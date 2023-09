Kulturprogramm vorgestellt: Gemeinde Weyhe verspricht unterhaltsamen Herbst

Von: Dierck Wittenberg

Teilen

Es ist angerichtet: Hedda Stock stellt das Kulturprogramm der Gemeinde für den kommenden Herbst vor. © Wittenberg

Herbstprogramm der Gemeinde Weyhe: Im Kulturforum der KGS Leeste stehen ein plattdeutscher Abend, Auftritte der Kabarettisten Matthias Ningel und HG Butzko sowie der A-Capella-Comedy-Gruppe „LaLeLu“ bevor.

Weyhe – Vier Kulturveranstaltungen, die womöglich helfen, die Stimmung vor der dunkleren Jahreszeit aufzuhellen. Damit wirbt die Gemeindeverwaltung für das anstehende Abendprogramm im Kulturforum der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Leeste. „Mit Lokalprominenz, zwei Rückkehrern und einer Gruppe Dauergäste“, lautet die Zusammenfassung des Vier-Punkte-Kalenders von Pressesprecher Sebastian Kelm. Dieses Herbst-Programm wird, anders als das für die Kulturscheune, indes nicht eigens auf Papier erscheinen.

Zum Auftakt gibt es eine Neuauflage des Plattdeutschen Abends – wegen des Erfolges der ausverkauften Premiere im Juni, lautet die Begründung in der Pressemitteilung. Darin schreibt der Pressesprecher außerdem, dass es direkt in den größeren Saal gehe – nicht zuletzt, um die lange Warteliste bedienen zu können. Weyher Platt-Größen – der Dididoktor am Akkordeon, Helmut Fellermann alias „Hinnerk Achterndiek ut Wübbetermoor“ am Mikrofon und weitere hiesige Könner des Niederdeutschen – wollen am Sonntag, 24. September, ab 17 Uhr im Großen Forum der KGS Leeste mit Sketchen, Musik und allerlei Döntjes unterhalten. Laut Weyhes Kulturbeauftragter Hedda Stock hat sich auch Marisa Rattay angekündigt. Die Sudweyher Grundschülerin hat den Landeswettbewerb im Plattdeutschlesen in ihrer Altersklasse für sich entschieden. Auch die Lahauser Bühne ist beteiligt. Immer Platt, aber keineswegs flach, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt liegt bei zehn Euro.

„Da freue ich mich total drauf“, sagt Hedda Stock über den Auftritt von Matthias Ningel. Denn: „Klavier-Kabarett ist mein persönliches Lieblingskabarett.“ Das bisher letzte Gastspiel des Liedermachers und Humoristen in Weyhe sei sieben Jahre her, schreibt Kelm in der Mitteilung. Am Freitag, 13. Oktober, um 20 Uhr werde er zurückkommen – diesmal mit seinem mittlerweile vierten Bühnenprogramm „Widerspruchsreif“. Angekündigt ist demnach ein literarisches Klavier-Kabarett, bei dem sich der Mainzer als Beobachter mit dem Blick fürs Paradoxe präsentiere. Er reflektiere das Weltgeschehen in einem Zerrspiegel, sehe Unstimmigkeiten und gelange zu einer simplen Erkenntnis: Das Wesentliche ist das Widersprüchliche. Der Eintritt zum Abend mit Musik, Humor, Philosophie und Stand-up-Prosa kostet 18 Euro, ermäßigt 16 Euro.

„Gelsenkirchener Hirnschrittmacher“: Der Kabarettist HG Butzko tritt am 25. November in Weyhe auf. © Torsten Silz

Als „anspruchsvolles politisches Kabarett“ kündigt Hedda Stock HG Butzko an. Der sei seit seinem Auftritt im November 2021 ebenfalls bereits ein guter Bekannter in der Gemeinde, so Kelm. Nachdem der Auftritt so gut angekommen sei, kehrt HG Butzko am Samstag, 25. November, ab 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „ach ja“ zurück. In einer Beschreibung des Kabarettisten heißt es, dass Butzko „jetzt einen Blick in die Mahnbescheide des letzten Vierteljahrhunderts“ wage. Da zeige sich: „Es ist an der Zeit, Bilanz zu ziehen und abzurechnen mit den Tricksern und Täuschern, den Blinden und Blendern, den Gewählten und Wählern, den Metzgern und Kälbern.“ Deswegen beleuchte der „Gelsenkirchener Hirnschrittmacher des deutschen Kabaretts“ noch mal „alle Lügen, Vertuschungen und falschen Versprechungen“ der vergangenen 25 Jahre aus Politik, Wirtschaft und Medien. Der Eintritt für HG Butzkos Auftritt im KGS-Forum liegt ebenfalls bei 18 Euro, ermäßigt bei 16 Euro.

Zu guter Letzt kann das Kulturteam einen Publikumsliebling ankündigen: Die A-Capella-Comedy-Gruppe „LaLeLu“ spielt am Samstag, 2. Dezember, ab 20 Uhr im Kulturforum, dieses Mal mit dem Programm „Weihnachten mit LaLeLu“. Laut der Ankündigung erwartet die Fangemeinde Folgendes: „LaLeLu enthüllt die ganze Wahrheit über das Fest. So richtig besinnlich ist es nur in der Weihnachtsmetzgerei. Nirgendwo wird so andächtig gefeiert wie in Finnland. Und eigentlich hat Erich Honecker sich das Ganze ausgedacht. Als besondere Perle präsentieren die vier Stimmakrobaten aus Hamburg das Weihnachtsmusical ‚Kumpel Jesus‘: mit Helene Fischer als Maria, Marius Müller-Westernhagen als Josef, Marc Forster als Jesus und Xavier Naidoo als Esel. Und spätestens, wenn ein Single sich selbst beschert, Angela Merkel ein selbstgereimtes Adventsgedicht aufsagt und ein Engel den Nikolaus verführt, wissen wir: Weihnachten mit LaLeLu – das ist immer etwas ganz Besonderes.“ Der Eintrittspreis beträgt 22 Euro, 20 Euro ermäßigt.

Tickets

Weitere Informationen und die Links zum Kartenverkauf unter: www.weyhe.de/veranstaltungskalender.