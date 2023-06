Weyhe: Mütter-Fitness mit Luftballon und Bierkiste

Von: Rainer Jysch

Jagoda Matic aus Weyhe mit Tochter Juli demonstriert beim Reisegarten an der Weser in Dreye, wie es mit einfachen Übungen möglich ist, sich fit zu halten und gesund zu bleiben. © Rainer Jysch

Jagoda Matic aus Weyhe gibt jungen Müttern Tipps für ein ungewöhnliches Fitnessprogramm um nach einer Geburt den Alltag zu bewältigen.

Weyhe – Ein Angebot zum Fit bleiben der eher ungewöhnlichen Art, hat sich Jagoda Matic (37) ausgedacht. Die zweifache Mutter aus Weyhe hat Sport- und Gesundheitswissenschaften studiert und ein Fitnessprogramm für junge Mütter ins Leben gerufen. „Mamas fitte Mitte“ nennt sie ihre ebenso einfachen wie überragenden Tipps und Kursangebote für junge Mütter, die durch Belastungen aufgrund des Familienzuwachses häufig nicht viel Zeit finden, für ihre körperliche Fitness etwas zu tun. Vor vier Jahren hatte Jagoda Matic zudem eine Zusatzqualifikation als Prä- und postnatale Fitnesstrainerin absolviert.

„Ich möchte nicht die Hebammen und deren Rückbildungskurse ersetzen“, sagt die 37-Jährige. Aufgrund des Hebammenmangels sei es aber für viele Frauen gar nicht möglich, solche Kurse zu belegen. „Mein Angebot baut auf die Arbeit einer Hebamme auf, wenn Betroffene über Nacken- und/oder Rückenschmerzen klagen.“ Es gehe um Schlafmangel der jungen Frauen und andere Herausforderungen, die nach einer Geburt im Alltag zu bewältigen sind.

Fit bleiben mit einfachen Mitteln

„Das Einzigartige ist, dass ich den Frauen zeige, wie sie sich zu Hause mit einfachen Mitteln fit halten können, mit dem Baby zusammen oder ohne“, erklärt Matic. Immer wenn sich ein Zeitfenster öffne, können so die jungen Mütter für ein paar Minuten die empfohlenen Übungen anwenden. In den sozialen Medien liefert die Expertin ihre praktischen Tipps frei Haus. Mit Luftballon, Besenstiel, Putzlappen oder mit einer leeren Bierkiste lassen sich die meisten Übungen durchführen. „Da unterscheiden sich meine Kurse von anderen Angeboten.“ Es sei für sie das Allerwichtigste, dass sich jede Frau – trotz Zeitmangels – bewegen kann, ohne die Angebote von Fitness-Studios nutzen zu müssen. „Viele wissen ja nicht, dass man normale Gegenstände, die jeder im Haushalt hat, für Fitnessübungen einsetzen kann.“

Fit mit Kind: Jagoda Matic und Tochter Juli. © Rainer Jysch

Ab dem Sommer bietet Jagoda Matic an Vormittagen Outdoor-Kurse an, die man über ihre Internetseite www.mamasfittemitte.de buchen kann. „Wir treffen uns dann in Dreye, an der Weser, in kleinen Gruppen von fünf bis 15 Frauen mit ihren Kindern und machen Sport“, blickt sie voraus. „Meine Kurse sind teilweise krankenkassenzertifiziert. Alle gesetzlichen Krankenkassen unterstützen solche Präventionskurse und übernehmen die Kosten zu einem großen Teil, manche sogar zu 100 Prozent.“ Los gehen soll es im Sommer auch indoor in der Hebammenpraxis in Kirchweyhe und bei Better Training in Bremen-Arsten.

Durch Austausch den Alltag besser bewältigen

Bei ihrem Fitness-Angebot geht es ihr aber ebenso um den Kontakt der Frauen untereinander. „So ein Kind-Alltag ist anstrengend, die Nächte sind kurz und der Haushalt will bewältigt sein. Man wird unzufrieden mit sich, fühlt sich nicht wohl in seiner Haut“, weiß sie aus eigener Erfahrung. Der Austausch mit anderen Frauen lasse den Alltag besser bewältigen und Stress abbauen. „Mir macht das Spaß, wenn ich merke, den Frauen geht es hinterher wirklich gut und ich bekomme ein positives Feedback.“ Die gegenseitige Unterstützung helfe allen, so Matic.

Früher war Jagoda Matic sportlich sehr aktiv, ist Marathons gelaufen. Sie habe aber nach den Geburten festgestellt, dass es körperliche Einschränkungen gibt, mit denen man umgehen muss. Sie habe sich dann überlegt, wie sie mit dem Kind wieder aktiv werden und sich mehr bewegen kann. „Mir geht es nicht um ‚Size Zero’, also möglichst schlank zu bleiben, sondern es geht darum, gesund durch den Alltag zu kommen.“