weyhe auf der Kreisstraße 115 unterwegs ist. Gemeint ist eine Baustelle auf der Leester Straße – kurz vor der Brücke über den Leester Mühlbach. Eine mobile Ampelanlage regelt den Verkehr, weil die Richtungsfahrbahn Brinkum über eine Länge von etwa 20 Metern gesperrt ist.

Weyhe - Diese Situation wird noch eine Weile so bleiben, weil die Baustelle nach Kreiszeitungsinformationen erst in der nächsten Woche abgebaut werden soll. Somit müssen sich Autofahrer weiter in Geduld üben, wenn sie zum Beispiel im Feierabendverkehr in längeren Staus stecken.

Anwohner haben sich nicht nur über die langen Schlangen und den damit verbundenen Abgasausstoß, sondern auch über laute Musik, die aus einigen Auto herausdröhnt, geärgert. Außerdem wundern sie sich, dass auf der Baustelle keine rege Betriebsamkeit herrscht. Sie verweisen auf ein kleines Loch in der Asphaltdecke. Was ist da los?

+ Die Baustelle liegt in einer Kurve und wird mit einer Ampelschaltung gesichert. © Sigi Schritt

Den Ärger von Anwohnern und Autofahrern kann ein Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens Ludwig Freytag verstehen. Es gehe an dieser Stelle um einen Schaden an einer 16-Bar-Hochdruck-Gasleitung des Unternehmens Wesernetz. Die Stelle liege ausgerechnet in einer Kurve. Und ein kleines Loch ist sowieso eine „blöde Sache“, sagt der Tiefbaumitarbeiter. Da die Kurve für Autofahrer aber nicht einsehbar ist, hatte die zuständige Straßenverkehrsbehörde die Einrichtung einer Ampelanlage vorgeschrieben. Es sei nicht möglich gewesen, das Tempo von 50 auf 30 zu drosseln, um ohne eine Ampel auszukommen, weil auch die Fahrbahn zu eng geworden wäre.

Bei routinemäßigen Kontrollen war aufgefallen, dass die Luft über der Hochdruck-Gasleitung an dieser Stelle der Leester Straße zu viel Methan-Anteile aufwies. Mitarbeiter messen regelmäßig mit Sonden, ob etwas undicht ist, erklärt Wesernetz-Sprecher Christoph Brinkmann. Die Leitungen selbst seien so dimensioniert, dass dort normalerweise kein Gas austritt.

Leester Straße in Weyhe: Gas strömt aus Armatur

Erst eine nähere Untersuchung konnte Gewissheit bringen, ob auch wirklich etwas undicht ist. Deshalb wurde die Baustelle Anfang der vergangenen Woche eingerichtet. Dabei wurde festgestellt, dass Gas aus einer Armatur ausströmte.

Um sie noch vor Wintereinbruch auszutauschen, musste erst der Druck reduziert und dann das Gas umgeleitet werden. Das sei aber zurzeit nicht einfach, so ein Experte. Denn in den unterschiedlichen Wesernetz-Leitungen befindet sich entweder sogenanntes L- oder eben schon das neuere H-Gas. An Gasregelstationen in Stuhr und Weyhe hätten – von den Autofahrern unbemerkt – sogar zehn Mitarbeiter gleichzeitig an Schiebern gearbeitet. An dem Regler an der Alten Brinkumer Heerstraße wurde das Gas schließlich abgelassen, um anschließend die Armatur mit dem defekten Kugelhahn auszutauschen.

Das Tiefbauunternehmen aus Bremen will am Dienstag Bordstein und Rinne herstellen. „Das Ganze muss ein paar Tage abbinden, und in der nächsten Woche folgen die Asphaltierungsarbeiten“, so der Experte. Ohne die Feiertage wäre die Baustelle sicherlich schon eher fertig geworden, hieß es.

Für schnellere Arbeiten fehlt oft Fachpersonal

Das Unternehmen Wesernetz würde so manche Baustelle im Versorgungsgebiet schneller abwickeln, so Christoph Brinkmann. Aber es gebe nicht „unendlich verfügbares Fachpersonal“. Neben den geplanten Baustellen kommen auch die ungeplanten – wie die in Leeste.

„Der Markt für Fachleute im Tiefbau ist leer, wir sind mit Hochdruck dran, Kapazitäten aufzubauen“, das sei aber Nichts, was von heute auf morgen passiert. „Die Entwicklung braucht Zeit“ und es bleibe abzuwarten, ob das Problem „überhaupt zu lösen ist“.