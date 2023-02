Energieversorgung der Zukunft: Info-Abend zur „suburbanen Wärmewende“ in Leeste

Von: Dierck Wittenberg

Eine Luftwärmepumpe in einem winterlichen Neubaugebiet. Die meisten Gebäudeheizungen sind laut Christian Silberhorn (Gemeinde Weyhe) auf die vier kältesten Tage im Jahr ausgelegt. In der übrigen Zeit haben könnten sie überschüssige Wärme in ein Netz einspeisen, sodass andere davon profitieren. © Sumybolfoto: Jan Woitas/dpa

Wie klimafreundliche Energieversorgung funktionieren kann, soll das Forschungsprojekt „suburbane Wärmewende“ in Leeste beantworten. Das Projekt geht in die nächste Phase, deshalb wollen die Forscher über Ergebnisse und konkrete Schritte informieren.

Leeste – Hinter einem sperrigen Begriff steckt nicht weniger als die Frage, wie man in Zukunft für Heizungswärme sorgen will: Unter dem Projekttitel „suburbane Wärmewende“ gehen Wissenschaftler dem seit 2019 unter anderem in Leeste nach – als einem von zwei Dutzend Orten im Bundesgebiet. Die Antwort soll nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch erfolgen. Sprich: Es soll ein neuartiges Wärmenetz entstehen, das von verschiedenen, klimafreundlichen Wärmequellen gespeist wird.

Während die „suburbane Wärmewende“ in Leeste in die zweite Phase, die Umsetzung, geht, wollen die Wissenschaftler über die Ergebnisse der ersten Phase und die nun geplanten Schritte informieren: Für Donnerstag, 16. Februar, hat sich Martin Kriegel, Professor am Hermann Rietschel Institut der Technischen Universität Berlin, zum Vortrag im Forum der KGS Leeste angekündigt. Beginn ist um 18.30 Uhr. Vom ebenfalls beteiligten Institut für ökologische Wirtschaftsforschung wird unter anderem Elisa Dunkelberg, Ingenieurin für Technischen Umweltschutz, dabei sein. Der Info-Abend wird die zweite derartige Veranstaltung seit Projektbeginn sein.

Professor Martin Kriegel informiert zum Stand des Projekts. © Felix Noak

Bei der Informationsveranstaltung soll das Projekt auch „im Lichte der neuen Energiepreisentwicklung“ betrachtet werden, kündigt Christian Silberhorn an. Der Projektmanager für Ortskernsanierung Leeste bei der Gemeinde betont: Für die Beteiligten soll die Wärmeversorgung nicht teurer werden als bisher mit fossilen Energieträgern. Nach den deutlichen Preisanstiegen seit dem Krieg in der Ukraine soll es bei dem Vortrag also auch um Bezahlbarkeit und Energiesicherheit gehen.

Christian Silberhorn vergleicht die aktuelle Situation mit der in den 70er-Jahren. Seinerzeit hatten die OPEC-Staaten den Öl-Hahn zugedreht, in der Folge hat man zum Heizen nach und nach auf Gas umgestellt. Für die Wärmewende nennt Silberhborn neben Photovoltaik und Wärmepumpen etwa Abwasserwärme, Solar- und Geothermie sowie Grünschnitt als Beispiele. Die sollen zu einem dezentralen Wärmenetz zusammengeschlossenen werden, das auf einem niedrigeren Temperaturniveau als Fernwärme funktioniert. In Anlehnung daran spricht Silberhorn von „Nahwärme“.

Die Umstellung auf so ein Netz bezeichnet er als „Mammutaufgabe“, etwa mit Blick auf den Bau von Leitungen, die deutlich dicker sind als zuletzt beim Glasfaserbau. „Unterm rollenden Rad muss dieser Wandel passieren“, so der Projektmanager.

Er betont: „Eins soll das Forschungsprojekt auch sein, es soll übertragbar sein.“ Damit ist nicht nur gemeint, dass die Ergebnisse des Forschungsprojekts für andere Kommunen in Deutschland herangezogen werden könnten. Vielmehr zielt die Übertragbarkeit bereits konkret auf die anderen Ortsteile der Gemeinde Weyhe. „Das macht die kommunale Wärmeplanung“, so Silberhorn mit Blick auf den Ratsbeschluss für eine solche Planung (wir berichteten).

Zum Hintergrund gehört auch der Ratsbeschluss für ein klimaneutrales Weyhe bis 2035. Dafür müssten nicht nur die gemeindlichen Liegenschaften CO 2 -neutral werden, so Silberhorn. Sondern alle.

Er führt für den Hintergrund zudem eine deutschlandweit niedrige Sanierungsquote an: Während Neubauten sehr energiesparend ausgelegt seien, sei das bei mehr als 90 Prozent der Gebäude nicht der Fall, so Silberhorn . Die Sanierungsquote wolle trotz verschiedener Anstrengungen nicht steigen. Bei der suburbanen Wärmewende konzentriert man sich statt auf den Verbrauch also auf die Energieversorgung.

„Suburban“ kann man übrigens mit „unterhalb des Städtischen“ übersetzen, heißt also so viel wie „im Speckgürtel“. Auf Leeste sei die Wahl bei dem Projekt gefallen, weil es ein „beispielhaftes Quartier“ sei, so Silberhorn. Die Summe, mit der das Bundeswirtschaftsministerium das Projekt fördert, beziffert er mit einem siebenstelligen Betrag – pro Phase.

Info-Veranstaltung

Am Donnerstag, 16. Februar, 18.30 Uhr, mit Professor Martin Kriegel im Kulturforum der KGS Leeste, Schulstraße 40.