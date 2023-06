Facebook und der Datenschutz: Müssen Gemeinden wie Weyhe ihre Seiten abschalten?

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Der Facebook-Konzern Meta unterläuft europäische Datenschutz-Regeln: Solange das so ist, sollten sich Behörden vom Netzwerk zurückziehen, fordern Datenschützer. Das würde auch kommunale Seiten wie die der Gemeinde Weyhe betreffen. Symbo © Symbolfoto: Jakub Porzycki/Imago

Datenschützer fordern, dass Behörden ihre Facebook-Seiten deaktivieren. Die Gemeinde Weyhe will aber so lange wie möglich auf Facebook bleiben. Sie schätzt den Kanal als direkten Draht zu den Bürgern.

Weyhe – Gerade, wenn man darüber auf dem Laufenden sein will, was in der eigenen Gemeinde geschieht, führt an Facebook kein Weg vorbei. Oder? Datenschützer warnen seit Längerem vor dem Umgang des Netzwerks mit Nutzerdaten. Sie fordern, dass Behörden Konsequenzen ziehen – und ihre Facebook-Seiten abschalten. Die Gemeinde Weyhe will bis auf Weiteres aber an ihrer Facebook-Präsenz festhalten.

Weyhes Pressesprecher Sebastian Kelm schreibt zur Frage des Abschaltens, dass es „sicherlich schwerlich vermittelbar wäre und zudem wenig zeitgemäß erscheint“. Denn die Sozialen Medien seien mittlerweile zum festen Bestandteil der Lebenswirklichkeit der Einwohner geworden. Kelm betont zugleich: „Die Gemeinde Weyhe nimmt die Bedenken bezüglich der Datenschutz-Konformität von Social-Media-Plattformen wie insbesondere Facebook ernst und verfolgt die Diskussion darüber aufmerksam.“

Gutachten: Facebook-Seiten können nicht datenschutzkonform betrieben werden

Die Datenschutz-Konferenz DSK, in der die Datenschutzbehörden des Bundes und der Länder zusammenkommen, ist in einem Kurz-Gutachten indes zu dem Ergebnis gekommen, „dass Facebook-Fanpages nicht datenschutzkonform betrieben werden können“. Darauf verweist Christoph Lahmann, Stellvertreter der niedersächsischen Landesdatenschutzbeauftragten Barbara Thiel, auf Anfrage.

Sogenannte Fanpages sind das, was gemeinhin Facebook-Seite genannt wird: Die Seite einer Persönlichkeit oder Institution, der man, anders als einem privaten Profil, folgen und eine „Gefällt-mir“-Angabe hinterlassen kann. Einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zufolge sind die Betreiber dieser Fanpages für die Verarbeitung von Nutzerdaten mitverantwortlich. Facebook beziehungsweise der Mutterkonzern Meta nutzt personenbezogene Daten laut DSK, um „feingranulierte“ Profile aufzusetzen, auf „unklare Weise“ zu Werbezwecken. Für den datenschutzkonformen Betrieb einer Fanpage wäre ein anderes Geschäftsgebaren von Meta erforderlich, so Lahmann. Seit der EuGH-Entscheidung aus dem Jahr 2019 sei bekannt, dass (auch) die Betreiber von Fanpages gegen Datenschutz-Recht verstießen. „Bei Fanpages, die jetzt noch in Betrieb sind, kann somit nicht von einem ‚sofortigen‘ Abschalten die Rede sein“, so Lahmann.

Datenschützer: Behörden haben eine Vorbildfunktion

Die EuGH-Entscheidung und das Kurzgutachten der DSK gelten Lahmann zufolge „für öffentliche und nicht öffentliche Stellen“, also etwa für Behörden, Schulen, Unternehmen und Vereine. Schon in seinem Tätigkeitsbericht von 2019 habe er betont, dass öffentliche Stellen in besonderer Weise an die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gebunden seien. „Sie haben eine Vertrauensstellung gegenüber der Gesellschaft zu erfüllen und sollten eine Vorbildfunktion ausüben“, unterstreicht der Vize der niedersächsischen Datenschutzbehörde.

Aber: Bisher seien Städte, Gemeinden und Landkreise in Niedersachsen nicht direkt dazu aufgefordert worden, Facebook-Fanpages zu deaktivieren. Lahmann verweist auf die von der DSK gegründete „Taskforce Facebook-Fanpages“. Der Beschluss für diese Arbeitsgruppe vom 23. März richte sich an alle öffentlichen Stellen.

Effektive Möglichkeit, die Bevölkerung zu erreichen – Weyhe will an Facebook festhalten

Sprecher Kelm führt mit Blick auf die Facebook-Seite der Gemeinde an, dass es seit dem Start 2015 erklärtes Ziel gewesen sei, die Allgemeinheit „schnell und aktuell in Ergänzung zu den übrigen Medien informieren zu können“. Mit einer Reichweite von bislang fast 4500 Nutzern gelänge das nicht nur ausgesprochen gut, es habe sich „besonders in der Krisenkommunikation während der Coronavirus-Pandemie absolut bewährt“. Kelm kündigt an: „Wir werden daher an dieser effektiven Möglichkeit, die Bevölkerung zu erreichen, daher so lange festhalten, wie es uns gestattet ist.“

Und damit steht Weyhe nicht alleine. Im Großen hat etwa das Bundespresseamt Klage gegen eine entsprechende Anweisung des Bundesdatenschutzbeauftragten eingereicht.

Weyhe tauscht sich mit anderen Kommunen im Bremer Umland zu Facebook aus

In der Region hätten sich mehrere Kommunen zusammengeschlossen, um sich zu diesem Thema auszutauschen, so Weyhes Pressesprecher, der dort derzeit zugleich Vorsitzender ist. Im Netzwerk herrsche Konsens, dass die weitere Entwicklung abgewartet werden sollte. Man habe auch prominente Seitenbetreiber im Blick, deren Facebook-Auftritte bereits beanstandet worden sind, aber auch noch nicht aus dem Netz genommen werden mussten. „Nicht zuletzt daran orientiert sich die Gemeinde Weyhe“, so Kelm.